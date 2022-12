CNDH defiende nombramientos del Comité para evaluar al INE

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defendió los nombramientos de María del Socorro Puga Luévano, experta en yoga de la risa, y a Ernesto Isunza Vera, investigador “pro Morena”, para integrar el Comité Técnico de Evaluación de los candidatos a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Luego de las críticas recibidas ayer por el nombramiento de los dos representantes de la CNDH para evaluar los perfiles de las personas que busquen uno de los 11 asientos en el Consejo General del INE, el órgano a cargo de Rosario Piedra Ibarra justificó su decisión y explicó que ésta fue tomada conforme a la Ley e incluso bajo consideraciones adicionales que les permitirán, aparentemente, tomar una mejor resolución el año próximo.

Señaló que además de apegarse al Artículo 41 de la Constitución en donde se establecen las reglas para la elección de los consejeros del INE, también se procuró escoger perfiles que no hubieran sido postulados o hubieran ejercido algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años; que no se hubieran desempeñado en cargos de dirección dentro de partidos o agrupaciones políticas en los últimos cuatro años; que acreditaran su convicción en la defensa del voto; y que no se hayan desempeñado en algún cargo al interior del Instituto Federal Electoral o del Instituto Nacional Electoral en los últimos 14 años.

Con esto, dijo, “la CNDH mantiene y refrenda su compromiso con la democracia y con la aspiración de favorecer a un ejercicio progresivo de los derechos político-electorales, como demanda la mayoría del pueblo de México”.

Y es que ayer, luego de que se hiciera público el nombramiento de Puga Luévano e Insunza Vera para integrar el Comité Técnico de Evaluación, la CNDH fue criticada ya que ninguno cuenta con experiencia en el área electoral.

En el caso de ella se trata de una ama de casa con carrera trunca en Ciencias de la Comunicación y exfuncionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, con certificaciones en “yoga de la risa” y “coach y programación neurolingüística”.

Mientras que él es Licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España; y que actualmente se desempeña como profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, Nivel 3.

Además, los partidos de oposición argumentan que el estudioso veracruzano tiene una “agenda claramente a favor de Morena y en contra de los partidos políticos de oposición”, como alegó ayer la senadora del PAN, Kenia López Rabadán.

Por su parte, la CNDH reiteró la convicción de sus nombramientos ya que desde su punto de vista cumplen los requisitos de ley “sobradamente”, por lo que lamentó que parte del Consejo Consultivo de la institución y senadores ajenos a Morena, denuesten la selección y continúen con una campaña de desacreditación contra el órgano autónomo.

“Denunciamos el empeño de algunos actores políticos, los mismos de siempre, lamentablemente secundados por los consejeros consultivos, por sostener una campaña de descrédito para aparentar que en la CNDH hoy no se respeta la ley y se toman decisiones de manera arbitraria e incluso autoritaria. Las mentiras están a la vista. Si algo caracteriza a la actual gestión que encabeza Rosario Piedra Ibarra es su apego a la legalidad, su transparencia y su compromiso con el pueblo”, concluyó.