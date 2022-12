No hay paz en Oxchuc, Seguidores del concejo municipal provocan incendio

Continúa el conflicto de dos grupos de indígenas tzeltales, entre seguidores y opositores del concejo municipal de Oxchuc presidido por Luis Sántiz Gómez, en esta ocasión se registró nuevamente un acto de violencia, donde presuntamente seguidores de concejo municipal provocaron un incendio en un domicilio, con la finalidad de responsabilizar a los opositores del edil, denunciaron los mismos habitantes de Oxchuc.

Y es que opositores del concejo municipal Luis Sántiz Gómez reabrieron las puertas de una escuela primaria en la comunidad Nueva Betania, la cual estaba cerrada desde hace varios meses, según por órdenes de las autoridades del municipio, por lo que los opositores quitaron los candados que estaban en la entrada principal, para que los niños puedan recibir clases.

"Nosotros quitamos el candado que estaba en el portón de la escuela, ahora la escuela ya está abierta, lo único que nosotros queremos de esta comunidad es la educación para nuestros hijos y ahora estamos aquí en la escuela plantados exigiendo a los maestros que regresen a impartir clases a los alumnos, porque ya es mucho tiempo que está cerrado", señalaron en un video.





Se registró un incendio en un domicilio particular el cual fue provocado, ante esto la población señala como responsable al grupo opositor pic.twitter.com/AC7dvdufhm — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) December 3, 2022





Tras los hechos se provocó un incendio en un domicilio particular, ante esto la población señala como responsable al grupo opositor, sin embargo ellos aseguran que no lo hicieron; "algo que es totalmente falso, nosotros no incendiamos la casa, el propio dueño quemó su casa".

Y es que trascendió que hubo un enfrentamiento en este poblado, pero los opositores señalaron que es falso, sino que fue un incendio provocado por el mismo dueño de la casa, "ahora nos están echando la culpa a nosotros que según quemamos la casa pero es mentira, es el mismo dueño quien prendió fuego su casa".

Finalmente, más de 100 opositores del concejo municipal exigieron un alto a los hostigamientos y persecuciones ocasionados por el propio concejo municipal y sus seguidores, "exigimos a las autoridades del concejo municipal y sus seguidores qué nos dejen en paz, lo único que queremos es trabajar en beneficio del pueblo".