Clausuran establecimiento que seguían vendiendo bebidas alcohólicas

San Cristóbal de Las Casas.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud, Octavio Alberto Coutiño Niño, informó que se han clausurado 16 dispositivos de gasto de bebidas alcohólicas, por no acatar la garantía realizada por el Ayuntamiento y continuar operaciones pese a las recomendaciones de las autoridades derivado de constantes operaciones entre autoridades municipales y oficiales

“Hacemos la invitación a este sector que nos ayude, que acabamos las disposiciones de salud, con la idea de favorecer la sana distancia, estamos haciendo los operativos así vamos a poder identificar los dispositivos, y también mediante la denuncia ciudadana que nos manden imagen, que se comuniquen con las autoridades ”, dijo.

En entrevista reportó que encontraríamos trabajando de forma coordinada con las autoridades municipales de San Cristóbal para identificar la venta de alcohol de forma clandestina, por lo que han recorrido 56 identificadores y se han clausurado 16 que no han cumplido con la instrucción.

Coutiño Niño adelantó que entre este martes y miércoles cuando inauguró el hospital emergente que se ubicará en La Albarrada que cuenta con el equipo y las condiciones adecuadas en caso de que pueda necesitar y estará disponible para toda la Región Altos.

Recomendó seguir las instrucciones de la Jornada de Sana Distancia y entender que no son vacaciones, "hay que quedarse en casa, podemos favorecer mucho, y hago hincapié en toda la información sobre la pandemia es oficial si viene de la Secretaría de Salud".

Y es que refirió que hay videos y audios que aseguran hay más casos de los datos a conocer "no se dejen guiar por videos y audios no oficiales, hay que seguir las páginas de las autoridades oficiales, el secretario de salud es el único facultado para dar información respecto a pacientes, la invitación es a que no nos dejemos llevar a cabo información falsa ”.

“En nuestra región el sábado pasado se dio a conocer que llevamos 4 casos positivos, vamos bien, es paulatino, es un reflejo del trabajo de vigilancia y sobre todo de la participación de la ciudadanía, eso favorece a nuestros casos que van a ir apareciendo de manera paulatina, lo ideal es que no aparezcan que no tengamos la transmisión de enfermedades, pero en conjunto es importante todos participemos ”, concluyó.