Clase Política / “El que se fue a la Villa, perdió la silla”

Los ediles o alcaldesas que tristemente perdieron en las recientes elecciones, siendo candidatos a cargos de elección popular, se van a quedar mirando como en changuito. Al no trepar al siguiente trampolín político, ya no podrán retornar al ejercicio de funciones, estipularon esta semana, diputados del Congreso de Chiapas.

Se quedarán y serán ratificados aquellos presidentes o presidentas temporales o interinos, para que el estigma o mancha de saqueo, malversación o corrupción de los anteriores, no arruine la posición de la corona que logró el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al avasallar o ganar las principales ciudades de Chiapas como; Tuxtla Gutiérrez, con Ángel Torres Culebro; San Cristóbal de las Casas, con Fabiola Ricci Diestel; Comitán de Domínguez con Mario Guillén Fox y Tapachula, con Yamil Melgar.

La reforma a la ley electoral, fue lanzada desde el Congreso de Chiapas, ya fraguada en el segundo piso por el legislativo, Rutilio Escandón Cadenas.

Aquellos que tenían algunos pendientes con el erario, la obra pública, los peines en servicios públicos, sistemas de agua potable, vialidad, baños públicos, nóminas de aviadores (ocultas o fantasmas), seguridad pública y sus ramales clandestinos, mercados públicos, desarrollo urbano y lo que le resulte, ya no será manoseado, por quienes perdieron las elecciones y miraban aún en las presidencias municipales la esperanza de recuperar millonarios recursos, que se gastaron en el proceso electoral.





Rafael Inchong a proceso de investigación por malversación

Por ejemplo el ex alcalde de Cacahoatán, Rafael Inchong abanderado del Partido del Trabajo (PT), se va directo a freír espárragos. Ya no podrá regresar a funciones y será el alcalde interino quien tenga que enfrentar las auditorías próximas o la cárcel, para evitar fugas de dinero, delitos graves como peculado o malversación de fondos en materia de obras principalmente. Cacahoatán, sufre por obras abandonadas y no ejecutadas, siendo el ejemplo más claro, el Parque Central.

Rafael Inchong, seguramente no puede conciliar el sueño, al ser aplastado electoralmente por el presidente electo del Partido Verde, Víctor Pérez Saldaña y al saber que el gobierno de Chiapas, estará al pendiente de los procesos de transparencia y rendición de cuentas, derivado de escándalos de saqueo y enriquecimiento inexplicable con el dinero del pueblo.





Suchiate, ya no será cajero automático de “La Chona”: Habitantes

Suchiate, otro caso similar con la ex alcaldesa “La Chona" a quien le trabaron el pie y el cuerpo entero, luego de solicitar licencia por cien días; según ella para hacer ganar al hijo Sergio Peralta, candidato perdedor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sin futuro político.

No le alcanzó la millonaria inversión al sufrir tremenda arrastrada por el presidente electo y abanderado del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, quien ya dejó venir un efecto cascada social que logró aplastar de forma histórica el legado oscuro y de violencia de “La Chona” en el municipio fronterizo.

Luego de convertirse peor que palo de gallinero tras la derrota propinada en Suchiate, “El Chonito”, decidió volar a Disneylandia (la ciudad de las ratas Mickey Mouse), tal vez haciendo alusión al dicho de la plebe tiesa, cuando le restriegan en la cara un lujo “No me dejaré humillar”…





“Que regule problemas como VIH Sida y Gonorrea en Huixtla”: Habitantes

Las sorpresas son varias, en Huixtla, sucedió un tema similar con Georgina Coutiño. Tras separarse del cargo como presidenta honorífica para participar en las pasadas elecciones, tampoco podrá retornar al cargo conferido y siendo abanderada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que le hicieron mal las cuentas, pidiendo el conteo “voto por voto, casilla por casilla”. No obstante, allá en la Ciudad de la Piedra, el ganador irreversible, resultó Régulo Palomeque. Segunda ocasión que este es presidente de Huixtla por el Partido Verde. La población le exige que limpie a Huixtla de la inseguridad, la violencia, los vicios, la migración y la prostitución; pues esta última, ha contagiado a cientos de parroquianos de VIH/Sida y Gonorrea.





“Presumen verdes: Bany Obed metió manos al IEPC para triunfo de Grissel”

En Tuzantán trascendió un cochinero electoral, igual que en varios municipios de Chiapas. Resulta que pese a los números en contra y el repudio total, plural y descomunal contra Bany Obed Guzmán Ramos, exedil enloquecido de poder y ambición, que no desea soltar la mamazón, la esposa de éste Grissel Vázquez Zambrano, terminó ganando con tremenda magia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Pese a la derrota de Grissel, le aparecieron 500 votos “saber dónde y cuándo”, logrando derrotar de forma sorpresiva a Gaby Blas del Partido Verde Ecologista de México. “Volvieron a robar el triunfo en Tuzantán, como hace tres años, esta bola de lacras que ya saben el caminito hacia funcionarios corruptos electorales en Tuxtla Gutiérrez”, externaron seguidores de Blas.





Nexos y Contextos

*De chile, sal y de manteca rumbo a las elecciones

La pasada semana, fue de muchas sorpresas amargas, dulces y tristes. Una que cimbró al estado de Chiapas y Tabasco, incluso el Palacio Nacional, fue el deceso de doña Rosalinda López Hernández. En una primera fuga de información, cientos de morenistas, incluyendo el presidente de México, Andrés López Obrador, esperaban que fuera falsa y una broma de mal gusto de los detractores políticos, sin embargo, más adelante su hermano Adán Augusto López Hernández, daba la lamentable noticia de su deceso.





Una mujer de grandes ligas.

Antes de su deceso, logró ganar una senaduría por Morena, siendo su gran proyecto la gubernatura de Tabasco posiblemente en el 2030, pero ya no lo logró.

Fue el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, quien acompañó al gobernador actual Rutilio Escandón Cadenas, a una ceremonia de reconocimiento post mortem en el Congreso de Chiapas. Uno de sus mejores amigos de doña Rosalinda López Hernández, fue el actual senador electo Pepe Cruz, quien consagró con tristeza, su lealtad y amistad eterna con su entrañable amiga.

El gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, montó guardia “en honor a una gran mujer solidaria y de convicciones firmes, comprometida con el movimiento de la cuarta transformación”, dijo al tiempo de pedir pronta resignación a su familia y un abrazo solidario.





Julio Gamboa Altuzar, gobernará para continuar el progreso

En Tuxtla Chico, todo es fiesta, con el triunfo de Julio Gamboa Altuzar. Cientos de habitantes que refrendaron su voto de respaldo, aseguran que fue lo mejor para la ciudad del cacao Real del Soconusco. Y es que, en lo que va de la pasada administración, las obras de desarrollo y cambio de imagen brotaron por doquier, logrando el ensanchamiento ordenado de la carpeta asfáltica.

Julio Gamboa es un hombre de convicciones, de una sola pieza y lealtad desmedida con su pueblo. En poco tiempo ha garantizado el desarrollo y la consolidación de un corredor turístico. Permite derrama económica, turismo, divisas extranjeras, generación de empleos pero sobre todo seguridad y prevención del delito.





Unión Juárez, surge el Movimiento Naranja con Fabo de León

La máquina naranja ha surgido en el municipio de Unión Juárez con Fabo de León. Conocido locutor de radio, tuvo sus mejores momentos en la empresa Radio Núcleo. Es parte del ramo empresarial, apostando a la derrama económica, la generación de empleos y la vinculación franca y abierta con la población de la Suiza Chiapaneca. Incursiona en los procesos electorales como candidato, hasta que en éste año 2024, se consolidó como el presidente municipal electo por el Movimiento Ciudadano (MC).





Acompañado de Carlos Avendaño Nagaya, Fabo de León lanzó un efusivo mensaje a toda la población de Unión Juárez, en el sentido de afirmar recobrar la esperanza por la mejora turística, carretera, económica, productiva y educativa.





Víctor Pérez Saldaña va por el rescate de Cacahoatán

“Hoy asumo este compromiso con mucha responsabilidad, seremos un gobierno de puertas abiertas y cercano a la gente ¡No les voy a fallar! Estoy sumamente agradecido con quienes nos dieron su voto de confianza, y para quienes se encontraban en otro proyecto, les digo que me den la oportunidad de conocerme y juntos lograr el Cacahoatán que nos merecemos”, manifestó durante el otorgamiento de la constancia de mayoría.





Elmer Vázquez, acabará con las penumbras y la violencia

Se volvió muy conocido durante su incursión como regidor de Morena. Se transformó en opositor del régimen de “La Chona" en Suchiate. Vivió en carne propia la violencia desatada, incluso con el deceso de uno de sus cercanos colaboradores y valientemente afrontó el reto de participar para ganar las elecciones, no importando los riesgos que le representó.

Lo logró, con una campaña de alianzas estratégicas y apostando todo por el todo, Elmer derrotó no solo al abstencionismo, también al imperio de perdición y menoscabo que tenía atrapada a la localidad fronteriza.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) entregó constancia de mayoría de votos a Elmer de Jesús Vázquez Gallardo que lo acredita como alcalde electo de Suchiate. En ese tenor, convocó a trabajar en equipo, a recobrar la paz y la gobernabilidad de Suchiate. “Gracias a todos por su confianza, porque reflejaron en las urnas que ya urgía un cambio de verdad y hoy históricamente hemos obtenido el mayor número de votos y eso nos compromete mucho más”, remató.





Rosy Urbina será la voz del Soconusco en San Lázaro

Rosa Irene Urbina Castañeda, diputada federal electa por el XII Distrito, acompañada de Gaby Zorrilla, compañera de fórmula, ambas abanderadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recibieron constancia de mayoría logrando una votación de 77 mil 220 votos, para ser representantes de los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez y Suchiate en la cámara baja de San Lázaro.

La diputada federal electa del XII Distrito, propuso la organización de foros ciudadanos en Tapachula, para consolidar y fortalecer dichas propuestas; que vayan bien fundamentadas y que no sean echadas al aire. Por el contrario, sean puntos de acuerdo y propuestas de ley que legitimen la dignidad del pueblo y el trabajo desde la cámara de diputados.









