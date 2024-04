Localizan joven sin vida en la ruta Chanal- Altamirano, habría sido atropellado

Vecinos de esta localidad reportaron el cuerpo sin vida de un joven, el cual estaba tirado sobre la carretera que conecta a esta ciudad con Altamirano, por lo que de inmediato arribaron las autoridades a hacerse cargo de la situación.

Pobladores de la colonia Siberia, fueron quienes dieron a conocer este hecho noticioso a las autoridades, en el cual dieron a conocer que una joven habría sido atropellado en este tramo carretero, sin que se tengan datos de la unidad que le había causado la muerte.





Fue así que arribaron hasta el lugar de los hechos agentes ejidales, así como elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de acordonar la zona a fin de que los automóviles no impactaran contra el cuerpo de la víctima, además de cubrir el cuerpo del joven, en espera de que se logre llevar a cabo el proceso correspondiente.

Informes oficiales dieron a conocer que el joven de aproximadamente 25 años de edad no llevaba consigo alguna identificación que pudiera revelar su identidad, además de que los lugareños dijeron que no era de dicha zona, pues no lo habían visto antes por allí.

Posteriormente arribaron los servicios periciales para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima, la cual fue trasladada al forense para las pruebas de ley correspondiente.

Por su parte las autoridades de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) han dado inicio con las investigaciones para poder dar con el paradero de sus seres queridos, a fin de que puedan regresarle el cuerpo de su pariente para su cristiana sepultura.