Profeco lanza lista de refrescos que podrían salir del mercado

Córdoba, Ver.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una lista con diferentes marcas de refrescos los cuales podrían salir del mercado tras brindar publicidad engañosa al consumidor tras analizarlos y encontrar que no es verdadero lo que informan en su etiqueta de contenido.

A través de un reciente estudio de calidad elaborado por el Laboratorio de Protección al Consumidor realizado a diferentes refrescos y emitido mediante de su revista en el mes de mayo, la dependencia gubernamental exhibió que en su mayoría de los productos analizados no deben de ser consumidos por infantes pues incumplen con la norma de recomendación de azucares totales brindado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al rebasar los 25 gramos al día, mediante envase o por los 100 mililitros.

¿Qué refrescos podrían ser retirados del mercado?

Conforme con lo informado por la Profeco, estos podrían ser los refrescos retirados del mercado al no comprobar sus leyendas como lo demuestran sus eslóganes.

Freelife naranja-mango: para los amantes de las frutas, este producto podría decir adiós para siempre al no demostrar que es “100% natural” como se anuncia.

KAS de naranja: apareció en la lista, debido a que la Profeco consideró que no “tiene un intenso sabor cítrico con gas”.

Schweppes: De acuerdo con su eslogan, es una “Bebida refrescante con extractos con azúcar y edulcorante”; pero para la dependencia esto fue una mentira para el consumidor.

Jarrito: Este es uno de los refrescos más populares dentro de las familias mexicanas, no obstante la Profeco compartió que esta bebida miente con su eslogan “que buenos son” al no demostrar que sea verdadero.

Asimismo, Profeco esclareció que estos productos no solo están en riesgo por su eslogan engañoso, sino también, por contener jarabe de maíz de alta fructuosa, el cual es un ingrediente que está relacionado a que la persona que lo consuma no sienta saciedad. Aquí encontramos a 3 refrescos bastante populares dentro de las familias mexicanas: Barrilitos, Chaparritas y Sangria Señorial. La dependencia detalló que los 3 productos no cumplen con la Norma Oficial Mexicana 218 la cual establece disposiciones sanitarias para estas bebidas.

Además, en otro apartado Profeco compartió los nombres de productos que serían retirados por incumplir seriamente en su contenido neto, como lo marca su etiquetado.

Jumex Naranjada Frutzzo: declara 600 mililitros y contiene 582 mililitros

Zing: declara 3.3 litros y contiene 3.24 litros

Ameyal: declara 2 litros y contiene 1.96 litros

Esta última falla en otro aspecto, conforme con la Procuraduría Federal del Consumidor, dice ser una bebida frutal, sin embargo el análisis aclaró que no contiene ni una pizca de fruta.

