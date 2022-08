Rusia prepara atentando contra planta nuclear de Zaporiyia, advierte Ucrania

Los servicios de inteligencia ucranianos afirman haber recibido una nueva confirmación sobre la preparación de un atentado terrorista este viernes en la central nuclear de Zaporiyia por parte de Rusia y temen un ataque "a gran escala".

"Hemos recibido una confirmación adicional de (los servicios de información) sobre la preparación por parte de los ocupantes de una provocación en la central nuclear de Zaporizhzhia el 19 de agosto", señaló la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en un comunicado que recoge la agencia Unian.

Precisó que "en particular, el personal con licencia (que desempeña sus funciones sobre la base de una licencia expedida por la Inspección Estatal Nuclear) ha recibido instrucciones de permanecer en casa" y que "una pequeña parte del personal operativo" tendrá permiso para acceder al territorio de la planta.

Según la Dirección Principal de Inteligencia, en la reunión de ayer por la tarde de la dirección de la central nuclear de Zaporiyia no hubo representantes de la empresa estatal rusa Rosatom, que desde la ocupación han asistido a todas las citas de este tipo.

Subrayó, además, que los representantes de Rosatom "han abandonado por completo el territorio de la planta".

"Teniendo en cuenta la cantidad de armas que se encuentran ahora en el territorio de la central nuclear, así como los repetidos bombardeos a modo de provocación, existe una alta probabilidad de que se produzca un ataque terrorista a gran escala en la instalación nuclear", advirtió.

Video muestra vehículos militares rusos dentro del reactor

Un video que ha sido analizado por la cadena estadounidense CNN muestra a varios vehículos militares rusos dentro de una sala de turbinas conectada a un reactor en la planta atómica ucraniana de Zaporiyia, la mayor central nuclear de Europa y actualmente ocupada por los rusos.

La cadena asegura que geolocalizó y confirmó la autenticidad del video, que comenzó a circular en las redes sociales el pasado jueves, aunque se desconoce cuándo fue grabado.

La central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, se ha convertido en uno de los focos principales de preocupación internacional tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por la posibilidad de que se pueda desencadenar un accidente nuclear en medio del conflicto.

Russians placed equipment and ammunition directly in the engine room of the Zaporizhzhya NPP.

Multiple vehicles with “Z” markings could be seen starting from 0:25 on the video - #Ukraine pic.twitter.com/axmDourTaP — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 18, 2022

Las instalaciones fueron tomadas por las tropas rusas, pero sus alrededores han sufrido ataques en las últimas semanas de los que se acusan ambos bandos.

Las imágenes analizadas por la CNN muestran una de las seis salas de turbinas ubicadas en el lado occidental de la planta nuclear, ubicada en la ciudad de Enerhodar. Cada sala de turbinas está conectada y construida en un gran edificio que alberga un reactor nuclear.

Los vehículos, que parecen ser camiones militares rusos estándar, se encuentran en el extremo occidental del edificio, en la planta baja, a poco más de 130 metros del reactor, cita la cadena estadounidense.

En el video se ven al menos cinco vehículos, con uno claramente marcado con el símbolo ruso "Z" a favor de la guerra, con al menos dos estructuras similares cerca que parecen tiendas de campaña, agrega.

El medio asegura que no está claro en el video si las estructuras, similares a tiendas de campaña, pertenecen al ejército ruso o están relacionadas con las operaciones de la planta de energía nuclear.

Según la cadena, Moscú aseguró que el único equipo militar que había en la planta estaba relacionado con la seguridad de las instalaciones.