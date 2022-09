Lesiones, bajos rendimientos y decisiones técnicas han puesto en jaque el ataque de la Selección Mexicana, tanto así que Gerardo Martino, ahora mismo, no tiene una referencia clara en la delantera.

La Selección Mexicana está sufriendo con los delanteros, esos jugadores especiales que son los que definen los partidos con sus anotaciones y con sus jugadas, pero, sobre todo, cuando tienen la eficacia correspondiente para tener un porcentaje elevado.

Todo México está esperanzado de que los jugadores que están destacando últimamente estén sanos y con ritmo, aunque también sería bueno que no hubiera cosas extradeportivas.

Empezando por lo primero, Raúl Jiménez es el favorito de la gran mayoría. Lamentablemente, desde que tuvo el incidente del cabezazo que le dio David Luiz, el cual, para mí ha sido con mala intención, porque pudo evitar el golpe, no solamente le ha hecho daño en lo físico, sino que también le ha afectado mentalmente, ya que Raúl no ha regresado al 100 por ciento de lo que había mostrado antes de este suceso.

En la conciencia de David Luiz está, pero yo, que sé de esto, sé que perfectamente pudo haberlo evitado.

Cuando parecía que Raúl tomaba ritmo, vino otra lesión, al parecer muscular, ya que no pudo iniciar el partido con el Wolverhampton, una situación sorpresiva, tomando en cuenta que cada vez falta menos para iniciar el Campeonato del Mundo y para la gran mayoría el delantero titular debe de ser él.

El segundo en forma es Henry Martín. El delantero del América es el que está mostrando estar en mejor momento, con participación en las jugadas de ataque de su equipo y mostrando gran efectividad, ya que va arriba en la tabla de goleadores del futbol mexicano, con siete goles. Se nota que le está motivando el hecho de pelear por ese puesto titular en la Selección Nacional para este Mundial de Qatar 2022.

El que también está motivado es Santiago Giménez, ya que su contratación en el Feyenoord le vino en un buen momento. Ya está anotando goles y poco a poco va participando más. Podríamos decir que se lo está tomando en serio y esa motivación que tiene encima le está sirviendo para llegar en buen momento a la Copa del Mundo.

Si fuera por mí, obviamente otro debería ser el cuerpo técnico. Sería un revulsivo tener a un cuerpo técnico encabezado ya sea por Víctor Manuel Vucetich o por Miguel Herrera, pero el tiempo se nos viene encima y hay muchas dudas en cuanto a los delanteros se refiere, y esas dudas aumentan debido a la poca efectividad que ha mostrado últimamente Rogelio Funes Mori, más allá de estar lesionado constantemente.

Entre las lesiones y el estado de forma que está mostrando, no está dando mucha confianza para estar al frente de la Selección Nacional en el Mundial.

Obviamente, cuando antes dije motivos extra deportivos, me estaba refiriendo a Javier Hernández.

Aunque desconocemos las razones, es obvio que es por temas extra deportivos, porque deportivamente hablando, Javier es, con su experiencia, su madurez, su calidad, su talento y por su estado de forma actual, porque está siendo bastante eficaz últimamente al convertirse en el mexicano con más goles en la actualidad, una opción importante para ser tomado en cuenta para el Mundial.

Si viniese otro cuerpo técnico, estoy seguro que tomaría en cuenta a Javier Hernández, pero, al no saberse el motivo, hay muchas injusticias en el seno de la Selección Nacional últimamente.

De esta forma, estamos preocupados, porque si todos los delanteros estuvieran en un estado de forma muy bueno sería hasta difícil elegir, pero ahora, tal y como está la situación, hay que hablar de los que están menos afectados en cuanto a las lesiones.

Por el momento, Henry Martín, Santiago Giménez y Raúl Jiménez son los que pueden ser los elegidos hasta ahora, dadas las circunstancias.

Esperemos que no influyan sus raíces, y digo que no influyan porque tanto en Funes Mori como Giménez obviamente sus raíces argentinas pueden influir, pero esperemos que no y sólo influya lo mejor para la Selección Mexicana, no para otro tipo de intereses, y para eso está Henry Martín, Raúl Jiménez y obviamente lo que la mayoría, por no decir todos, están deseando: el regreso de Javier Hernández, el famosísimo Chicharito.

¡Que te lo digo yo!