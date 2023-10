Después de varios días de permanecer silencio y sin agresiones en el municipio de Pantelhó, ubicado en la región altos de Chiapas, ha trascendido que el grupo de autodefensa el Machete se agredieron a balazos con pobladores del poblado Fracción San Caralampio de este municipio y señalan que el miedo se acabó y se defenderán y evitarán que sean agredidos por el grupo de autodefensa el Machete que salió a la luz pública desde el año 2021.

De acuerdo a un video que envió los mismos pobladores de Pantelhó señalan que ya no tienen miedo al grupo de autodefensa el Machete, porque ya basta de tantas agresiones, intimidaciones, asesinatos, retenciones y desapariciones a personas ocurrido en el municipio, y con armas se defenderán en el momento que sean agredidos.

Foto: Cortesia Pobladores

"Que no se pasen autodefensa el Machete, aquí estamos para defendernos", señala el video enviado por los mismos grupos civiles que presuntamente son los que defienden al pueblo y que no permitirán más agresiones hacia la población, y que a más de dos años de la desaparición de las 21 personas hasta la fecha no se sabe nada de ellos, mientras sus familiares continúan exigiendo justicia y presentación con vida de los desaparecidos, para evitar otras retenciones defenderán al pueblo.

Puedes leer también:

Es así que el pueblo de Pantelhó han dicho que se defenderán con armas, y que no permitirán más agresiones del grupo de autodefensa el Machete que ha atemorizado a la población, el pueblo quiere vivir en paz, caminar libremente por las calles y carreteras sin temor a que sean agredidos por el Machete.

Tensión en Pantelhó: Pobladores se enfrentan contra el grupo de autodefensa 'El Machete' - https://t.co/wnqrgKBk5B pic.twitter.com/vYqijOPWNe — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 30, 2023

A pesar de que en el municipio hay un recorrido en las carreteras por el grupo interinstitucional conformado por el ejército, guardia nacional y policía estatal, siguen los balazos en Pantelhó, y hasta el momento no hay ningún informe oficial de lo ocurrido.