"Cambiaron el dictamen" Familiares de Damián rechazan acta de defunción

Tuxtla Gutiérrez. Familiares del pequeño Damián, quién se presume falleció ahogado en el interior de una alberca de la escuela Pinguin&Babe el pasado 7 de febrero en el barrio Juy Juy manifestaron su rechazo ante el acta de defunción del niño.

"Hace rato recibimos el acta de defunción de nuestro pequeño, y al leerla nos pudimos dar cuenta que dice que la causa de muerte es por asfixia mecánica por broncoaspiración, y pensamos que la autoridad cambió el dictámen" indicó don Rigoberto Moreno, abuelo.

Los afectados dolientes consideran injusto que después de casi un mes la fiscalía general del estado no tenga ningún avance en el caso, ni detenidos por el presunto homicidio culposo del infante de tres años de edad, estudiante de esa institución.









Pensamos que la fiscalía nos quiere cambiar el peritaje para evadir la responsabilidad de los directivos y de los docentes o dueños , no entendemos porque mencionan que se broncoaspiró, en vez de decir que fue por sumersión de líquido, ya estamos en contacto con el abogado para ver de manera legal que sigue, agregó.

Hasta el momento no tenemos esos datos de la carpeta de investigación, sólo tenemos conocimiento que varias personas declararon que el menor lo sacaron muerto de la piscina, y así se lo entregaron a mi hija, pero otra versión del secretario de Protección Civil del estado dijo que no pudo haber muerto ahí, nosotros creemos que se está manipulando a la autoridad para que no haya castigo, finalizó .