Clase Política | Se cocina la dirigencia a nivel municipal 4T

El próximo mes de febrero, el dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Carlos “el Gordo Molina” dará los nombres de quienes serán los próximos coordinadores municipales para la defensa de la 4T en los 124 municipios de Chiapas.

Trascendió por fuentes confiables a la dirigencia nacional que preside Mario Delgado Carrillo que resultado de los convenios de coalición, las diputaciones locales y federales en diez distritos de Chiapas, van en alianza Morena, PVEM, PT y partidos locales como el RSP, Mover a Chiapas, Chiapas Unido, Popular Chiapaneco y demás.

Cabe señalar que persiste la controversia con los distritos XII y XIII Federal de Tapachula y Huixtla sucesivamente, donde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reclamó territorio y va solo con sus candidatos o candidatas (según designe la paridad de género) para enfrentar a los postulantes de Morena y PT en el marco de la gran batalla 2024.

El proyecto de nación aplicado en Chiapas, exige alcanzar más de un millón 700 mil votos a favor de Claudia Sheinbaum Pardo. Y seguramente por la exigencia de votos, en municipios como Tapachula y Comitán de Domínguez, el Partido Verde Ecologísta de México, también va solo con sus candidatos César Amín González Orantes y Jorge Constantino Kanter, sucesivamente.

Esas cifras ponen a correr el lápiz en la coordinación estatal de la 4T, encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar (El Jaguar), quien ya cerró filas en el Foro Chiapas, con la estructura territorial del líder morenista chiapaneco, Rutilio Escandón Cadenas y del galeno Pepe Cruz, quien va en fórmula con Sasil de León Villard al senado de la república y todo indica competirán contra Luis Armando Melgar Bravo, en un panorama difícil, escabroso y desalentador, cuando su padrino político y empresarial Ricardo Salinas Pliego, se ha ganado el repudio de los Morenistas, por odiar el movimiento transformacional y tacharlo de mediocre.

“Que la paridad de género no le vuelva a trabar el pie”, pide Yamil

Derivado de lo anterior, continuamos el monitoreo permanente a quienes aspiran a la Coordinación municipal de la 4T en ciudades como Tapachula. En entrevista con Yamil Melgar Bravo en la mesa de diálogos de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y el Decano del Periodismo en Chiapas Diario del Sur, aseguró sentirse preparado para el proceso interno donde sostiene reuniones con los militantes, rumbo a las encuestas que definirán al próximo coordinador municipal y por consecuencia el próximo candidato a la Silla China.

“En cuestión de género, los partidos políticos tienen la libertad de definir si van hombres o mujeres. “El género hoy en día juega un papel fundamental, necesitamos y requerimos de más mujeres que participen en la política; y lo estamos viviendo cuando son tiempos de mujeres, tenemos una precandidata única a la presidencia de la república por Morena, que es Claudia Sheinbaum, quien ya lleva bastante tiempo recorriendo el país y creó hará historia, porque será la primer mujer en dirigir los destinos de México”, remarcó

Melgar, quien renunció a sus labores en el Congreso de Chiapas y en la Junta de Coordinación Política, aseguró que el método de encuesta será aplicado próximamente para definir perfiles que encabecen diputaciones federales, presidencias municipales y diputaciones locales. “Ocho estados de la república aplicarán encuestas de conocimiento, tal cual fue electo el coordinador estatal de la 4T, Eduardo Ramírez Aguilar.

Recordó que en las pasadas elecciones del año 2021, la paridad de género frenó sus aspiraciones a la presidencia municipal, al salir de candidata y ganadora la presidenta con licencia, Rosy Urbina Castañeda, quien hoy en día es su contrincante a la coordinación municipal de la 4T. Hoy en día, Yamil espera los tiempos que marca el Movimiento Regeneración Nacional (Morena): Espera lograr su objetivo rumbo a la caja de cristal. “La prioridad es Morena, mientras los candidatos pasan a segundo término”, detalló

“No hay que llegar primero, es saber llegar con madurez”: YAMEB

Tras recordar que éste 2024, se cumple el Bicentenario de anexión de Chiapas a México, Melgar afirmó que atraviesa un proceso de madurez, donde comulga con el eslogan del presidente Andrés Manuel López Obrador “primero los pobres”.

Consiente de no hay que desesperarse en llevar primero, sino hay que saber llegar, retomó el panorama económico de Tapachula, el cual deben darle continuidad con obras de gran calado como el corredor interoceánico y el tren transismico Istmo de Tehuantepec que conecta a Veracruz, Oaxaca y Chiapas, un proyecto que fue punta de lanza desde el histórico gobierno de Porfirio Díaz quien remó contracorriente, no logrando convencer al gobierno norteamericano de cimentar las bases del desarrollo en estados del sureste mexicano.

Siendo el octavo estado más grande de la república, Chiapas cuenta con 685 kilómetros de red ferroviaria. Garantiza la comercialización de productos extranjeros desde las aduanas en Suchiate para garantizar detonantes económicos. Chiapas y la región frontera sur; un detonante económico y un glorioso polo de desarrollo.

“Tapachula se va detonar con la ampliación del libramiento sur, ampliación del puente a desnivel por el mercado San Juan, más agua potable, más drenaje y más servicios públicos y básicos, logrando fortalecer la estructura territorial” dijo

En materia de inseguridad dijo “es un tema polémico, no es propio de Tapachula ni de Chiapas, es un fenómeno a nivel nacional, que se está tratando mediante las mesas de seguridad, no lo traigo en mi cancha y reconozco que se debe traer mediante una comunicación con los tres órdenes de gobierno”.

¿Qué opinas de Rosy Urbina Castañeda, aspirante a la C4T?

Se refirió de Rosy Urbina como una dama que ha pasado a la historia como la primera mujer presidente municipal y que dirigió los destinos de Tapachula. “Rosy Urbina ha hecho un gran trabajo, ha hecho un buen desarrollo con construcción de calles y alumbrado. Tiene mucho potencial para seguir su andar; todos en la política tenemos que saber nuestros tiempos y creo que ella tiene mucho potencial para seguir creciendo, escalonadamente hacia arriba”, precisó.

Recordó que la política comienza con base a las regidurías, sindicaturas, presidencias municipales, diputaciones locales, federales, senadurías y gubernaturas. “No hay que olvidar que el coordinador estatal de la 4T, Eduardo Ramírez Aguilar, es un ejemplo de la trayectoria política- profesional intachable, es de los políticos completos y con muchas tablas, con un amplio conocimiento de la entidad, al conocer, municipios, sectores y organizaciones. En ese andar, todo tiene un ciclo y estoy convencido que la política es de andar y transitar, de tiempos para seguir caminando y avanzando” agregó

Currículo burocrático de un aspirante a la silla china

Curricularmente Yamil Melgar, laboró siete años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la Ciudad de México, al culminar su ciclo, trascendió como delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por seis años, más adelante laboró otros seis años como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y posteriormente el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, lo invitó a formar parte de su gabinete, siendo nombrado Secretario de Economía y del Trabajo por dos años y medio. Más adelante participó en las elecciones, ganando la diputación local por el distrito XIX en Tapachula.

¿Qué opinas de Freddy Escobar Sánchez aspirante a la C4T?

En lo que respecta Fredy Escobar, “fue mi compañero de gabinete con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Hizo un buen papel al frente de la promotora de vivienda y en este andar, la experiencia profesional complementada entre el ejercicio público y la vida, te permite evitar mareo de poder y del dinero”, dijo. Yamil Melgar se dice todólogo, porque asegura sabe de todo un poco. “Afirma que su labor en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, le permitió aprender a cabildear con todos los grupos políticos, negociación, estirar la liga, concertación. Además aprendió orden y administración en el IMSS”. Me fui al exilio a Tlaxcala seis meses, luego un año en Puebla que es la delegación más grande del país y aprendí.

Neftalí del Toro, ya es amigo y aliado de Yamil Melgar

Finalmente el ex diputado local por Tapachula, consideró que en el proceso de Morena todos caben, no hay que dejar a nadie afuera, porque necesitan un número de votos importante para lograr las reformas trascendentales enérgica y la del poder judicial”, remató al agregar que el ex alcalde de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán, tras ser por muchos años su adversario político, ahora es su gran amigo y aliado para la construcción de un proyecto rumbo a la presidencia municipal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Nexos y Contextos

En Tuxtla Chico se calienta la gallera electoral

Las competencias políticas y electorales en municipios de la frontera sur, poco a poco, comienzan a generar efervescencias sociales. En Tuxtla Chico por ejemplo, la definición se dará entre el presidente municipal con licencia, Julio Gamboa Altuzar y quien salga ganador en la competencia interna del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cabe señalar que Julio Gamboa, lo respalda su trabajo, su constancia y sus grandes proyectos de desarrollo en el municipio fronterizo. Logró construir lazos sólidos con la ciudadanía de la cabecera municipal y el sector rural campesino. Hoy por hoy, sería el rival a vencer, luego de tres años de mandato y acciones aprobadas por representantes del sector productivo. Es evidente que las próximas elecciones no serán ningún entremés ni sobadita de espalda.

Y es que en las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), han salido a relucir varios inscritos al proceso interno como Yaqui Arriaza, conocida por ser esposa de Jorge Arnulfo Hernández, hijo de un ex alcalde que en la pasada elección del año 2021, fue abanderado del Partido Chiapas Unido (PACHU).

Al ring Morenista, se subió igualmente Edgar Garza Clavería. Una enfermera de profesión y docente que busca aplicar la inyección letalmente electoral, aunque en el pasado proceso electoral del año 2021, no tuvo eco, ni resonancia, y muy poca gente.

Por antecedentes históricos y según encuestas de posicionamiento de la cuarta transformación, Eliseo González, se ha logrado acomodar gracias a su estructura, arraigo social y trabajo partidista. Le sigue Fabiola Cruz García, actual consejera del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien logró 200 votos de diferencia con otros actores políticos en la elección de consejeros, quedando en tercer lugar a nivel regional.

Trasciende que Edgar Galán Gómez, quien fue abanderado del Partido Redes Sociales Progresistas, nuevamente a sacado las uñas y puesto los tenis, para meterse al carril de competencia ¿Por qué partido político podría incursionar Edgar Galán, a quien vieron muy a gusto en el Lienzo Charro, probablemente buscando conexión con Luis Armando Melgar Bravo la pasada semana.

No sabemos a ciencia cierta si Jesús Rodríguez Sánchez, quien fuera bandera del Partido Nueva Alianza y Arely Anzueto Mendoza, ex candidata de la maquina naranja (Movimiento Ciudadano), vuelvan como la burra al trigo

Cacahoatán entre dimes y diretes y sendos escándalos políticos

Un video que circula en las redes sociales, permite visualizar el grave escándalo descomunal en el municipio de Cacahoatán que involucra al ex alcalde Rafael Inchong, un monigote que engordó el caldo de sus bolsillos, generando malversación, desvío de recursos y peculado” según externan pobladores que lo culpan de dejar un municipio hundido en el abandono y la destrucción..

No bastando, los escándalos prosiguieron en boca de la diputada Fabiola Ricci Diestel en el pleno y comparecencia de la Secretaría de Turismo de Chiapas, Katina de la Vega, para pedir la renuncia del delegado de turismo en la región. Sin embargo vinculan a Ricci Diestel con el hermano de la ex esposa del virtual candidato del Partido Verde, Víctor Pérez Saldaña, dejando entrever una presunta venganza basada en crisis mediática.

Pese a no saber la película completa, todo indica que existe un circulo de intriga amorosa en esta novela, donde a “río revuelto, ganancia de pescadores”… Tras la madriza mediática al delegado de Turismo, el que busca oxígeno y reposicionamiento es Rafael Inchong; pese a que yace hundido en el olvido y el repudio de la gente.

“Suchiate sumido en violencia por inoperancia de la Chona”: habitantes

Los ríos de color púrpura, siguen pululando en el municipio fronterizo de Suchiate. Apenas ayer dos personas fueron asesinadas a balazos, producto de una ola delincuencial y violenta que sigue creciendo, gracias a la mediocre inoperancia de la alcaldesa en turno, quien está más empecinada y ocupada en hacer alcalde entrante a uno de sus hijos.

Los enfrentamientos armados, robos con violencia y asesinatos- dejan charcos de sangre por las calles. Se ha convertido en el pan de todos los días. La alcaldesa se declara incompetente y negligente, aceptando que ya fue rebasada por la delincuencia, gracias a su inoperancia que se presta a malas interpretaciones, pues ejidatarios exclaman complicidad.

Por los hechos violentos, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Suchiate bajó drásticamente en sus estadísticas, provocando que el Partido Verde Ecologísta de México, se coloque como la segunda fuerza rumbo a la próxima presidencia municipal.





