PRI acusa a Samuel García de ejercer acoso político para que legisladores militen en MC

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, acusó en el Senado al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de acosar a diputados de la entidad para obligarlos a renunciar a sus militancias e irse con él a Movimiento Ciudadano (MC), por lo que utiliza violencia y amenazas.

“De las maneras más grotescas (los amenaza), más terribles, pero, sobre todo no tiene empacho en hacerlo público, los acosa”, aseguró.

La también secretaria general del PRI lamentó que el mandatario estatal de Nuevo León esté actuando autoritariamente contra los legisladores "e incluso contra la misma población a quienes no les llegan los recursos para obras y servicios".

Por su parte, el diputado federal José Luis Garza Ochoa lamentó la situación que padecen los alcaldes del PRI y del PAN y enfatizó que la actuación dictatorial del gobernador Samuel García sólo muestra que “es un gobierno falso, cínico, mentiroso, que sólo ha hecho una cortina de humo por su incapacidad para gobernar”.

Acompañados de diputados federales, senadores y alcaldes de Nuevo León de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, denunciaron al gobernador Samuel García de acoso político, dictador y autoritario, ante la cerrazón al diálogo, persecución de personas y políticos y de no entregar los recursos a la población para obras y servicios.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, los legisladores afirmaron que no hay Estado de derecho, el diálogo está cerrado, y se ha vuelto un dictador al establecer que si no militan en MC no otorga recursos a la población que lo necesita en los municipios de oposición.

El también dirigente estatal del PRI en Nuevo León, expuso que "a Samuel se le olvida que hoy se enfrentan problemas serios de suministro de agua y electricidad, problemas de transporte, más feminicidios, homicidios, contaminación y asesinatos en carreteras".

En su intervención, el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, señaló que esta entidad vive y está sumergida en una crisis política porque no hay Estado de Derecho, hay más de 200 decretos publicados y aprobados por el Congreso, que el gobernador impunemente se niega a publicar en el Periódico Oficial.

Además, expuso, los municipios de Nuevo León han dejados de recibir los fondos legalmente autorizados en el presupuesto de egresos y hay documentadas extorsiones del gobernador, donde directamente presiona a diputados y alcaldes para que cambien su militancia política.

A su vez, el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo sostuvo que "el estado está que arde porque no tienen gobernador, pero si temperaturas de 45 grados que afectan a los ciudadanos por la falta de agua, ventilación en las escuelas y fallas en el servicio de luz"