De un paro cardiaco muere intendente en Secundaria de la Albania Baja

Tuxtla Gutiérrez.- Durante el medio día de este miércoles se registró una movilización policiaca debido al reporte de una persona que se encontraba en grave estado de salud, ante esto los elementos de seguridad y emergencia se trasladaron al lugar.

El hecho se suscitó en la calle 20 de noviembre en la colonia Albania baja en la escuela secundaria José Maria Luis Mora, en donde al parecer el trabajador sufrió un paro cardíaco cuando se encontraba realizando sus actividades.

Paramédicos y oficiales de la ciudad capital recibieron llamadas de emergencia en donde se les dijo que una persona se encontraba tirada en el suelo sin responder ante los llamados, por lo que rápidamente arribaron al sitio e ingresaron a las instalaciones del plantel educativo.





Muere intendente dentro de secundaria / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





De manera lamentable, se supo que la persona ya no contaba con sus signos vitales por lo cual fue retirado del lugar. La causa principal de este hecho se manejó como un aparente paro cardiaco y algunos de los trabajadores que lo vieron afirmaron que el sujeto no se sentía bien, no obstante no prestaron más atención.





Muere intendente dentro de secundaria / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





El cuerpo fue retirado del lugar y fue trasladado al Servicio Médico Forense en donde ya comenzaron las averiguaciones sobre este hecho que se suscitó en una secundaria de la capital chiapaneca.