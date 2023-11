Clase Política | El oficio político y la transformación los UNE

Con la consumación del proceso de selección de coordinadores para la defensa de la cuarta transformación que serán los candidatos al gobierno de ocho estados y una jefatura de gobierno de la Ciudad de México, según estipula la comisión nacional de elecciones y el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, inició el llamado de unidad, conciliación y suma de esfuerzos rumbo a las elecciones del año 2024.

Claudia Sheinbaum visitará Chiapas para respaldar al Jaguar

El proyecto único de nación tiene la encomienda de consolidar el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, impulsada por un ejército morenista que alcanzará 19 mil cargos públicos, con la consumada coalición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Para lo anterior, Sheinbaum Pardo, arrancó su gira de respaldos a sus candidatos a gobiernos estatales, como “el Huacho” Joaquín Díaz Mena en Yucatán y su anunciada gira por Chiapas, para levantarle la mano a Eduardo Ramírez Aguilar “El Jaguar Negro” próximamente.

REC, MVC, LAM, Llaven, RAG, Zoé y Rosy se pronuncian a favor

En Chiapas se viven días históricos para la democracia con el irrefutable e inobjetable triunfo del presidente del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar. Ha generado una retahíla de pronunciamientos a su favor, comenzando con el del senador y líder del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, seguido del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, así como de algunas aspirantes como los diputados federales Jorge Luis Llaven Abarca, Luis Armando Melgar Bravo, Roberto Albores Gleason y la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Irene Urbina Castañeda.

Queda planchado totalmente el posicionamiento del senador Eduardo Ramírez Aguilar, como coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación quien sostuvo un encuentro armonioso con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, signando el pacto Soconusco tras un encuentro en la ciudad de Tapachula.

Se deja entrever la línea del mandatario chiapaneco, para que sus huestes, hordas y sequitos aterricen y legitimen el triunfo del Jaguar Negro en todas latitudes del estado, producto del llamado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de fortificar la cuarta transformación, dejando atrás las calenturas por competencia, al existir una brecha trazada.

Para finalizar la retahíla de actores políticos que decidieron respaldar a Eduardo Ramírez, también se sumó Zoé Robledo Aburto, actual titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien políticamente refrendo su compromiso para con el Jaguar Negro, limando asperezas y promoviendo oficio y madurez político, puesto que el propósito es consolidar la cuarta transformación en u bastión tan importante como lo es Chiapas.

Leales, honestos, aliados y también traidores acudirán al Loma Real

Esta mañana de lunes 13 de noviembre, el senador Eduardo Ramírez abandera una concentración masiva en el centro de convenciones del hotel Loma Real. Se verá de todo.

Llegarán los que coadyuvaron, respaldaron y se sumaron a su campaña rumbo a la coordinación para la defensa de la 4T, y también aquellos que no tuvieron memoria; aquellos que mamaron con su sombra desde el pasado sexenio y se olvidaron de su amistad, bajo el argumento denigrante de la traición y el chaqueterismo.

Ahí estarán ex alcaldes, ex diputados, ex funcionarios y dizque líderes del transporte que estuvieron junto con revuelto con Sasil de León, el galeno Pepe Cruz y Carlos Morales Vázquez y que ahora que la coyuntura política prevalece de forma exitosa en el hombre de la cultura del esfuerzo Eduardo Ramírez Aguilar, resurgirán de los fangos podridos de la ingratitud y el mal agradecimiento, para ofrecer pleitesía, persignación y golpe de pecho. Buscarán urgentemente no vivir en el error, pues yacen hambrientos por servirse con la cuchara grande y mamar mediante la pedilona y los favores políticos.

Al mero estilo de la política chiapaneca, el efecto y factor dominó se ha consumado y consolidado, mediante el clamor y ovación de “Viva el Rey” y ese contexto político, lo veremos y cotejaremos al interior del Centro de Convenciones donde no dudamos que estará atiborrado de gente, ante la presencia del triunfador del proceso interno de Morena que prácticamente tiene en la bolsa la gubernatura de Chiapas en el periodo 2024- 2030.

Rutilio Escandón, impulsor del orden financiero: ERA

Y tras signar el pacto Soconusco, el líder del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció en el gobernador Rutilio Escandón, ser un hombre de principios que ha sabido conducir a Chiapas en el sendero del orden financiero y el sano ejercicio público.

El líder de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta, “externó su reconocimiento a las acciones que Rutilio Escandón ha impulsado para sentar las bases de la transformación en el estado”.

Carlos Morales Vázquez, se le olvidó amarrar a sus perros

Y ante el triunfal del Jaguar Negro, quien sigue respirando por la herida, es el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, coaligado con el director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, tras señalamientos terroristas a través de sus esbirros -contra el proceso de designación.

Andan satanizando y estigmatizando a los altas jerarcas de la 4T por los resultados, como si Carlos Morales no tuviera memoria -ni gratitud a la cuarta transformación que le trabó la jeta en la teta presupuestal por seis largos años, sangrando las arcas de la alcaldía Tuxtleca. Pero la obsesión y la ambición, es producto del enloquecimiento y eso tiene de cabeza al alcalde de Tuxtla, quien pese a las maquilladas movilizaciones mediante convocatorias deportivas, salió pesimamente posicionado en las encuestas, derivado del rechazo y repudio que le ofreció el pueblo, al no soportar su abusives y arrogancia.

Chona de Suchiate, pierde con el Pepe Cruz

Quien regó el tepache el fin de semana, fue la Chona de Suchiate, al elaborar Podcast para pronunciarse por el galeno Pepe Cruz, mediante una campaña que no prosperó. El titular de salud en Chiapas quedó en el tercer lugar de las encuestas, mientras que varios ediles que fueron exhibidos de impulsarlo, ahora andan nerviosos porque se les podría acabar la minita de oro en ayuntamientos. No obstante la Chona de Suchiate, insiste en buscar la diputación del XII Distrito para alcanzar impunidad y fuero constitucional, ante una administración batida de sangre, con una larga lista de personas ejecutadas ante el severo vacío de poder que predomina en la franja fronteriza.

Varios actores políticos se fueron con la finta. Y ante la llegada de la ERA del Jaguar, la Chona quien no pretende vivir en el error, ya busca reflectores y sobre todo que la suban al tren de la competitividad.

Rosy Urbina cumple al pueblo tapachulteco: comerciantes

“La presidenta municipal constitucional de Tapachula, Rosy Irene Urbina Castañeda le cumplió al pueblo tapachulteco, al entregar la remodelación del parque central Miguel Hidalgo, impulsar el mejoramiento del alumbrado público dentro del programa “que brille la Perla”, e inaugurar calles y parques infantiles en la colonia 5 de febrero, acompañada del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas quien constató las obras para el cambio de imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad.

Urbina Castañeda arribó con atuendos verdes, acompañada de su esposo, Tomas Rubiera Espadas, de su hija Irene Rubiera Urbina, actual presidenta del Dif municipal Tapachula, además de regidores e integrantes del gabinete municipal legal y ampliado, aunado a miles de habitantes tapachultecos que atiborraron las explanadas externas del parque central, para admirar la magna obra que tiene entre sus novedades la reforestación con árboles endémicos y propios de la región como: primavera, roble blanco, guayacán rosado y huacal o el famoso “Morro”.

Acompañada por las regidoras Lorena López Solís, Martha Carballo Andrade, el secretario de Obras Públicas, Andrés Santiago Martínez, Urbina Castañeda agradeció la presencia de empresarios, comerciantes, representantes de organismos productivos, de asociaciones de profesionistas, “a quienes vienen de las colonias y todos ustedes que nos acompañan para encender el nuevo “Corazón de Tapachula”, porque en eso se convierte nuestro parque central”, señaló.





