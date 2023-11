Denuncian desaparición de tres periodistas en Taxco de Alarcón, Guerrero

Las organizaciones Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) denunciaron el secuestro de tres periodistas en Taxco, Guerrero.

Se trata de Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, plagiado el 19 de noviembre, y Silvia Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez del medio digital RedSiete, quienes fueron privados de su libertad el 22 de noviembre.

De acuerdo con un comunicado de Artículo 19, cinco personas fuertemente armadas ingresaron al domicilio de Marco Antonio Toledo la madrugada del 19 de noviembre y lo privaron de la libertad junto con su esposa y su hijo.

“Tras un ingreso forzado, el comando armado privó de la libertad a Marco Antonio Toledo, a su esposa, Guadalupe Denova y a su hijo, Alberto Toledo. El grupo armado revisó el domicilio del periodista, destruyeron el módem de la vivienda y sustrajeron tanto los celulares de las víctimas como dos equipos de cómputo”, cita la organización tras recabar información de testigos.

Además de dirigir el Espectador de Taxco, Toledo Jaimes es corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica y Vespertino de Chilpancingo, para los que cubre temas políticos y de seguridad a nivel local y estatal.

“Recientemente publicó una nota en la que denunció la aprobación por parte del gobierno municipal de un presupuesto otorgado para una obra en Taxco. Al menos dos testimonios indicaron a la organización que el periodista había sido víctima de amenazas y hostigamientos en años anteriores”, señala Artículo 19.

En el caso de Silvia Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez, otro grupo armado los interceptó cerca de la Plaza Taxco, en el centro de la ciudad. Julissa Natzely Arce Raya, escritora y activista mexico-estadounidense y hermana de Silvia, denunció el secuestro de la pareja en sus redes sociales.

“He leído sobre periodistas desaparecidos. Nunca en un millón de años imaginé que uno de esos periodistas sería mi hermana y mi cuñado. Fueron secuestrados en Taxco, Guerrero. Ayúdenme a difundir este mensaje con la esperanza de que podamos recuperarlos sanos y salvos”, publicó la escritora en su cuenta de X.

De acuerdo con Artículo 19, Guerrero es el segundo estado más letal para periodistas con 17 asesinatos desde 2009 y el quinto con más agresiones con 425.

En lo que va del año, en México han sido asesinados cinco periodistas, de acuerdo con la organización.