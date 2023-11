Clase Política | Oficial. EDUARDO Ramírez, el coordinador para la defensa de la 4T Chiapas

A estas alturas de las circunstancias políticas, nadie puede cuestionar el elevado posicionamiento mediático, territorial, social y político del presidente del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar, quien al igual que la asignada Clara Brugada en la Cuidad de México (CDMX), tras la caída sorpresiva de Omar García Harfuch, y María Luisa Ríos Farjart en Yucatán, están dando mucho de qué hablar a nivel nacional, por el movimiento telúrico que viven en carne propia, derivado del acomodo de engranaje a la maquina electoral de la 4T rumbo a las elecciones sexenales próximas.

Candidaturas embarazadas por paridad de género

En el particular caso del Jaguar Negro, quien fuentes confiables del centro del país tiene los números su favor. Quedó descartado el desplazamiento por la paridad de género; encabezada en Chiapas por Sasil de León Villard (La Leona del Sur), que representa la mujer junto a sus compañeras Rosy Irene Urbina Castañeda y Patricia Armendáriz con menor porcentaje, pero con margen de negociación al senado de la república.

Aplicaron finalmente el criterio del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de respetar los números y las estadísticas que son producto de la voluntad del pueblo chiapaneco, para luego sumarse a la gran batalla impulsada por la presidenciable, Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a la presidencia de México en el año 2024.

ERA con los dados cargados en Chiapas, ¿Y en Guanajuato y Cdmx?

Miles de seguidores de Eduardo Ramírez, se han posicionado y organizado en las principales ciudades de Chiapas como; Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, Huixtla, San Cristóbal, entre otros, para celebrar desde casas de gestoría y lugares públicos su triunfo irrefutable y contundente en las estadísticas de diversas casas encuestadoras que lo ponen en las preferencias.

“Nuestra lucha no es por cargos, es por la cuarta transformación, vamos a continuar luchando y trabajando por la tierra que me vio nacer ánimo” externó en reciente y calientita entrevista en la Ciudad de México y posteriormente ya en la reunión de aspirantes con el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, puso en manos de la 4T los destinos de Chiapas, que es uno de los principales bastiones de Morena a nivel nacional. ¿Qué sigue?...

ERA, acudió al recinto de Morena acuerpado por Jorge Constantino Kanter, Javier Cruz Aguilar “el Mandinga”, Juan Pablo Montes de Oca, Mario Guillén, Juan Manuel Utrilla Constantino, entre otros cercanos colaboradores y amistades que gritaron “Gobernador”.

Y producto de lo anterior, ha sido la consolidada adhesión oficial del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) desde el pacto California con Manuel Velasco Coello de Padrino, con la consumación de la coalición Morena, PVEM y PT por la gubernatura de Chiapas y por ende por la presidencia de México.

Nexos y Contextos

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024

Candidato en la CDMX definirá el destino de Chiapas

Puede surgir cualquier acomodo producto de la paridad de género en Guanajuato donde tiende de un hilo Ricardo Sheffield por Alma Alcaraz, dado a que la diferencia es solamente de un punto. Sin embargo, según los resultados de Morena, en Yucatán arrasa Huacho Díaz con 40 puntos, mientras Verónica Farjart, solamente logró 8.9. En Veracruz, gana Rocio Nalhe, mientras en Puebla, se la lleva Alejandro Armenta y en Jalisco, Carlos Lomelí. En estos resultados le aplicarán el criterio de paridad de género a Ricardo Sheffield puesto que solo cuatro hombres pueden ser designados candidatos. Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas, logra una diferencia de dos puntos, encima de Sasil de León Villard, logrando incluso el triunfo de posicionamiento e intención del voto en otras tres encuestas aplicadas por la comisión nacional de elecciones. La tiene en la bolsa el Jaguar Negro.

¡Clara Brugada quedó en CDMX!... Se cuadró el panorama

Si en la jefatura de la Ciudad de México, Morena, determina mediante respaldo de encuestas impulsar a género mujer con Clara Brugada y bajar finalmente a Omar García Harfuch, la situación en Chiapas se inclina a favor de Eduardo Ramírez Aguilar”, coinciden juristas y analistas políticas, durante una mesa de análisis nocturna con Clase Política.

Está en suspenso por supuesto la determinación del candidato o candidata a la jefatura de gobierno del centro del país, lo cual no deja de poner tenso al proceso de designación que encabeza Mario Delgado Carrillo. Pero trascurrieron las horas y ya no quedó García Harfuch en la jefatura de la Ciudad de México, con lo que Chiapas ruge.

Efectiva la palabra del señor con MAY en el paraíso de Tabasco

En el estado vecino de Tabasco, tal cual anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Javier May, ya resultó ganador de las encuestas y quedó como coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación; es decir, el próximo candidato al gobierno del estado por la alianza MORENA, PVEM y PT.

Con la incursión de Javier May, ex titular de la Secretaría de Bienestar en el gabinete de López Obrador, quedó desplazado el grupo político Tabasco de Adán Augusto López Hernández, quien se le vio por última ocasión visitando Palacio Nacional con una extendida barba de Ermitaño, tratando de rescatar el proyecto Tabasco, pero la concertación no prosperó.

Pepe Cruz, “a río revuelto ganancia de pescadores”

Tras la caída en Chiapas de Adán Augusto, impulsaron una millonaria campaña a favor del galeno Pepe Cruz que ha quedado en el ojo del huracán, incluso bajo la lupa de la comisión nacional de elecciones, tras las denuncias públicas por uso de recursos públicos; aunado a la doble acta de nacimiento Juárez, Chiapas- Tabasco que prácticamente lo habría dejado fuera del hándicap por la gubernatura, pero no del senado de la república, donde aparentemente figura como favorito, producto de una negociación nacional que todavía estará a la disposición del conclave nacional de Morena, para determinar su futuro político.

Es así, como las habas se cuecen, los frijoles se queman y la leña arde a unos minutos de la determinación real en Chiapas, rumbo al periodo sexenal próxima del gobierno estatal 2024- 2030. Quien salió muy jodido fue José Antonio Aguilar Castillejos, tras regar el tepache con aquellas escenas de chayotes o sobres amarillos que lo llevaron a la lona. Su estigma de corrupción lo catapultó al fracaso, dejándolo en la cuarta posición.

No obstante Carlos Morales Vázquez quedó hundido en los últimos lugares. Hoy dan seguimiento los Tuxtlecos a las críticas en materia de obras públicas, ejecución judicial por morosidad en el pago predial y otros actos de abusives.









Comentarios antoniozavaletah@gmail.com