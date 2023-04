Filtración de documentos pone en grave riesgo la seguridad de EU: Pentágono

El Pentágono reconoció este 10 de abril que la aparente filtración de documentos clasificados de Estados Unidos, relacionados en gran parte con la guerra en Ucrania, representa un grave riesgo para la seguridad nacional del país.

La filtración, que está siendo investigada por el Departamento de Justicia, parece incluir evaluaciones e informes secretos de inteligencia que afectan no solo a Ucrania y Rusia, sino también análisis de los aliados de EU.

Los documentos que circulan por la web suponen "un riesgo muy grave para la seguridad nacional y tienen el potencial de difundir desinformación", declaró a periodistas Chris Meagher, asistente del secretario de Defensa para asuntos públicos.

"Seguimos investigando cómo sucedió esto, así como el alcance del problema. Se han tomado medidas para observar más de cerca cómo se distribuye este tipo de información y a quién", agregó Meagher.

Un goteo constante de docenas de fotografías de documentos se han encontrado en Twitter, Telegram, Discord y otros sitios en los últimos días, aunque es posible que algunos hayan circulado en línea durante semanas, si no meses, antes de que comenzaran a recibir la atención de los medios de comunicación la semana pasada.

Muchos de ellos ya no están disponibles en los sitios en los que aparecieron por primera vez, y al parecer Estados Unidos sigue trabajando para eliminarlos.

Meagher declaró que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, no fue informado de la cuestión hasta la mañana del 6 de abril; día en que se publicó un artículo del diario The New York Times sobre los documentos.

Muchos documentos están relacionados con Ucrania, como uno que proporciona información sobre las defensas aéreas del país u otro sobre los esfuerzos internacionales para aumentar sus fuerzas militares.

Pero otros apuntan a la vigilancia de Estados Unidos sobre sus aliados, como uno que afirma que dirigentes de la agencia de inteligencia israelí Mossad abogaron por protestas nacionales contra un controvertido plan de reforma judicial.

Otros documentos muestran que EU supuestamente espió en marzo a altos cargos surcoreanos que estaban hablando sobre la presión que Washington había ejercido sobre Seúl para que enviara armas a Ucrania, en violación de la política surcoreana que tradicionalmente se niega a suministrar armas a países en conflicto.



Estas revelaciones han impactado con fuerza en Corea del Sur, donde algunas voces de la oposición han pedido al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, que cancele la visita de Estado que tiene previsto hacer este mes a Washington o que, al menos, use ese encuentro para abordar ese tema con Biden.

Funcionarios estadounidenses han estado en contacto con los aliados internacionales de Washington sobre el asunto, y se ha informado a los comités pertinentes del Congreso, dijo el Pentágono.

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, aseguró que el Gobierno de Joe Biden está haciendo todo lo posible para identificar la fuente de filtración, pero todavía no ha podido hacerlo.

No sabemos quién está detrás de esto, no sabemos cuál es el motivo o que más puede haber ahí fueraJohn Kirby

Meagher se negó a comentar si los documentos son auténticos y dijo que un equipo del Pentágono está trabajando para hacer esa evaluación, pero señaló que las fotos que circulan por la web parecen mostrar información confidencial.

"Las fotos parecen mostrar documentos similares en formato a los utilizados para proporcionar actualizaciones diarias a nuestros altos mandos sobre Ucrania y las operaciones relacionadas con Rusia, así como otras actualizaciones de inteligencia", dijo, pero algunos "parecen haber sido alterados".

Esto incluye un documento que circula en línea que parece haber sido alterado para que muestre que Ucrania había sufrido más bajas que Rusia, cuando la aparente versión original decía lo contrario.

Las consecuencias de la aparente filtración podrían ser importantes -incluso mortales-, poniendo en peligro las fuentes de inteligencia estadounidenses y proporcionando al mismo tiempo información valiosa a los enemigos del país.

"La divulgación de material clasificado sensible puede tener implicaciones tremendas no solo para nuestra seguridad nacional, sino que podría llevar a la pérdida de vidas", dijo Meagher.