Denuncian a taxista de usar la unidad para atracar a Tuxtlecos

Ciudadanos comienzan a hartarse de la delincuencia e inseguridad que se vive en la capital chiapaneca, es por eso que un ciudadano nos contacto a través de nuestras redes de Whats App, denunciando a un chofer de taxi local en Tuxtla Gutiérrez que utiliza la unidad para cometer atracos ya que su esposa había sido víctima.

Todo sucedió al filo del viernes 09 de Septiembre a las 3:00 pm, cuando Lizeth "N" se encontraba a punto de abordad su vehículo en el estacionamiento de la papelería Tony ubicada en el libramiento Sur, cuando una persona que al parecer conductor de un taxi le arrebató la bolsa de mano en la cual iban las pertenencias de la víctima; entre ellas $700 pesos en efectivo, llaves del vehículo y las llaves de su casa, la persona que la despojó de sus pertenencias se subió al taxi con número económico 1205.

Noé "N" esposo de la víctima comentó que otro taxi se detuvo a auxiliarla logrando darle alcance al delincuente en la colonia Cerro Hueco ubicada a la altura de el ZooMat, el taxista que le había arrebatado la bolsa se bajo de la unidad, cerró los cristales y se metió a una casa que esta justo a lado de un arroyo sobre esa colonia.





Ciudadana denuncia a un taxista por haberle robado un bolso en #TuxtlaGutiérrez y sufrir agresión por parte de sus familiares cuando llegó a pedir sus pertenencias



Cortesía | Denunciante pic.twitter.com/6A3R41L2ol — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 12, 2022





Al llegar el taxista que le brindó ayuda a la víctima, junto con ella, salió una señora de la casa en donde se había metido el taxista que cometió el atraco, ella de manera grosera les dijo que se fueran del lugar ya que su yerno no se había robado esa bolsa y que ella se la había encontrado, tiempo después, a la discusión se agregó un joven quien llegó abordo de una motocicleta, a versiones de vecinos mencionaron que el es familiar del taxista que cometió el atraco.





La víctima fue agredida provocando hematomas en su cuerpo, ya que les arrojaron piedras / Foto: Cortesía | Denunciante





El joven de la motocicleta amenazó al taxista y a la señora que había sido víctima del robo que si no se iban de el lugar iba a causarle daños a la unidad; "si no se van del lugar les va a ir muy mal, yo pertenezco a una banda de la colonia 6 de junio", mencionó el joven.

Tras los hechos afirma la víctima que no quiere hacer público el número de taxi que la ayudo ya que por la amenazas teme que le hagan algo, pues fue agredida provocando hematomas en su cuerpo, ya que les arrojaron piedras para correrlos del lugar; cabe destacar que la mujer esta completamente agradecida con el taxista ya que fue el único que la auxilió logrando dar con su asaltante, así también agradece el apoyo de los vecinos que ayudaron a resguardarlos.





Joven a bordo de una moto se unió a la pelea amenazando que pertenecía a una banda / Foto: Cortesía | Denunciante





Vecinos del lugar confirmaron que ellos siempre han sido problemáticos y agresivos, ya han dado parte a las autoridades pero no han hecho nada al respecto, de igual manera han denunciado que ellos se dedican a robar con ese modus operandi, ya que no solo ha sido ella la víctima si no otros más han denunciado los hechos, esperan que el dueño de la unidad se entere de los actos que se realizan con su taxi y que autoridades tomen cartas en el asunto y frene la delincuencia.