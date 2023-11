Clase Política | Sondea Sheinbaum, unidad de Morena, PVEM y PT en Chiapas

Mientras baja la espuma y la efervescencia electoral, avivada por el nombramiento del coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación (4T) en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo, cuida minuciosamente todos los frentes a nivel nacional para mantener la unidad de los partidos políticos que la acompañaran en las próximas elecciones por la presidencia de México y sobre todo, previene estridencias entre liderazgos y agrupaciones, para evitar el alboroto de hormigueros y enjambres, puesto que hay en puerta la designación de candidatos a presidencias municipales, diputaciones locales, federales y senadurías.

En Chiapas el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lanzó su convocatoria para coordinadores municipales para la defensa de la 4T; paralelo a ello, la presidenciable Claudia Sheinbaum, sostuvo encuentros muy favorables con la militancia de regeneraciones y también con liderazgos del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), con el cual se percibe un gran compromiso electoral y político para el año 2024.

El Jaguar negro, ha consolidado su plataforma social, mediante una cascada de respaldos inéditos que reafirman el factor unidad en Chiapas en vísperas de las próximas elecciones rumbo a la gubernatura y la presidencia de México, con una blandengue y decrepita oposición que hasta el momento no levanta y nada representa.

Avanzada nacional de Morena confía en el factor Balam

Ahí están sus buenas cuentas -en los eventos con la coordinadora nacional de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo en Palenque, Chiapas. Le fue entregada la constancia que lo legitima como el próximo candidato al gobierno de Chiapas y por ende triunfador que construye un proyecto ganador, llevando a los mejores cuadros políticos de Chiapas que lo acompañaran en las encomiendas del senado de la república, diputaciones federales, legislaturas locales y las añoradas presidencias municipales.

La entrega de tan importante documento -fue ante la presencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el vocero y liderazgo nacional del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

Sasil de León, levanta la mano por Eduardo y Sheinbaum

Lo que sucedió en Ocosingo, fue significativo para certificar a Eduardo Ramírez Aguilar en el marco de sus funciones. Y es que Claudia Sheinbaum acompañada por la senadora Sasil Dora Luz de León Villard, aseguró hacer equipo con el Jaguar y, para ello le levantó la mano, reafirmando el cierre de filas y la lucha aquilatada por la 4T, que fue fundada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Dicha gira hace algunos días, sigue en la boca de la gente. Es el comentario generalizado en la clase política chiapaneca. Y tema prioritario en los comensales, cafés y vertederos políticos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, Palenque, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, por señalar algunos municipios.

Por esa razón el cabildeo en la gira nacional de Sheinbaum Pardo, fue significativo, para el presidente estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la senadora Sasil De León Villard; la dirigente estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; y el dirigente estatal del PT, Abundio Peregrino García.

PVEM será respaldado con varios municipios y diputaciones

Por ser Chiapas bastión y prioridad que abona millones de votos a las próximas elecciones, Sheinbaum Pardo, cotejó los contextos políticos ya planteados por sus observadores en Chiapas; uno de ellos Antonio Santos, quien no regatea, pero si reafirma su postura para consolidar una cimentación electoral bien sustentada y fortificada para llegar a Palacio Nacional y al segundo piso en Chiapas.

De la mayor importancia los encuentros posteriores de Eduardo Ramírez, con los diputados federales, Jorge Luis Llaven Abarca, y Valeria Santiago Barrientos del Partido Verde Ecologísta de México que atrajeron reflectores de la nacional y el estado, puesto que es la adhesión de Morena con el Partido Verde para lograr de nueva cuenta su presencia en el ejercicio de poder.

En el proceso de negociación y repartición del pastel, trasciende que el Partido Verde, buscará ser favorecido con varios municipios y diputaciones locales, federales, incluso senaduría. En el proceso de estira y afloje entre aliados, no hay estridencias, pero si entendimiento para abonar a la resolución en el proceso de distribución que se traducen en suma de grupos, militancia y simpatizantes. Hay que recordar que el PVEM, es el partido político que desinfló al priismo chiapaneco. Es el Verde, quien goza de una estructura aceitada y fortificada en la entidad, producto de un crecimiento descomunal que se logró en el pasado sexenio.

Nexos y Contextos

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024

PARCHI, un partido más a la gran alianza chiapaneca

Conrado Cifuentes, dirigente estatal del Partido Chiapas Unido (PARCHI), se entregó todo al Jaguar Ramírez, pues es inevitable vivir en el error. Eso sí, espero hasta el último segundo para inclinar la balanza al nuevo coordinador para la defensa de la cuarta transformación, consumando el hecho ya con un evento masivo para ponerle a su gente a la orden.

Consumó su inclinación junto a toda su militancia y simpatizantes que se congregaron en conocido salón en Tuxtla Gutiérrez. Ahí aprovecharon a destapar uno que otro aspirante a presidencias municipales emanado del Chiapas Unido que trataran de meter a la juerga política próxima para ganar espacios de representación popular y proporcional.

Se trata del partido, hijo chiquito del Partido Verde que ha logrado espacios de representación en varios municipios de Chiapas como regidurías.

Hoy se suma a los pronunciamientos a favor de Ramírez Aguilar, tal cual hizo el Partido del Trabajo (PT), con Abundio Peregrino, Amadeo Espinoza y la profe Sonia Catalina Álvarez Morales, además del ex priista Roberto Albores Gleason, pues fue uno de los muchos ex priistas chiapanecos que dejaron hundir el partidote chiapaneco, hoy echado al abandono y la miseria, como siempre en Chiapas donde llega más de 30 años sin ganar la gubernatura.

PAPUCHI y Mover a Chiapas le coquetean a la gran alianza

No hay que olvidar que Redes Sociales Progresistas, (RSP) ya había anunciado su postura a favor de Eduardo Ramírez, y no dudamos que así como el Parchi, salió a pronunciarse a favor de la coalición y adhesión con Morena, PVEM y PT, también el Partido Mover a Chiapas, el Popular Chiapaneco (PAPUCHI) y los que resulten estarán buscando abonar a la construcción de la gran alianza que condecorará al jaguar negro en el trono del estado.

Es el efecto ERA lo que se pone de moda en Chiapas y para muestra basta un botón. Ahí está Mariano Rosales Zuarth quien de ser coordinador de Sasil de León Villard, se pronunció a favor del Jaguar para evitar vivir en el error. Prueba fehaciente del hecho, fue un video que circula en las redes sociales dentro de un rodeo para inclinar la balanza. Con lo anterior, seguramente se revive igualmente el gusto, deseo y anhelo de ser diputado federal por Villa Flores.

Resurge Rafael Guirao; sale de la madriguera por el hueso

En esta semana han salido de sus cuevas y madrigueras más actores políticos con apetito de reflectores. Por ejemplo desde Frontera Comalapa, apareció Rafael Guirao Aguilar reactivando las estructuras de Rey David de Huituipán y Miguel Gómez; miembros activos de la Fundación Guirao que naciera allá en el municipio de Chilón, tierra y selva de los Saraguatos salvajes y dientudos.

DEP. Dolorosa despedida al Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez

Triste noticia recibieron miles de chiapanecos católicos tras el deceso inesperado del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla. Un incansable promotor de la fe que entregó su vida al catolicismo.

Actores políticos de Chiapas se unieron a la pena que los embarga por el sensible fallecimiento del monseñor, rogando su descanso eterno y un mensaje de solidaridad y condolencias para sus seres queridos.

Desde ayer domingo, sus restos son velados en la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez. Han llegado sin exagerar, miles de chiapanecos a darle el último adiós al arzobispo que se caracterizó por ser un promotor incansable de la paz al resolver una retahíla de conflictos. Se convirtió en un ser especial que le tendió la mano a gremio periodístico de Chiapas.

Desinfladas aspiraciones de Elorza, Fredy y Fuentes con imposición de Yamil

Trasciende en Tuxtla Gutiérrez que, el empecinamiento de un grupo de empresarios y allegados al presidente de la junta de coordinación política del congreso chiapaneco, Yamil Melgar Bravo, ha ocasionado el desplome de varios aspirantes a la presidencia municipal de Tapachula que añoran la silla china, pero al parecer no les darán ni una probadita; ni siquiera embarrada de atole con el dedo.

Irónicamente- en el centro nacional de operaciones electorales y políticas de Morena, han criticado a los militantes del Movimiento 4T, que no se les calma -la ambición de continuar prensados en la teta presupuestal, tras manifestar un merecimiento perpetuo - desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador arribó al poder en el año 2018.

Ejemplos en Tapachula existen varios como el diputado federal Huevo Elorza, quien lo han hecho doblemente legislador (una por reelección) y pese a ello, insiste en exigir con lujo de descaro más mamazón; más dinero, más beneficios, más poder y más posición política. Como si dentro del pueblo, de la sociedad civil o de la misma clase política actual, no hubiera más cuadros relevantes, pero si puro oportunista, mediocre que no hizo nada por su distrito y lo peor, insaciables rémoras que pretenden seguir mamando de un efecto político “para siempre”, como si fuera herencia.

Otro parásito político que pregona falacias pese a su nulo trabajo legislativo, convirtiéndose en una verdadera vergüenza como representante popular es, el Doctor Chilo.

Este sujeto tuvo sus inicios en la política recientemente con el ayuntamiento municipal del finado Óscar Gurria. Desde aquel entonces, se volvió regidor; volviéndose escándalo por reclamar mobiliario para su oficina según “saqueada”, cuando era su obligación acondicionarla. Otro asunto fueron sus profundos problemas de dicción, habla y discurso tergiversado, puesto que no se conecta.

Aparte salió muy denigrado en la facultad de Ciencias de la Unach, al ser bombardeado en redes sociales, de ser un pésimo investigador, mal docente y finalmente corrupto al cobrar aún, pese a estar dado de alta en el ayuntamiento municipal de Tapachula como regidor.

En la viña del señor hay de todo. Y por eso no podría faltar Fredy Escobar, actual funcionario de la Promotora de Vivienda (Provich), de quien señalan anda caliente con la presidencia municipal, más no le alcanzan los números, menos con el avasallamiento de Yamil Melgar quien a nivel central, le estará tratando de trabar los pies hasta mandarlo a una regiduría, pues presumen los morenos de coraza que Freddy Krueger es otro oportunista que pretende seguir prensado en la teta presupuestal- para no vivir en el error.

Ha cobrado como servidor público estatal, durante todo el sexenio. Ahora con la promesa de regalar laminas, busca alborotar los sectores sociales, copiando la estrategia de otorgar dadivas a la gente en plena pobreza como en la catástrofe del Huracán Stan en el 2005, pues son los que carecen de esperanzas. Burlarse y prometer “no empobrece”, es dar lo que aniquila.

Y en el caso de Roberto Fuentes Tomas, poco le duró el gusto de ser favorecido con la candidatura, apoyado por el mismo empresario de la corona que será el patrocinador oficial de Yamil Melgar. Tratarán de repartir el pastel, estirando lo más posible las migajas; sin embargo, cuando eso sucede en Tapachula, no alcanza nada.

En la fila de espera dentro de la 4T, también han surgido perfiles de mujeres como Yolanda Correa, Gladiola Soto Soto y la marcada reelección de Rosy Urbina Castañeda de quien también varios juristas y empresarios la ponen como probable senadora o diputada federal por la frontera sur de México.

Por el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), ya ha sido anunciada en diversas ocasiones el abanderamiento de César Amín González Orantes, quien fue respaldado por Cheque Orduña y dicen, tendrá más pronunciamientos a su favor con el paso de las semanas. ¿Quiénes? ¿Acaso otros ex presidentes municipales, ex diputados locales y federales, incluso sectores empresariales de los que si invierten y abonan al desarrollo del Soconusco?...

¿Y qué planes tienen los del PRI, PAN y PRD?. No vayan a salir con sus desperdicios de candidatos con Diego Valera, quien al ser rechazado en otros partidos como el Sol Azteca y el Verde Ecologísta, además de no ser aceptado al Movimiento Ciudadano (MC), buscará un espacio para lograr un premio de consolación o mínimamente la negociación de su adhesión, respaldo o recule como producto de un mercenarismo que tiene harto al Soconusco.

Valera no gana ni en su pueblo Unión Juárez y, es comprobado. Fue secretario de Pesca en el sexenio de Manuel Velasco, siendo corrido del cago conferido, posteriormente le regalaron una diputación federal, donde enfrentó el fantasma de la crítica y el estigma de demandas penales por actitudes soeces. ¿Triunfo con su liga de futbol por cierto?... Que sigue…









