Aparatosa volcadura en distribuidor Vial "El Trébol" deja un herido

Una aparatosa volcadura se registró la tarde de este martes en el tramo Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo a la altura del distribuidor Vial denominado el Trébol frente a la colonia La Misión de esta capital, dejando como saldo una persona lesionada.

Oficiales de tránsito y vialidad municipal informaron que el accidente tuvo lugar en el carril de oriente a poniente en el circuito superior de la entrada a la capital chiapaneca.

Ayer hubo fiesta en Ixtapa, por lo que me desvelé y casi no dormí / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas

El chófer del camión tipo tres toneladas con caja seca de color blanca, cabina de color roja, indicó que él es proveniente del municipio de Ixtapa y tenia como destino llegar a entregar mercancía a la ciudad cuando se accidentó.

"Ayer hubo fiesta en Ixtapa, por lo que me desvelé y casi no dormí, por lo que cuando venía entrando a la ciudad me dormí tantito, cuando desperté vi el muro de contención, choque contra el, después quise reaccionar, pero no me dio tiempo y terminé volcando" dijo el tripulante de unos 60 años de edad.

La unidad de carga quedó recostada en el pavimento, se cree que se arrastró unos 10 metros, porque quedó seña en el pavimento, en el lugar quedaron espaciados cajas de madera, de plástico, tablas, polines, fierros y demás, dijo El oficial de tránsito.

Elementos de Bomberos se presentaron en el lugar para combatir el derrame de líquidos, y reducir riesgos, también valoraron al masculino, pero por fortuna no presentó heridas de gravedad.

Una grúa de gran dimensión se encargó de las maniobras para el levantamiento del carro, para posteriormente ser llevado a un corralón en turno hasta deslindar responsabilidades sobre alguna afectación.

Por más de dos horas la vialidad se vio interrumpida, ya que los oficiales cerraron la carretera para evitar accidentes, tiempos después se normalizó el tráfico habitual.

