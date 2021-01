Clase Política | “Si eres corrupto e impune, enfrentarás la justicia de mi gobierno”: REC 

El mensaje tajante del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dado contundentemente desde la ciudad de Tapachula, ha cimbrado al estado de Chiapas y más a la retahíla de actores políticos, como ex funcionarios corruptos y transeúntes de la impunidad que, pese a tener sendos antecedentes judiciales como ex presidentes municipales corruptos de varias localidades, insisten en evadir la justicia, buscando nuevos cargos para protección e impunidad.

Con todo y carpetas de investigación vigente como los involucrados en la “estafa maestra” buscan desesperadamente cargos “de representación popular”, por impunidad y ambición económica.

No nos extraña que por excesos, ya agotaron lo saqueado, robado, hurtado y defraudado a los propios gobiernos en administraciones anteriores.

Son infinidad de ex funcionarios y ex presidentes municipales, que han salido por la puerta de atrás de las administraciones locales, con costales de dinero robado. Y no bastando, insisten en querer mangonear a grupos sociales para hacer su ley por encima de las instituciones.

Habla Rutilio Escandón, sobre aquella gente sinvergüenza y cínica que pese a estar enmarañado y empantanado en jugos de corrupción, tienen en descaro de buscar candidaturas o cargos públicos porque ya se les hizo costumbre como un vil Modus Operandis vivir de los recursos del erario, pero vendiendo perfiles de lastima y sufrimiento.

Ahí tenemos varios ejemplos de ex presidentes municipales, acusados de ladrones, defraudadores, bandidos, y saqueadores en toda la extensión de la palabra que se quedaron con el buen gusto de enriquecerse ilícitamente.

Están peor que payasos o magos de cruceros o limpia parabrisas. Lo malo que son ex funcionarios que han vivido del gobierno toda su vida. Hay ediles que dejaron obras inconclusas y otras no pagadas a empresas constructoras, pero que falsificaron firmas para cobrarlas ilegalmente.

Hay ex ediles que utilizaron despachos externos para limpiar los cochineros en tesorerías y desviar ingresos millonarios vía facturación apócrifa; hay ex ediles que saquearon el Coapatap, y demás áreas de servicios y hoy viven como vil vagabundos, pidiendo prestado para evadir la justicia, pero simulando pobreza para evitar la cárcel.

Y refiere el mandatario como corruptos e impunes, aquellos lacras que abusaron de los recursos públicos cuando fueron presidentes municipales; de aquellos que aprovechando el manejo millonario para obras públicas, han dejado en la zozobra a Tapachula, por el gusto de clavarse los recursos, desviarlos a su gusto; enriquecerse ilícitamente, promoviendo la impunidad y el proteccionismo de clanes que hoy en día se sienten dueños de grandes ciudades.

Quien no quiera entender que no lo haga, pero tras la advertencia de aplicar el estado de derecho y la justicia plena contra la corrupción y la impunidad, deberían poner sus barbas o barbillas a remojar.

La advertencia fue fulminante contra aquellos ex funcionarios que posiblemente se han convertido en un lastre y una molestia para las autoridades, los sectores y la propia ciudadanía. Perdieron su valor moral y aumentaron su promoción atípica y rara de berrinches por el gusto y ambición del dinero ajeno.

***Rompecabezas***

*COVID-19, como caballo de Troya en Palacio Nacional*

La imparable ola de muertos por COVID-19, sigue como psicosis mundial en territorio mexicano. La mortal enfermedad a dado un duro golpe al gobierno de la cuarta transformación tras infectar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en pleno proceso de distribución de vacunas para salvar millones de vidas en el país.

Como caballo de Troya, el coronavirus se adentró a la figura política del célebre presidente quien suspendió su participación en las mañaneras que, el mismo Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo, para dejar al frente a la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Olga Sanchez Cordero.

Ya hay comunicación con el Presidente de Rusia Vladimir Putin, tal vez para solicitar urgentemente el envío de la vacuna Sputnik V. Hoy podríamos comprobar que la vacuna rusa, es la eficaz para erradicar el COVID-19, para siempre... finalmente, muchos consideran la noticia como un urgente levantón a la decaída popularidad del mandatario. !Veremos!

*Solo para recordar que el IEPC Chiapas que preside Oswaldo Chacón Rojas, confirmó que, a excepción de la alianza Vamos por Chiapas, integrada por PAN, PRI y PRD, los demás partidos, Morena, PVEM, Pt, PES, Chiapas Unido, Mover a Chiapas, entre otros de nueva creación, van solitos con su propio candidato a las presidencias locales de los 123 municipios de Chiapas. Ya muchos calenturientos buscarán diputaciones locales porque no quieren vivir en el error; es decir, no pretender quedarse sin la mamazon.

* Me encontré en la ciudad de Tapachula a Enrique Méndez Rojas, un extraordinario ser humano y profesional en la materia que he tenido el gusto de conocer desde hace varios años. Es el nuevo director de la policía especializada en el Estado de Chiapas. Fue recién designado acertadamente por el fiscal general de Chiapas, Olaf Gomez Hernandez.

