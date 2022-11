Supuesto agente de protección Federal intimida a taxista

Tremendo susto y a la vez impotencia sintió un taxista luego de que presuntamente un elemento de protección Federal le cerrara el paso e intentara intimidarlo solo porque lo rebasó en el libramiento y fue hasta el punto de revisión de Viva México que quiso hacer su voluntad pero nadie le hizo caso.

El denunciante Alexander N comentó que todo empezó desde el libramiento sur poniente, a la altura de una empresa dedicada a la venta de grava, decidió rebasar por la izquierda a un automóvil Jetta de color negro, al hacer dicha acción le molestó y le encendió las luces altas de alogeno, a lo que el taxista le respondió encendiendo luces blancas de la cajuela.





Fue hasta el punto de revisión de migración del ejido Viva México que el particular decidió cerrarle el paso, se bajó con la charola puesta y se identificó con el trabajador del volante, que era elemento de protección Federal, que iba a llamar a las autoridades correspondientes y que quería que lo sancionaran.

Alexander muy seguro de que no había cometido delito llamó a la Guardia Nacional de la división caminos quien le explicó lo sucedido y le dio la razón, diciéndole al particular que no había infringido la ley por lo que le permitió seguir su camino.

"Mañana que este activo y que andes loqueando si te voy a detener ya vas a ver" fueron las últimas palabras que le dijo el supuesto oficial.

No obstante, habían llegado medios de comunicación y compañeros de trabajo para brindarle su apoyo y no dejarse intimidar.