Clase Política | Gorgorean aspirantes a Comités municipales de la 4T

Y vuelve la burra al trigo, varios suspirantes por la silla China, determinaron inscribirse al proceso interno para buscar la coordinación municipal para la defensa de la Cuarta Transformación (4T) Tapachula. Los más ávidos y necesitados de su paracetamol- sufren una fuerte calentura electoral, pareciera se frotan las manos y lamen los bigotes para alcanzar las mieles del poder y el dinero que representa la caja de cristal.

Convocatoria de Morena a la Silla China, vil empacho diarreico

En el listado de pretensos y calientes se encuentran el legislador local, Yamil Melgar Bravo, el funcionario de la promotora de vivienda, Freddy Escobar Sánchez, la ex regidora, Cleotilde Ortíz, el nefasto diputado federal que ha brillado dos trienios por su ausencia en la frontera sur de México, Jorge Luis Elorza “el diputado huevo”, como lo conocen sus seguidores y detractores políticos, asimismo, otro oportunista de la política tapachulteca, Isidro Ovando Medina, además del “manos limpias, tipo Felipe Calderón”, Alfredo Aguilar Montejo.

Y como la convocatoria se aplazó hasta el próximo 15 de diciembre, según el comité estatal de elecciones que la trae el gobernador a través de “el gordo Molina”, la lista de pretensos, aumentará a su máxima potencia, generando un amontonamiento descomunal que se traducirá en empacho diarreico.

En la común conocida cubeta de Cangrejos de Tapachula, se avecina una lucha encarnizada tipo Coliseo Romano. Pulularán los dimes y diretes, puesto que todos quieren tener el privilegio de encabezar la candidatura a la presidencia municipal que, desde hace dos periodos gobierna la actual titular del ejecutivo, Rosy Irene Urbina Castañeda.

Trasciende búsqueda de reelección de Rosy Urbina

Por cierto, desde la colonia “La Cima”, Urbina Castañeda levantó la mano. Varios voces prontamente se pronunciaron por la lucubrante continuidad que aún no oficializa ¿lo hará?, cuando se registre en busca del comité local para la defensa de la 4T.

Trasciende que de inscribirse a la convocatoria que engloba candidaturas a diputados locales y legislaturas federales, es probable que el secretario municipal, Roberto Fuentes Tomas, le salga el tiro por la culata y ya no se anote al proceso que añoraba, similar a la primera regidora, Gladiola Soto pero, ¿Qué sucederá con la diputada local y presidenta de la comisión de Obras Públicas, Yolanda Correa, de quien dicen buscará la coordinación a como dé lugar, y que pasará con las aspiraciones de otros actores políticos en Tapachula como “The Cruela de Vil”, Laura García y quienes resulten inscritos con tal de aparecer en tan entrañada y soñada regiduría para no vivir en el error?.

¿Van juntos pero no revueltos Morena, PVEM y PT?

Ya veremos como masca la iguana, porque todo apunta a que la coalición de Morena, PVEM y PT que encabezará el Jaguar negro a la gubernatura de Chiapas y Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de México, al menos en municipios como Tapachula podrían ir separados para “según ellos, los de la nacional”, les sumen más votos a la estatal y federal.

Sin embargo, a diferencia de la pasada elección, en el 2024, no hay efecto Amlo, y también no aplicarán las mismas circunstancias política- electorales que permitieron el triunfo de muchos inmerecidos que ganaron gracias al factor Obrador. Las circunstancias políticas en el 2024, no serán las mismas que en el año 2018. ¡Téngalo por seguro!

Otro que al final se decidió a buscar la candidatura de Morena, como candidato externo fue Kikito Zamora. Tendría que renunciar al Verde o simplemente irse, para inscribirse por el comité de la 4T municipal, puesto que las influencias hoy en día, no le alcanzan ni favorecen para lograr una adhesión de partidos políticos.

Queda el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, mientras que en la oposición PAN, PRI y PRD, al partecer no les quedará otra que empujar la carreta en el atolladero con Diego Valera, quien también viene del partido Verde donde sus detractores políticos manifiestan, “se sirvió con la cuchara grande, hasta ser echado de la jungla”.

Paco Rojas se defeca en Morenos por derroche millonario

En una transmisión en vivo, el ex candidato a la gubernatura y ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, se defecó en varios actores políticos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de todo Chiapas, por sus incontables derroches millonarios para promocionar su imagen. Primero, cuando fue la competencia a la coordinación estatal de la 4T y ahora con el arranque de las coordinaciones municipales, donde comenzaron a elevarse los niveles de espuma y egolatría.

El punto de vista de Rojas Toledo, no está alejado a la realidad. La exhibición descarada y abrumadora de millonarios recursos, se asemeja a lo que tanto han criticado; a las corrupciones y excesos del priismo antiguo que ahora retorna en algunos perfiles ya transformados de guinda para comulgar con la misma política, credo e ideologías de forma descarada y evidente.

Nexos y Contextos

Encabeza César Amín encuestas como candidato del PVEM

En el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por ejemplo, mucho de que hablar el pronunciamiento público de Ezequiel Saúl Orduña Morga a favor de Cesar Amín González Orantes. Le levantó la mano y se sumó a su fundación por considerarlo un excelente aspirante. Desde la Editora de los Toledo en la capital chiapaneca, ha trascendido una encuesta reciente para valorar el posicionamiento político de los aspirantes. Encabeza César Amín las preferencias del PVEM y las de Morena, Yamil melgar. Todo indica que ahí estará el tiro electoral en la Perla del Soconusco.

En esta semana surgió otro respaldo a César Amín en voz del ex diputado federal, Carlos Oswaldo Pano Becerra y presumen, se registrará una retahíla de adhesiones, producto de un efecto Tucán que ya tiró línea a nivel nacional para luchar por la ciudad de Tapachula, siendo el mismo senador y líder del PVEM, Manuel Velasco Coello, quien ha priorizado su respaldo hacia César Amín, desde la convención nacional del Partido Verde, hasta encuentros masivos en la Costa.

No hay que olvidar que Manuel Velasco Coello, fue la corcholata presidencial, única en su tipo que representó al PVEM en la lucha por la candidatura a la presidencia de México. Es aliado permanente del presidente de México López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo con quien tienen una amistad entrañable, al grado de posicionarse como movedor y asesor inmediato, logrando consumar adhesiones casi inadmisibles como el nombramiento del coordinador territorial de la nación, Ricardo Monreal Ávila. Hoy por hoy, el escenario político de la nación se mueve formidablemente a favor de los aliados de Morena, para aplastar a la oposición.

Cabe señalar que el coordinador estatal de la 4T, y presidente del Senado, Eduardo Ramírez, Aguilar, le tiene afecto entrañable a González Orantes, demostrado desde la inclinación del empresario a su favor en el proceso rumbo a la coordinación estatal de la 4T.

De las pocas visitas de Eduardo Ramírez a la Costa de Chiapas, una fue a la sede de la fundación Huacaleros de Corazón y más adelante encuentros diversos con el senador donde hay empatía y amistad entrañable. ¿Qué sigue?...

“Tuxtla Chico huele a continuidad con Julio Gamboa”: sectores

Ante la carencia de cuadros en Tuxtla Chico, que realmente abonen a la transformación real y el desarrollo, sectores representativos, han comenzado a cuestionar el futuro político de la comuna, con la notable probabilidad de la continuidad de Julio Enrique Gamboa Altuzar quien a ojo de buen cubero, se ha convertido en un aliado de la 4T al sacar del atolladero al municipio fronterizo.

Durante su trienio se ha ganado el reconocimiento por el ejercicio público eficaz, traducido en obras de gran calado, remodelaciones e inversiones en rubros como la educación, seguridad y la reactivación económico y del campo.

Por esa razón, surge la interrogante sobre su futuro político, en torno a aprovechar su inscripción a la convocatoria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien busca perfiles idóneos por la persona. Un requisito que cubre a la perfección Gamboa Altuzar quien mantiene latente la probabilidad de participar, lo que sería un estruendo a los oídos de varios pretensos. Sectores políticos, productivos, sociales, así como medios de comunicación, están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en Tuxtla Chico en el transcurso de esta semana. ¡veremos!

Brito Mazariegos parece huérfano político y sufre factor Loro

Por cierto en otros menesteres, el diputado federal, Ismael Brito Mazariegos, anda bien perdido. Por no decir “más perdido que los hijos de la llorona”. Y es que en Chiapas se ha rumorado que ya cayó de la repisa del señor del segundo piso desde hace varios meses atrás, ante la inminente caiga de sus recomendados en cargos públicos; muchos ya despedidos y puestos de patitas en la calle de forma lamentable.

Atraviesa una grave carencia en temas legislativos en San Lázaro, que lo ponen en una pésima posición como representante de Chiapas en la cámara baja.

Es el presidente de la comisión frontera sur de México, y jamás logró un punto de acuerdo favorable para la zona limítrofe entre México y Guatemala. Si no mal recordarán, solo vino a un tours turístico por las balsas del río Suchiate, pero jamás resolvió nada y nunca retornó a sus cauces para darle una solución a las secuelas del flujo migratorio.

No hay empatía entre los integrantes del actual gabinete legal y ampliado lo que representa una orfandad anticipada que lejos de favorecerle, lo opacan de forma denigrante ante los ojos del ambiente político que se mueve y baila por la lucha eterna y encarnizada por diversos cargos de elección popular.

Apenas ayer Brito, replicó el tema del presidente de México López Obrador, sobre el aumento salarial, lo que representa el fenómeno “Loro”, por aquello de estar repitiendo temas trillados que igualmente pasan desapercibidos para los oídos y realidad que sufren millones de mexicanos y chiapanecos ante la avasalladora crisis económica.

QEPD el periodista coleto René Genaro Mandujano

Lo conocí hace varios ayeres en San Cristóbal de las Casas al extraordinario amigo René Genaro Mandujano, director general del periódico Dí de San Cristóbal de las Casas.

Allá en la gélida coleta la primera expresión del afamado columnista fue una sonrisa y un cordial abrazo hacia mi persona, producto de un alma bondadosa y buena. Un ser de luz con una anegada alegría. Buen amigo, buen padre y buen abuelo, se fue la madrugada de este miércoles 06 de diciembre del año 2023. Deja un legado importante en el ámbito periodístico de Chiapas. Desde ésta casa editorial, elevo oraciones para su eterno descanso.

Mi solidaridad para sus familiares a quienes deseo de todo corazón, pronta resignación ante la perdida irreparable de su ser querido. Que en Paz Descanse mi estimado ya apreciado René.

Acertijo Público

¿Qué le depara al municipio de Unión Juárez-. Hoy en día Morena gobierna a través del medio litro?. Recientemente causó revuelo la inscripción del periodista Darinel Zacarias quien va viento en popa por la coordinación municipal de la 4T en la Suiza Chiapaneca con el respaldo de un considerable grupo de habitantes en busca de un cambio de verdad. En el hándicap de la Suiza también trascienden otros nombres en el partido verde como Lupita García y el ex edil Mazariegos. ¿Qué le depara a Unión Juárez, donde la población busca un perfil diferente para gobernar con rumbo la localidad?

*¿Allá en el Congreso local, hay ex trabajadores que dan seguimiento a una demanda por despido injustificado y otros por que les peinaron el recurso que destinaban desde la Junta de Coordinación Política. Persiste el grave rezago legislativo, producto de los malos manejos. Practicamente los diputados de Morena dejaron un cochinero y un desmadre las finanzas del congreso, derivado de su hambre y perdición y ahora ya se encuentran nuevamente promocionándose por otro cargo de elección popular de forma descarada y denigrante. Demuestran su voracidad por el poder y el dinero, no importando a cuantos empleados se lleven por delante… ¡Qué valor!..

