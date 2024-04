Clase Política / Resurge, “unos con la pena y otros en la pepena”

A estas alturas del proceso electoral, el caldero está que arde. Ahora sí, hay de chile, sal, manteca y hasta de chorizo, al desmenuzar temas relacionados a las giras de los aspirantes chiapanecos al Senado de la República, no importando de qué coalición o partido político sean.

Y con ello arrancamos con Willy Ochoa, alias “El arma mortal 5”, aspirante al senado de la república de la Coalición Fuerza y Corazón por México, que estrenó peinado en su visita a la frontera sur de México para salir a escena cinematográfica, además de un séquito de guardaespaldas que casi le prueban la sopa antes de comérsela. Al viejo e histórico estilo de la monarquía absoluta, presume excesos, como si fuera una tonelada de oro macizo con patas.

Willy Ochoa, de entrada recordó que el RIP hoy más que nunca, está integrado con verdaderos y natos cuadros que no saben hacer política, gracias a la desbandada que dejó desolado el Partenoncito de Tapachula y ni se diga el histórico edificio de San Mingo en Tuxtla Gutiérrez, peor que la baticueva del murciélago, ante el conglomerado de telarañas en las esquinas, techos y ventanas. El hedor fétido a humedad y el exceso de polvo en su interior lo dice todo, pero del dicho al hecho hay siempre, poco trecho.





Candidato del PRI, clama protección para el solito “y no para el pueblo”

Willy Ochoa, arriba a pueblos y ciudades estrictamente seleccionadas por su equipo de mercadotecnia y seguridad, para palpar, el clima con el dedo en el aire y seleccionar la comida típica por aquello de su excéntrico gusto culinario.

Trae la bandera de victimización por la inseguridad, solicitando una retahíla de peticiones al gobierno federal y del estado como un carro artillado, otro con blindaje número VII, chalecos antibalas, radios Matra, equipo humano de seguridad personal y por encima de ello, otro poco de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, para evitar a toda costa, no ser golpeado ni con el pétalo de una rosa. Y por increíble que parezca, sí lo andan resguardando de forma excesiva.

Pareciera una parodia bien montada en cada punto de su agenda por Chiapas, para continuar la obra teatral que incluye un cheque falso de 20 mil pesos, para que le desmientan quien no vive con incertidumbre en tiempos de violencia despavorida ante la nulidad del lema abrazos, no balazos.





Simulación y demagogia de políticos versus cruda realidad

Vaya contradicción promueve éste aspirante popular con lo realmente vivido y enfrentado diariamente por el pueblo sufrido y sabio, incluso el gremio empresarial, comercial, industrial, profesionista y el periodístico que sí tiene que vivir el fuego cruzado, la violencia desatada por las calles cuando toca un altercado, los focos rojos que representa el flujo migratorio y sus secuelas graves y atroces en la frontera sur de México, convertido en un Sodoma y Gomorra, aunado a la alta incidencia delictiva por robo con violencia, casa habitación, de vehículo, extorsiones y demás plasmado en la estadística nacional, estatal y municipal.

Dos escenarios muy diferentes, pues lo sufrido por la población en carne propia, es el único y original sin gozar ni tener si siquiera el respaldo de un velador de proximidad o una piedra que permita su defensa personal ante la incidencia criminal por las calles o balas perdidas producto de un enfrentamiento, versus la obra teatral al estilo Willy Ochoa, que aprovecha la coyuntura de inseguridad nacional, redes sociales, grabación y show para vender lo más natural en política, “victimizarse” para atraer reflectores ante la carencia y hundimiento en Chiapas de los partidos PRI, PAN y PRD, por tener aún en sus filas varios cuadros políticos que han sabido mamar de la política sin brindar resultados oportunos a excepción de regalar de forma petulante, arrogancia y desprecio al pueblo.

Al cuestionar a Willy Ochoa ¿Quién le garantiza su seguridad?, pese a tener un séquito de elementos armados y entrenados para actos de guerra a su alrededor, afirmó que la bendición de su señora madre y Dios. Las estrategias políticas y electorales hoy en día, son producto de la imaginación, colmillo y sobre todo, descaro y sinvergüenza de quienes busquen aprovechar la red social para hacerse las víctimas. Una oportunidad para incursionar de influencer, una herencia del sexenio. Veremos cuáles serán los resultados.





Pepe Cruz, con el reto de su vida para llegar al Senado

Otro aspirante que arribó a la Perla del Soconusco, para sostener encuentros con grupos sociales, empresariales y comunicadores, fue el galeno Pepe Cruz. Hombre que acepta no estar empapado con el discurso falaz y simulado del político natural, pero si preparado para construir una conversación orgánica y natural con la gente.

Decide que su mejor herramienta es la de caminar y visitar casa por casa, pues ve lejos la curul del Senado de la República, siendo el reto actual más importante de su carrera, al contender sin coalición y solo el abanderamiento de la Cuarta Transformación Histórica. Va solo por Morena, en la segunda fórmula al senado. La primera fue para quien está ya sentada en la curul, Sasil de León Villard.

Al ser cuestionado sobre los dichos publicitarios de Luis Armando Melgar, en torno “a la salud deja mucho que desear”, Pepe Cruz, manifiesta que esas frases subversivas no son del agrado del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque con la salud no se juega, y por ello el apellido Melgar, está apestado ante los ojos del máximo regente de Morena Nacional.

Incluso el que el apellido Melgar vaya por un lado en el Verde y por el otro en Morena, deja entrever un enredo profundo, producto de una formula bien planeada en laboratorio electoral, puesto que el empresario nacional Salinas Pliego, es mal visto por el conclave nacional de la 4T.

Pepe Cruz, categóricamente es un actor político bien centrado. Afirma y recomienda no vivir entre los excesos, pues la ambición por el poder y el dinero, pierde al ser humano, y muchos teniendo demasiado, incluso no saben cómo usar sus cúmulos materiales.

Al opinar en torno a la situación del seis de seis, el galeno manifestó que hay alta probabilidad de que esa estrategia sea efectiva “solamente” para senadurías y diputaciones federales, que son las de mayor importancia para dar seguimiento a las reformas nacionales, mientras que en la disputa por ayuntamientos municipales, están sueltos y es muy probable que otros partidos políticos, siendo los aliados de Morena como el PVEM, los privilegiados ganen los próximos procesos en algunas localidades por el razonamiento de la gente que resolverá a conveniencia su sufragio, con el famoso voto cruzado.

Nexos y Contextos

De Chile, Sal y de Manteca rumbo a las elecciones

Cacahoatán repudia al PT y el intento de reelección de Inchong

Gracias a la era global y moderna que ha detonado el uso de Smartphone y redes sociales, las abuelitas del ejido o ranchería más recóndita pueden ver las noticias, incluso hasta opinar haciendo hincapié en la libertad de expresión, ya difícilmente pueden ser engañadas o engañados por funcionarios corruptos y lacras con el uso descarado del doble discurso. Por eso se hace difícil al exalcalde de Cacahoatán, hacer campaña, pues al destruir denigrantemente la Villa de las Hortensias, simplemente la población lo repudia y de todos los lugares lo corren, abuchean y exigen que devuelva el dinero para reconstruir el parque central hoy hecho pedazos.

Rafael Inchong, se ha convertido en un producto aborrecido por la gente. Pensó que al aliarse con una cofradía de priistas de Cacahoatán, lograría amalgamar un proyecto ganador que le siga permitiendo vivir del ayuntamiento y del dinero del pueblo. Garrafal error, hoy la gente ha despertado y está repudiando el desecho de la política, el sujeto avasallador, gandaya en toda la extensión de la palabra, que ahora se siente dueño, amo y señor de la comuna municipal, no esperando que la ciudadanía le reventara el evento y su recorrido en el mercado municipal.

Con esas claras muestras de repudio generalizado, el Partido del Trabajo (PT), está acabado y se duda mucho que la compra de votos en la próxima jornada electoral convenza. La población agarrará el dinero que anden regalando, pero votará por quien más confianza tenga y eso no quiere decir que sea al grupo de corruptos. ¡Veremos!





Tapachula, arranca Rosy Urbina a la federal XII

Cuatro competidores buscarán pelear la diputación federal por el distrito XII Tapachula. En Morena, Rosy Urbina Castañeda, quien arrancó con un evento multitudinario en el Club Campestre, levantándole la mano hasta ahora al “Choncito” de Suchiate, hijo de “La Chona”. En el Partido del Trabajo, causó sorpresa el arribó del experredista Fernel Gálvez, mientras que en PRI, PAN y PRD, la exregidora del ayuntamiento, Martha Carballo Andrade y en el Partido Verde, Carlos Siles Torres.

Ya con todos los competidores del hándicap, ahora sí se percibe el tonelaje y fuerza de sus perfiles. Hay claras ventajas de Rosy Urbina, quien viene de gobernar Tapachula por cinco años, sumándole su cargo de regidora y síndico municipal. Lo anterior le permitió construir una plataforma política que seguramente la acompaña para alcanzar la curul en San Lázaro. Fernel Gálvez, es un experredista luchador e incansable que decidió hace algunos ayeres radicar en la Perla del Soconusco por su clima; mientras que Martha Carballo, espera un milagro de su presidenciable Xóchitl Gálvez, para encender una fogata en el Sureste de México.

En el partido Verde, la juventud se impuso en la candidatura con Carlos Siles, quien camina en municipios y comunidades recónditas para buscar adeptos, votos, parte de una lucha que arrancó de verdad hace apenas unos días. ¡Hagan sus apuestas!





Mazatán, Verde-PT se disputarán la alcaldía

Se habla de la final electoral en el municipio de Mazatán. Por un lado Pedro de la Cruz Villalobos el famoso “Brujo” versus el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Vicente Justiniano Wong, se perfilan a luchar por la alcaldía, respaldados por un considerable número de pobladores. Ambos partidos políticos son aliados de la Cuarta Transformación. No hay pierde, cuando no es la oposición que no logró coexistir en Mazatán, borrando del mapa al PRI, PAN y PRD.





Villaseñor Molet se metió a la boca del Lobo

Y ese escenario es similar en otras localidades como Tapachula, donde la empresaria hotelera Martha Villaseñor Molet, que no se ve mala persona, simple y sencillamente la engañaron y deberá tener mucho cuidado con su dinero propio, antes de que vivales se aprovechen de la situación y la despeluquen en plena ocasión electoral. Trascendió que ya se le han acercado despachos políticos y mercadeo pidiéndole millonarias cantidades de dinero, ante la ilusión de venderle que será alcaldesa. Un sueño alejado de la realidad cuando a nivel nacional se está gestando una guerra, mientras en Chiapas, los partidos aliados de Morena, son a quienes les repartirán el pastel territorial, producto de las negociaciones nacionales cupulares y este tema, hasta el mismo senador, Miguel Ángel Mancera lo sabe.





Se desbordan respaldos de todos los colores por César Amín

Una verdadera efervescencia se vive en el búnker verde del delegado nacional XII por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), César Amín González Orantes con el desborde a su favor de agrupaciones perredistas, priistas, panistas y morenistas que manifiestan respaldar a la persona.

El trato genuino de César Amín, está despertando consciencias. Un aliado verdadero del próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar por principio de cuentas, de quien externa César Amín, será un mandatario de lujo para la entidad, con la habilidad de construir la mejor plataforma política, de propuestas idóneas y dignas para la reactivación económica y sobre todo, consolidar el eje rector de la seguridad pública que millones de chiapanecas y chiapanecos piden en cada espacio y evento.

Tapachula es una tierra de oportunidades que requiere una autoridad que no se doble a la primera. Se busca cimentar bases para el proyecto 20-30, sobre todo, poner orden y seguridad para el bienestar, democracia y justicia de miles de familias. Hoy esas coincidencias nutren y llenan a los huacaleros de corazón, logrando respaldos inéditos como el líder empresarial del transporte público regional, don Lupe Sánchez; así cómo de la Sección 40 de la SNTE, liderada por Oveb Balderas Tovilla, aunado a liderazgos naturales emanados del perredismo, priismo, panismo y morenismo que están inclinándose a favor del mejor proyecto para Tapachula.