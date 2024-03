Clase Política / Oficio político construye grandes alianzas

“Uno no decide donde nacer, pero sí donde vivir”, ese refrán entra como anillo al dedo por la tierra oficial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el municipio de Palenque, Chiapas; donde se ubica su conocido y famoso rancho La Chingada, en el cual ya anunció vivirá tras la culminación a su sexenio

Palenque, es un lugar de encuentros, punta de lanza del desarrollo nacional tras la creación del Tren Maya, catalogada como tierra del propio mandatario nacional. Allá se realizó la asamblea estatal del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) con la presencia de su dirigente nacional, Karen Castrejón y la coordinadora estatal, Valeria Santiago Barrientos.

Un evento conmemorativo y de la mayor importancia histórica en Chiapas, al otorgar oficialmente la constancia que legitima como candidato al gobierno de Chiapas, al senador Eduardo Ramírez Aguilar, abanderado de la Coalición Sigamos Haciendo Historia.





Candidato de unidad histórica para el gobierno de Chiapas





Antes ya le había entregada el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y posterior a la del Verde, siguió la de Redes Sociales Progresistas (RSP), la del Partido Chiapas Unido (PACHU), la del Partido del Trabajo (PT), Mover a Chiapas y Partido Popular Chiapaneco (PPCH).

El respaldo histórico de una retahíla de partidos políticos a favor de Eduardo Ramírez Aguilar, atrae reflectores a nivel nacional y estatal. Las asambleas desde su entrada hasta los interiores, han sido de llenos totales por consejeros políticos, militantes y simpatizantes que garantizan la votación histórica y unánime a favor del Jaguar de Chiapas.

Desde el punto medular del pulmón ambiental con representatividad maya a nivel universal, convergen los argumentos históricos de las mejores luchas con sus mejores guerreros.

Es una zona remasterizada con los rayos del sol, el penetrante aroma de la flora y el poder del agua que se fusionan con la energía de la fauna silvestre donde deambula y se escucha enérgicamente el rugido de un jaguar.





Sin principios, ni valores, no tienen cabida en la ERA del progreso





En su discurso oficial, Ramírez Lalo, hizo énfasis en la cruda realidad que predomina en el ámbito político. Dijo que “la nueva era no es solamente un concepto, la nueva era tiene que ver con un cambio de conciencia, tiene que ver con una participación política donde no solamente sea la electorera. “Si no tenemos principios, si no tenemos valores, no nos acompaña nada en la vida”, remarcó y tiene razón. Por esa razón, dichas líneas discursivas han trascendido, pues Eduardo Ramírez, no tolerará al comodino, ni al haragán. Buscará gente profesional, comprometida y sobre todo, que resuelva, gracias a su iniciativa propia.

Reiteró ERA el llamado a la voluntad de ayudar, de tener una clara visión de iniciativa propia, puesto que solamente así se hará realidad el compromiso de retomar la seguridad y el bienestar a Chiapas.

Y precisamente hablando de responsabilidad compartida, el próximo gobernador de Chiapas va a pasos agigantados adelante con la culminación de su plan Chiapas Transformador 2024, en donde ha contemplado siete capítulos, siendo el primero, “Nuestra historia, raíces, luchas y heridas; dos, Volver a crecer; recuperar la economía y el bienestar social; tres, Alianza para recuperar el campo; cuatro, Educación inclusiva, equitativa y de calidad; cinco, Paz y seguridad; seis, Migración y la construcción de una frontera sur industrial; siete, Turismo y medio ambiente, así como un apartado de reflexiones finales. “¡Ánimo que la nueva era ya está por llegar!”, destacó el próximo mandatario de Chiapas.





Nexos y Contextos

Consumo de alcohol, principal generador de inseguridad: ENSU





Tristemente el grave problema de inseguridad sigue generando incertidumbre entre la ciudadanía. Robos a transeúntes y con violencia, robo de vehículos, robo a casa habitación, así como altercados violentos como ejecuciones en plena luz del día, se n convertido en un lastre sin cesar, que genera el temor en miles de habitantes, pues los charcos de sangre no cesan por las calles.

En los sectores empresariales donde las mujeres son las jefas de familia y cabezas de sus negocios, el tema de inseguridad cimbra y les enchina la piel.

Denuncias por robo de negocios y llamadas de extorsión son solamente uno de tantos flagelos sin parar, ante los ojos ciegos de las instancias en materia de seguridad que justifican “no darse abasto, por la falta de equipos de inteligencia, carencia de patrullas o aditamentos para hacerle frente al hampa, pues como policías, también manifiestan ser seres humanos con esposa e hijos y mejor se mantienen al margen para no arriesgar su vida”, comentan en uno de tantos retenes provisionales, establecidos en el sector urbano.

Aquí la gota que derramó el vaso, son los resultados de la Encuesta Nacional en materia de Seguridad Urbana (ENSU), que pone de forma abierta y transparente a Tapachula en el primer lugar de inseguridad con un 85.7 por ciento de incidencia, seguido por la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, con un 71 por ciento, cuando en el pasado sexenio, el tema de inseguridad no era un problema y como tal. Chiapas prevalecía en la estadística favorable de los 4 primeros lugares como el más estable y seguro. ¿Qué ocurrió, qué paso?

Hace algunos meses, el exfiscal y extitular de seguridad pública, Jorge Luis Llaven Abarca, anunciaba su decálogo de seguridad, al tiempo de asegurar de carácter urgente contrarrestar la incidencia delictiva, antes que la violencia se formalice, lo que sería muy preocupante y alarmante, tal cual ocurre en otros estados como Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Michoacán y Veracruz, por mencionar algunos.

Aquí lo lamentable, es la pugna territorial de grupos delictivos que han generado un espacio caótico de forma permanente en varios municipios de la entidad, mientras en Tapachula, los ajustes de cuentas se registran diariamente, incluyendo asesinatos en contra de migrantes, producto de un imparable flujo migratorio.





Alcoholismo gancho para otras adicciones: especialistas





En la encuesta ENSU, publicada en el decano del periodismo en Chiapas Diario del Sur, señala que la percepción general de inseguridad en la población de 18 años en adelante ya alcanzó el 59.1 por ciento, afectando mayormente al sector femenil con un 64.8 por ciento, mientras que en hombres alcanza el 52.3 por ciento.

El fenómeno de la inseguridad se remarcó más en la entidad chiapaneca y sus ciudades estratégicas desde el año 2022.

Surge un dato revelador, cuando la encuesta ENSU, nos describe que el principal problema causante de la inseguridad en Tapachula, es el consumo de bebidas alcohólicas, gancho para otras adicciones posteriores. Coincide con la opinión de psicólogos y especialistas en materia jurídica.

Tan solo el 60 por ciento de las conductas delictivas están vinculadas con el consumo de alcohol en las calles; de lo anterior el 50.2 por ciento inclinado a los robos en negocios, el 38 por ciento disparos frecuentes con armas de fuego exclusivas para uso del ejército mexicano, el 24.2 por ciento vinculado con pandillas violentas y el 14.1 por ciento con tomas irregulares de luz con los denominados diablitos.





Bares, cantinas y tugurios de mala muerte, un grave foco rojo





Los negocios de giro rojo como bares, cantinas, prostíbulos, pocitos o tugurios de mala muerte, se han destacado en la reciente encuesta como los puntos de venta más protegidos por las autoridades policiacas. Y justamente de ahí proviene la mayor incidencia delictiva que trastoca la estabilidad de la población en general, dando un porcentaje ampliamente negativo en actos de corrupción y extorsión por parte de policías a la ciudadanía.

No obstante el proteccionismo a la delincuencia común por parte de instituciones de seguridad, también representa un grave problema, demostrado por la población que exhibe un 46 por ciento de efectividad en la policía preventiva municipal, seguido de la estatal preventiva con un 54.1 por ciento.

Entre las más efectivas se encuentran la Marina con un 86 por ciento, seguida del Ejército Mexicano con un 83.5 por ciento, asimismo, la Guardia Nacional con un 74 por ciento. Sin embargo, integrantes del sector empresarial, manifiestan abiertamente su preocupación desde las cámaras empresariales y agroindustriales, tras los ajustes de cuentas casi permanentes que empañan de sangre las calles, áreas comerciales, incluyendo plazas de alta relevancia como Galerías.

En razón a lo anterior, han ocurrido pronunciamientos públicos para exigir mayor seguridad al Estado y la Federación. Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, se encuentran en el ojo del huracán y en los principales medios nacionales e internacionales, por el ajuste de cuentas, donde el resultado es desalentador. Los siguientes gobiernos están obligados a garantizar la estabilidad pública, garantizando la prevención del delito. ¡Así las cosas!





Eligen PAN, PRI y PRD Tapachula a Martha Villaseñor





La empresaria hotelera de Tapachula, Martha Villaseñor Molet, fue designada candidata a la presidencia municipal por el Frente Amplio por México o Fuerza y Corazón que dirige a nivel nacional Xóchitl Gálvez, echando por la borda aquellos sueños guajiros del controvertido y tachable exaecretario de Pesca, Diego Valera Fuentes, quien se había convertido en un pésimo referente para encabezar una candidatura y menos si se trataba de la oposición, donde supuestamente deberían de elegir a un candidato o candidata ajeno a la corrupción.

Prácticamente no pasó la prueba, y al tal Valera, lo desecharon como papel maltrecho por la ventana. Con decirles que ni cargo de consejero alcanzó en las filas del PRI, PAN y PRD. Y es que últimamente andaba vestido como de perredista, como en sus memorables tiempos del sabinato.

Fue durante un evento que congregó a integrantes del sector empresarial y hotelero, que Martha Villaseñor fue designada candidata, con todo y mariachis, como si se hubiera sacado la lotería sin comprar cachito o de plano el loto millonario. Fue así como los que integran fuerza y corazón por México, acabaron con el hermetismo, presentando a sus cuadros políticos que tendrán la difícil tarea de salir a las calles y convencer al electorado.

Pese a que no están acostumbrados, ahora sí, deberán sudar la gota gorda por las calles, como parte de la dura tarea de hacer proselitismo. ¿Qué sigue?





Se fortalece el Partido Verde en Tapachula





Estructuras ciudadanas, militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cerraron filas con el delegado nacional del Distrito XII, César Amín González Orantes, en un ambiente de unidad, apegado al reforzamiento plural e incluyente donde todos tienen cabida, sin distingo alguno, porque el futuro de la 4T es Verde

Aída Flores Vázquez, se pronunció a favor de César Amín González Orantes, quien emprende un movimiento por la seguridad que todos los tapachultecos quieren y anhelan. Destacó que las adhesiones y sumas están desbordadas a favor, siendo un buen termómetro que permite la reflexión y la certidumbre de impulsar propuestas emanadas del sentir de nuestra sociedad.

González Orantes, reiteró su compromiso de luchar por la ERA del bienestar y la esperanza, con un Chiapas y un Tapachula próspero y seguro, caminando firmemente con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien sin duda será nuestro próximo gobernador de Chiapas.

Cabe señalar, que en el margen de competencia, han surgido cuadros que abonan a la adhesión y la lucha firme por el cambio urgente en el Soconusco. Con el respaldo de la gente, trascienden perfiles que encabezan candidaturas representativas como el Distrito XII, con Carlos Siles. La presencia de candidatos y candidatas fuertes y sólidos en los municipios del Soconusco como Dilma Barrios en Suchiate, Charis en Tuxtla Chico y Víctor Pérez Saldaña en Cacahoatán, serán claves en el margen de competencia.





