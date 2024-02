La apertura histórica lograda por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a favor de las mujeres mexicanas, es un mérito que nadie le puede quitar, al garantizarles una lucha frontal por sus derechos y su protección; espacios de representación política y administrativa del ámbito nacional, como nunca antes en la historia de un sexenio.

La iniciativa nació en el marco de la fundación de la cuarta transformación (4T) que convocó a la pluralidad nacional. Fue un exhorto a la unidad y la democracia, lograda con la integración de millones de mexicanas y mexicanos, sin distingo de raza, religión o colores partidistas.

Reflexivos y conscientes en la urgencia de un cambio verdadero, tras décadas de corrupción y abuso de poder, un gran número de habitantes claudicaron de activismos, adherencias, simpatías o militancias del antaño, para sumarse a un novedoso y triunfal movimiento que ha sacado adelante al país, apostándole a la base social por varias décadas discriminada y marginada por culpa de la segregación de clases, incidida dolosamente por corruptos y discriminadores.

Con el triunfo irrefutable a favor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siendo clave la victoria en la Ciudad de México (CDMX) con la doctora, Claudia Sheinbaum Pardo, el país emotivamente se desbordó a favor del movimiento de la esperanza, en busca de recobrarla, recuperarla y hacerla efectiva con voluntad, iniciativa, ordenamiento, aplicación de transparencia nacional y combate a la corrupción para sanear las instituciones gubernamentales y representaciones sociales que estuvieron en contra de la participación democrática de hombres y mujeres.

Solo así, lograron en tan poco tiempo la fundación de programas sociales que han garantizado el equilibrio económico y social de millones de habitantes.

Por esa razón, la participación activa de las mujeres mexicanas, representa bienestar y equilibrio en la vida pública y política de México.

El país nuevamente entrará en un proceso electoral donde seguramente será gobernado por una mujer y por consecuencia, estados en proceso de selección de gobernantes y municipios estratégicos en Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Puebla y Morelos, tendrán la oportunidad de tener representantes mujeres que han surgido y trascendido por al máxime preparación en el ámbito de sus funciones profesionales y políticas.

Tabasco busca ratificar legado morenista de Amlo

Por ejemplo en el estado de Tabasco, Javier May Rodríguez quedó inscrito como precandidato único al gobierno del estado y actual coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación, respaldado por la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que representan Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora. En la radiografía tabasqueña, destacan varios perfiles mujeres para cargos a presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones locales.

De ahí parte el análisis sobre la importancia que ha tomado la participación activa de las mujeres en el panorama político nacional. Liz Estela Núñez Álvarez quedó inscrita por la coordinación municipal para la defensa de la cuarta transformación en el municipio de Macuspana, tierra de origen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ocurre lo mismo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Energético, María Luisa Somellera Corrales, inscrita para buscar la diputación federal del Distrito IV de Tabasco. Se suman otros nombres como Sheila Cadena.

No se descarta, la búsqueda de cargos representativos de Yolanda osuna y la senadora Mónica Fernández Balboa. Sigue la lista pormenorizada de hombres interesados en cargos políticos como; Fernando Mayans y Jesús Alí y Jorge Bracamontes.

María Mandiola carta bajo la manga en Tuxtla Gutiérrez

En Chiapas, la coordinación estatal para los comités de defensa de la cuarta transformación (4T), es encabezada por el ex presidente del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar. En la lucha interna por los comités municipales en ciudades estratégicas como Tuxtla Gutiérrez, ha trascendido el nombre de María Mandiola Totoricaguena; sin embargo el nivel de competencia y posicionamiento político se ha focalizado entre dos personajes que participaron en el gabinete legal y ampliado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, como el ex secretario de movilidad y transporte, Aquiles Espinoza García y el ex secretario de obras públicas estatal, Ángel Torres Culebro.

Morena- PT y Verde, van solos a la presidencia de Tapachula

En la ciudad de Tapachula, la lucha interna del comité municipal para la defensa de la cuarta transformación logra la participación de varias mujeres destacadas como la presidente municipal con licencia, Rosa Irene Urbina Castañeda, la ex titular del Dif municipal, Laura García Arjona y la ex regidora Cleotilde Ortiz.

Cabe señalar que la competitividad interna en dicha localidad fronteriza, ha generado efervescencia con la participación del ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Yamil Melgar Bravo y el ex director de la Promotora de Vivienda en Chiapas, Freddy Escobar Sánchez.

Como van las cosas tras la fracturación entre Morena y el Partido Verde, solamente para municipios, cuadros como César Amín González Orantes espera noticias de la mesa de negociación nacional, Aida Flores Vázquez, le han ofrecido entrarle como paridad de género, mientras que el Partido del Trabajo (PT) ya busca adherir a cuadros sólidos que garanticen dar la batalla y ganarla. De ahí parte la probabilidad, si González Orantes se queda en verde o muta a petismo.

Priismo muta a Morena en Guanajuato, apostándoles a las mujeres

Una clara muestra de criterio de paridad de género fue aplicado en el estado de Guanajuato. Pese al cuestionado triunfo de Ricardo Sheffield, quedó estipulado el triunfo para Alma Alcaraz. En ciudades estratégicas como León Guanajuato, fue designada como Coordinadora municipal, Bárbara Botello Santibáñez, quien se retiró de los colores tricolores para sumarse a la cuarta transformación. Con el triunfo de Botello Santibáñez, quedan fuera del proceso once aspirantes enlistados como: Eugenio Martínez, Enrique Alba, Guillermo Plascencia, Marcelino Trejo, Vanessa Montes de Oca, Ernesto Oviedo, Luis Ernesto Ruíz, Adolfo Pons y Juan Manuel Ramírez Funes.

México, Cdmx y Veracruz, reafirman tiempo de mujeres

En Jalisco, bajaron a Carlos Lomelí y subieron a Claudia Delgadillo en la coordinación estatal para la defensa de la 4T. Se remarcó desde entonces, aquel dicho “es tiempo de las mujeres”. En la competencia por la presidencia municipal de Guadalajara, quedó registrada la exdiputada local, María Padilla, igualmente la regidora María Fernández.

Resulta que en la Ciudad de México, Clara Brugada encabezó el comité para la defensa de la cuarta transformación, tras ser bajado Omar García Harfuch. En el estado de Morelos, el acuerdo nacional fue para Margarita González. Ganó las encuestas, siendo el único estado definido desde inicios con paridad de género.

En Veracruz, la ex secretaria de energía, Roció Nahle, fue la mejor posicionada, convirtiéndose en la virtual candidata a la gubernatura de la entidad.

Morena, impulsará en Mazatlán cuadros mejor preparados en el 2024

La justicia y la democracia, podría legitimarse en el municipio de Mazatlán Sinaloa, cuando el comité ejecutivo nacional que presiden Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, han reiterado legalidad y transparencia en el proceso interno para la designación de la próxima coordinadora municipal de Mazatlán.

Citlalli Hernández se opuso a una prefabricada lista de aspirantes efímeros que fue elaborada con favoritismo en el comité ejecutivo estatal de Morena.

Por los hechos registrados en el municipio de Mazatán Sinaloa, donde fue del dominio público el comentario del gobernador Rubén Rocha Molla, en el sentido de exclamar que “la lista es la lista”, la dirigencia nacional de Morena, exhortó a un proceso limpio y sin patadas bajo la mesa.

De ahí parte la probabilidad de engrosar la lista de aspirantes con perfiles idóneos, calificados y consolidados que exige la coordinación nacional para la defensa de la cuarta transformación rumbo a los próximos procesos electorales del año 2024.

En esta semana, filtraron el nombre de la abogada de profesión, Judith Villa Rodríguez, como factor sorpresa o aspirante tapadito en el proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Mazatlán, siendo competencia directa de Estrella Palacios Domínguez.

Por un lado Judith Villa Rodríguez, es una profesionista enfocada a la justicia social, derecho laboral, impulsora de la democracia y la dignidad a favor de la base trabajadora y social en pro del desarrollo económico de Mazatlán.

Por su labor social enfocada al altruismo, ha sido vista con buenos ojos desde la dirigencia nacional de Morena, por representar un cuadro sólido, de carácter, eficaz, con oficio político y capacidad de sacar adelante la presidencia municipal de Mazatlán con todo el respaldo del gobierno federal.

En tanto, Estrella Palacios Domínguez, es la Secretaria de Turismo y ahijada del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Molla, a quien han impuesto en el primer lugar de la lista de aspirantes confabulada desde la dirigencia estatal de Morena, pero violentando los acuerdos y preceptos de la cuarta transformación, al tiempo de incitar rupturas internas entre la militancia.

Sandra Jaime, militante de Morena y activista manifestó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició un movimiento para lograr el cambio verdadero y no para incidir en intereses mezquinos como el vivido en Sinaloa con la imposición y el favoritismo del gobernador de la entidad Rocha Molla.

NEXOS Y CONTEXTOS

Mesa Chiapas no quiere manoseo de candidatos en alcaldías

Eduardo Ramírez Aguilar, coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación, logró un exitoso encuentro masivo con la militancia en Tapachula. Tres días para sostener reuniones claves con agrupaciones y actores políticos, empresariales, agroindustriales, comerciantes y sociales. Busca enaltecer la cuarta transformación, logrando grandes alianzas que se reflejen en la cuota de votación solicitada desde la nacional, a sabiendas que Chiapas, es un bastión morenista que se consolidó en el actual sexenio. También a sabiendas que la próxima elección no habrá efecto López Obrador, por no estar en las boletas, pero si encumbrarán la participación activa de las mujeres. En Chiapas según el padrón electoral más del 56 por ciento son mujeres que participan con normalidad en la fiesta cívica y política.

La participación activa de las mujeres, garantiza la participación de sus entornos sociales incluyendo al marido o al novio a la votación, lo que permite confiabilidad y más, si la votación va inclinada al Movimiento Regeneración Nacional, aprovechando la decadencia del Frente Amplio por México en Chiapas (FAM), con candidatos y candidatas que pasan desapercibidos, producto de enconos o de plano escándalos masivos por corrupción.

LLAVEN ABARCA POR PT, MELGAR POR VERDE

Desde la nacional, trascendió que Chiapas llevará de candidatos al senado de la república a Jorge Luis Llaven Abarca, abanderando el partido del Trabajo (PT), puesto que Luis Armando Melgar buscó los mecanismos a nivel nacional para arrebatar la bandera del Partido Verde rumbo a las próximas elecciones. De ahí que en la mesa de negociación en Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, tienda a jalar estructuras y maquinaria verde al Partido del Trabajo, logrando un ensanchamiento histórico, pero socavando al tucán que al parecer no ha logrado concretar sus negociaciones en distritos locales, federales y presidencias municipales.

Por lo complejo del asunto, los integrantes de la mesa de negociación política en Chiapas, solicitaron a Antonio Santos, enviado de Claudia Sheinbaum Pardo no entrometerse en las presidencias municipales. Estaríamos hablando de 124 municipios que entrarán en disputa en el próximo proceso electoral. Ha corrido la voz que cientos de candidatos del Verde, mutarán a rojo amarillos del Partido del Trabajo, siendo una grata sorpresa.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com