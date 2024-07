Grupo armado ataca domicilio en San Pedro Chenalhó, Chiapas

Un grupo armado atacó un domicilio particular en la comunidad Fracción Tzanembolom, municipio de San Pedro Chenalhó, que colinda con el municipio de Pantelhó, ubicados en la región Altos de Chiapas. El ataque dejó a una menor lesionada en la frente, provocada por una esquirla, según denunciaron los habitantes. Los pobladores piden la intervención de los cuerpos de seguridad conformados por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, que se encuentran destacamentados en la cabecera municipal de Pantelhó, debido a los constantes disparos que se escuchan diariamente, lo que les impide salir a sus áreas de trabajo.

El domicilio atacado es propiedad del comité de educación de una escuela en la comunidad Fracción Tzanembolom, municipio de San Pedro Chenalhó, colindante con el municipio de Pantelhó. "En este domicilio, una menor de edad resultó con lesiones en la frente y fue trasladada a un hospital para su curación", informaron los habitantes.

Impacto de bala en las paredes / Foto: Cortesía Pobladores

"Están atacando el centro de Tzanembolom, principalmente a las personas que no han querido unirse al grupo armado de José Guadalupe y Rubén, de apellidos Herrera. No sabemos qué va a pasar en los próximos días. Hasta el momento no ha habido personas muertas, pero la intimidación contra los domicilios continúa constantemente. Están atentando contra la vida de los pobladores. La Sedena está ocultando lo que está pasando entre estos dos municipios", denunciaron.

Los pobladores temen salir a las calles por miedo a ser alcanzados por una bala perdida. También temen salir a los caminos de vereda para trabajar en sus milpas. Por ello, piden al personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal que recorran las carreteras y los caminos de vereda. "Nos sentimos rehenes desde hace muchos meses, no podemos hacer nada", concluyeron.

