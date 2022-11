COP27: Activistas piden que los 'criminales' de los combustibles fósiles sean expulsados

Organizaciones ecologistas presentes en la conferencia del clima de la ONU (COP27) deploraron este jueves que la presencia del sector de energías fósiles en la reunión haya aumentado respecto a citas anteriores.

"636 cabilderos de las energías fósiles, afiliados a algunos de los mayores contaminadores del petróleo y el gas, se han inscrito para las conversaciones sobre el clima en la COP27", indicó un comunicado de Global Witness y otras asociaciones.

Eso representa un aumento de más del 25 por ciento respecto a la COP26 que se celebró en Glasgow hace un año.

"From Sharm el-Sheik to the Pacific, climate justice is what we need"



Ulaiasi Tuikoro, a youth activist from Fiji, leads a demonstration at the #Cop27 conference. They were given a 30 minute 'protest slot' and then were told to wrap it up. pic.twitter.com/9Gk5vTooBZ — Nikhita Chulani (@NChulani) November 10, 2022

El contingente más numeroso proviene de Emiratos Árabes Unidos, que acogerá la COP28 el año que viene, seguido de Rusia.

Según esas ONG, la COP tiene más cabilderos del sector que el total de representantes de diez de los países más afectados por el cambio climático.

Largest, longest and most emotive protest so far at Cop27 in solidarity with the thousands of environmental and human rights defender murdered and jailed, and the silencing of those alive by the Cop process where >630 fossil fuel lobbyists are now walking the corridors. pic.twitter.com/veoOwtZ9sG — Nina Lakhani (@ninalakhani) November 10, 2022

"Hay grandes delegaciones de la industria del petróleo y del gas, algunos incluso forman parte de las delegaciones nacionales, y hay gobiernos de los países del Norte que acuden para buscar oportunidades petroleras y gasísticas en África, con grandes delegaciones", dijo a la AFP Thuli Makama, de Oil change international.

"Los países africanos están por su parte representados por un puñado de responsables de cada país", añadió.

La COP27 reunió este año a cerca de 45 mil personas, según las cifras de la presidencia egipcia, anfitriona del evento.

Como en ediciones anteriores, la COP27 es escenario de centenares de reuniones y seminarios abiertos a todos los participantes, cuya temática prácticamente exclusiva es la amenaza del cambio climático y las alternativas para enfrentarlo, en particular la transición energética.