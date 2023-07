Desarrollo social en comunidades pobres va a desmantelar su apoyo a grupos criminales: Segob

Ante el surgimiento en estados como Guerrero y Chiapas de poblaciones enteras que respaldan a grupos del crimen organizado, Alejandro Encinas Rodriguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó que se tiene que atacar este fenómeno de raíz para terminar con él, y subrayó que, no será por medio de la violencia ni la represión que sea combatido este fenómeno.

Tras reunirse este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Gobernación dijo a su salida de Palacio Nacional que el apoyo de comunidades en el país al crimen organizado “es un asunto que debemos atender en la raíz, en el origen. El desmantelamiento de la base social va a permitirse solamente con la equidad y desarrollo social”, puntualizó.

Aunque la oposición considera que con este gobierno se dio un retroceso en el Estado de derecho y que con ello se propició más impunidad de parte de grupos del crimen organizado. El también ex senador Encinas enfatizó que “no va a ser por medio de la violencia y la represión” que se acabará con el respaldo de poblaciones enteras a grupos criminarles.

Ademas, aseguró que las comunidades que dan apoyo a grupos criminarles están bien ubicadas y puntualizó que este fenómeno está “perfectamente regionalizado”.

Encinas se refirió al caso reciente de este lunes y martes, en Chilpancingo, Guerrero, donde, a decir del Gobierno, el grupo criminal “Los Ardillos” presionó a la población para que protestara y bloqueara la Autopista de El Sol, para exigir la liberación de un presunto líder criminal en la entidad.

“En el caso de Guerrero está muy bien identificado esto, tanto en la zona de Petaquillas, como Chilapa, entonces se está atendiendo”, aseguró.

De acuerdo con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el grupo de “Los Ardillos” coaccionó a unos 5 mil pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo para protestar y bloquear vialidades el lunes y martes.

En las protestas, los manifestantes replegaron a más de 500 elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero y, secuestraron a 13 elementos de distintas corporaciones, incluido un mediador de la Segob, además de un vehículo blindado.

Los manifestantes exigían la libertad de Jesús Echeverría Peñafiel, alias “El Topo”, quien presuntamente es el dirigente de transportistas de Colotlipa y que fue detenido hace una semana en posesión de armas y drogas.

Se le preguntó este miércoles al subsecretario Encinas cómo ha podido el crimen organizado cooptar apoyos del crimen organizado y reconoció que en gran medida ha sido debido, “mucho, por la coerción y la amenaza, lamentablemente”.

Subrayó que por esto, el Estado está desmantelando a los grupos delincuenciales y reiteró que se está cumpliendo con esa responsabilidad.

También habló del fenómeno de las personas desplazadas por la violencia que generan grupos criminarles e indicó que estima qué hay 300 mil personas que han dejado sus lugares de origen por amenazas. Aunque aclaró que no solo se van desplazadas como producto de la violencia, sino que, también, se van por la marginación y la pobreza.

Encinas recalcó que ante la percepción del incremento de la inseguridad entre la población, “el Gobierno está haciendo su mejor esfuerzo en materia de combate a la inseguridad y van los resultados, no a la velocidad que uno quisiera, pero todos los delitos están descendiendo”, afirmó.

Finalmente, negó que la inseguridad le esté ganando la batalla al Estado para pacificar al país y resaltó que han empezado “a revertir seriamente este problema”.

Este miércoles, el presidente López Obrador agradeció a los pobladores de Guerrero en sus conferencia mañanera por levantar los bloqueos en la Autopista del Sol, y recordó que buscaban liberar a dos presuntos integrantes del grupo criminal “Los Ardillos”, pero también argumentó que las protestas son porque los criminarles engañan a los pobladores.

“Ayer se resolvió muy bien lo de Guerrero, claro no va a desaparecer, pero lo de ayer fue un avance porque se hizo un llamado a la gente, al pueblo de Guerrero, incluso a los que participaban en la protesta y les agradezco mucho porque nos dieron su confianza”, expresó.

El presidente reconoció que existen comunidades de grupos criminales que llamaban “a no votar y orientaban a las comunidades, a sus bases, de que éramos iguales y ahora que se triunfa y se demuestra que se puede gobernar por la vía pacífica, sin violencia, no se resignan, no aceptan que esta vía triunfó y que se está llevando a cabo cambios, entonces como no quieren dar su brazo a torcer” cometen actos en contra de su Gobierno, argumentó.

El mandatario también se confrontó con un reportero que lo cuestionó por la inseguridad qué hay en Tlapa, Guerrero, y en Chiapas y tras descalificar al periodista, reconoció qué hay “bases sociales” en comunidades de Chiapas cercanas a la frontera con Guatemala. Asimismo, dijo que el tema de los desplazados en Chiapas “se está exagerando”.

Por otro parte, el subsecretario Alejandro Encinas informó que el próximo día 26 de julio se reunirá con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para ver los avances que guarda la investigación.

Pese al anunció reciente del Grupo de Investigadores Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa de que abandonarán su participación en la indagatoria, Encinas sostuvo que “va por muy buen camino la investigación” de la desaparición de los normalistas e incluso afirmó que “está está en un buen momento”. Finalmente expuso que “pronto habrá resultados”, pero no dio un plazo determinado.