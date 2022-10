Ajo y Agua | Ahora sí arranca la verdadera Liguilla

Tras el invento del repechaje, para tener mayores ganancias económicas, los ocho mejores equipos del Apertura 2022 buscarán el campeonato en la denominada Fiesta Grande del futbol mexicano

Desde hace tiempo estamos acostumbrados a que la Liguilla del futbol mexicano conste de ocho finalistas: los que sacaron mejores resultados en la clasificación general de todos los partidos que se hicieron en el torneo y que se han ganado el derecho de pelear por el título.

Lo que han inventado ahora, por temas económicos, como siempre, es añadir más partidos y más equipos para que puedan eliminarse en un sólo enfrentamiento con el famoso repechaje.

Tiene su gracia, mientras más partidos haya más dinero reciben algunos, no todos, porque si la repartición fuera equitativa estaríamos aplaudiendo el repechaje y lo consideraríamos como un buen invento porque saldrían ganando todos, no solo algunos, como ha pasado siempre en México; pocos son los beneficiados y muchos los utilizados.

Si hubiese justicia deportiva y una política económica establecida, la transmisión de los partidos de la Liga MX estaría repartida de manera equitativa, en la que la dueña de los derechos sea la propia Liga, como una representación de todos los equipos. Hasta que no se haga así, México no mejorará futbolísticamente en el plano internacional. Desafortunadamente, el futbol mexicano está cayendo en mediocridad y conformismo, porque no está bien estructurado. Debería seguir el ejemplo de las grandes Ligas europeas, como la inglesa y la española. Los estadounidenses, canadienses y algunos países de Centroamérica y del Caribe sí lo están haciendo y están creciendo mucho y muy rápido. Nosotros nos estamos estancando.

Lejos de eso, sin embargo, llegamos a la parte más atractiva del torneo, donde hay claros favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Si nos basamos en lo demostrado a lo largo del torneo, América se muestra como favorito para meterse a las semifinales. A pesar de que Puebla ha hecho bien las cosas, al demostrar su regularidad, con un futbol armónico y con un estilo definido que su técnico Nicolás Larcamón ha establecido desde su llegada al equipo camotero.

Más allá de todo eso, el América, en su calidad de superlíder, es favorito en este primer enfrentamiento.

Posteriormente viene otro agarrón importante, ya que Monterrey está mostrando regularidad en su juego y en su esquema táctico y estratégico. A diferencia de Cruz Azul, que ha mejorado desde la llegada de Raúl Gutiérrez y que, tras los malos resultados con Diego Aguirre, han encontrado una buena racha que ha servido para motivarlos, eso podría generar que Rayados se vea sorprendido por la Máquina, aunque lo justo sería que Monterrey avanzara a la siguiente ronda. Un punto importante está en la experiencia de los técnicos, mientras que Vucetich cuenta con decenas de Liguillas en su historial, el Potro apenas está iniciando en estas aventuras, algo que puede ser determinante en esta eliminatoria.

El Santos es otro equipo que ha mostrado una regularidad importante en su potencial futbolístico y que aspira a pasar esta fase con justicia deportiva, porque ha sido mejor que el Toluca. El equipo de Nacho Ambriz ha tenido ciertos altibajos que no le han permitido establecerse de manera importante como para ser uno de los favoritos de pasar a la siguiente fase. En cambio, el equipo de Torreón ha mostrado grandes niveles futbolísticos y con actuaciones sobresalientes en determinadas circunstancias, aunque, ya se sabe, en la Liguilla puede pasar de todos y darse sorpresas importantes.

El último enfrentamiento me parece muy atractivo por la manera de jugar de Pachuca. Guillermo Almada le ha dado personalidad futbolística a los Tuzos, al grado que ha alcanzado niveles para no descartarlo como uno de los aspirantes a llegar a la gran final. Y eso hace que el riesgo de que Tigres no pase la siguiente fase sea latente, porque Pachuca ha demostrado ser un equipo actualizado, con un juego y un estilo en el que han evolucionado la mayoría de los grandes equipos en el mundo, con mucha intensidad y sabiendo a qué se juega y cómo se juega. Del otro lado, Tigres siempre será un equipo experimentado, con calidad y talento, ya que Miguel Herrera ha mantenido que impere ese juego basándose en sus jugadores de calidad, eso le ha ayudado a estar en un puesto en el que se considera favorito al título, pero no de los más fuertes.

Así que, concluyendo, los equipos que consiguieron los primeros cuatro lugares de la clasificación son los favoritos en esta primera ronda de la Liguilla.

