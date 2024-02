Clase Política / Tsunami Verde inunda municipios de la Costa de Chiapas

La regeneración de la estructura territorial y humana del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), nuevamente está en el redil de competencia rumbo a las elecciones de éste año 2024 en Chiapas.

Es un partido aliado de la coalición “sigamos haciendo historia” y por consecuencia, persiste el otorgamiento del coto de poder a su favor, como un trueque de conciencia y voluntad, pues dicho ejercito leal y con la voluntad echada para adelante abonará decidida y contundentemente en el triunfo histórico incontinenti de la presidenciable, Claudia Sheinbaum Pardo y del próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

La dirigente estatal del Tucán en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos y el coordinador nacional electoral, Jorge Luis Llaven Abarca, reafirmaron su compromiso para llegar al triunfo próximamente al aspirante por Tapachula, César Amín González Orantes, quien representa para la dirigencia nacional del Verde, una prioridad, además de otras localidades como Suchiate, con Dilma Barrios; Cacahoatán con Víctor Pérez Saldaña; Mazatán, con Vicente Justiniano Wong; Huehuetán con Manuel Ángel y Tuxtla Chico con Charis.

Aida Flores entrega a Cheque Orduña, dirigencia del Verde

La presencia del conclave verde en la Costa de Chiapas, una vez más cimbró la extensión territorial, comenzando con la renovación del comité directivo municipal del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) en Tapachula con el relevo de Ezequiel Orduña Morga “el Cheque” y brindando la gratitud post Mortem a la finada “Chayito Vázquez” y posteriormente a su hija Aida Flores Vázquez, quien dio gracias totales a la dirigencia estatal por la oportunidad prestada, siendo la unidad y el trabajo para ganar las elecciones próximas el objetivo de todos y todas.

TAPACHULA ya es una prioridad del PVEM Nacional

En el marco del evento efectuado en la central norte y 9ª oriente, en la mera esquina Verde, la dirigente estatal Valeria Santiago Barrientos, acompañada del coordinador nacional electoral, Jorge Luis Llaven Abarca, de la diputada María de los Ángeles Trejo Huerta y el joven Carlos Andrés Siles Torres, candidato a la diputación federal del XII Distrito por el Partido Verde, afirmó que Tapachula con César Amín es prioridad para el Partido Verde Ecologista a nivel nacional y Chiapas.

Cabe señalar que la presencia de Carlos Siles en la fuerza Verde, se suma a la integración de otros cuadros valiosos que abonan al trabajo del próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, “el Jaguar” en la Costa de Chiapas como Bafy Armando Barrios Fierros y Viridiana Figueroa Martínez, lanzando una clara señal de cómo se va inclinando la balanza y acomodando el rompecabezas para consolidar el proyecto a favor de la seguridad, paz y bienestar en la Perla del Soconusco.

“Como dice Jorge Luis Llaven, Al César lo que es del César”: Valeria

Y es que en ese tenor, Tapachula, se ha convertido en un punto de importancia política y territorial para el próximo mandatario chiapaneco. La dirigente estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos, externó a su amigo César Amín, “que estamos muy contentos acuerpándote, que venimos la familia verde de Tuxtla Gutiérrez, que también venimos de otros municipios acuerparte porque lo hacemos con mucho gusto de la mano con el diputado y comisionado nacional para el proceso Jorge Luis Llaven Abarca y uno de nuestros objetivos y prioridades es Tapachula”. “Somos gente de palabra, y no estás solo, porque somos muchos los que somos tus amigos y como dice Jorge Luis Llaven Abarca “Al César lo que es del César”, remató Barrientos lanzando una efusiva hecatombe que aclaró vistas y panoramas.

En el marco de este evento, nombraron a César Amín, coordinador federal del distrito XII Tapachula, para que pueda caminar con los trabajos del comité ejecutivo municipal con Cheque y Aida, “para que no tengamos ningún problema electoral porque son actividades que le confieren al partido verde ecologista de México y me siento muy honrada de poder nombrarte si me lo permites”, refirió la dirigente en Chiapas.

En Chiapas y Tapachula, la nueva ERA va prosperar: Jorge Luis Llaven

La gira del conclave nacional y estatal del Partido Verde por la Costa, Soconusco y frontera sur de México a sido un éxito. El coordinador nacional electoral del PVEM, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró que la sinergia y unidad del relevo generacional y la experiencia de sus candidatos vienen a fortalecer los destinos del tucán como gran aliado de Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha consolidado un factor adhesión imparable, brindando las puertas abiertas para todas y todos, en el caso del Verde Ecologísta de México.

“Vamos a caminar para que este gran proyecto de la nueva era verde prospere. Tapachula, se lo merece, porque esta ciudad económicamente la más importante del estado debe estar en paz”, externó el también diputado federal.

En un evento que congregó coordinadores municipales, liderazgos sociales, empresariales, comerciales, del sector transporte y empresariales, Laven Abarca, dijo que analizar los perfiles de los candidatos se ha convertido en un prioridad.

“Es importante tomar consciencia de la persona, evaluemos a las personas, porque la trayectoria de César Amín, como empresario, como profesionista, con temperamento, con carácter, como debe ser la persona que dirija los destinos de Tapachula” Así como vamos a tener un gobernador con carácter, temperamento que no se dobla a la primera, también aquí en Tapachula, en César Amín hay un hombre que no se dobla a la primera”, remarcó.

Nexos y Contextos

De Chile, Sal y de Manteca rumbo a las elecciones

Aida Flores: “Vamos a sumar y trabajar por el Verde, hay gratitud”

Al despedirse de su periodo como dirigente municipal del Partido Verde, Aida Flores reiteró su compromiso de seguir sumando y trabajando en unidad con la militancia porque hay gratitud, además de reconocer en el nuevo dirigente municipal, Ezequiel Orduña Morga, confianza por lo que “el partido verde queda en buenas manos”.

En respuesta Ezequiel Orduña Morga, mostró beneplácito por la gran responsabilidad que asume para consolidar el trabajo que abonará al gran triunfo de Eduardo Ramírez Aguilar y de César Amín González Orantes como próximo presidente de Tapachula.





Por su parte César Amín González agradeció a la dirigente estatal, Valeria Santiago Barrientos, acudir al Partido Verde Ecologísta de México, (PVEM), venir a darle fuerza. “Estamos caminando todos los días porque la población quiere un Tapachula más seguro. Aseguró que hoy tenemos un candidato de lujo y de gran trabajo, que es Eduardo Ramírez Aguilar. “Tenemos asegurada la seguridad y la paz que queremos, porque cuando fueron autoridades, estuvimos en segundo lugar y hoy desgraciadamente estamos en el lugar 36 o 38 y si hubieran más estados, estuviéramos peor”; sin embargo, vamos a recobrar la paz, estabilidad y seguridad que todos merecen.

En Cacahoatán, oficialmente verde, Víctor Pérez Saldaña ¡VA!

Ante un lleno descomunal, Víctor Pérez Saldaña fue respaldado por la dirigente estatal del Partido Verde Valeria Santiago Barrientos y nombrado nuevo coordinador municipal de Tucán en Villa de las Hortensias.

VPS, como bien lo conoce la población en dicha localidad fue respaldado por la comuna municipal, aunado a la presencia de varios actores políticos de la mayor importancia que ya inclinaron la balanza a su favor. Ante cientos de personas y liderazgos naturales del sector productivo.

VPS, fue acuerpado y respaldado por el coordinador nacional electoral del PVEM, Jorge Luis Llaven Abarca, lo que deja entrever que Cacahoatán, igualmente entra a la canasta de municipios prioritarios en la ERA del bienestar, el progreso y la seguridad.

Suchiate marca territorio verde por la alcaldía con Dilma Barrios: lideres

Lo mismo aconteció en el municipio de Suchiate, con el nombramiento de coordinadora municipal del Partido Verde de Dilma Barrios, quien se perfila como candidata a la presidencia municipal de Suchiate. Fue respaldada por la dirigente estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos y grupos del sector productivo, comercial y profesionista de la localidad fronteriza.

Cabe destacar que Dilma Barrios ya como coordinadora municipal le espera una rduo trabajo por colonias, comunidades rurales, ejidos, cantones, rancherías y cualquier punto recóndito de la localidad que pretende gobernar. En las próximas elecciones es probable que enfrentará a su homologo ex regidor Elmer Vázquez, inscrito en Redes Sociales Progresistas y quien salga del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Viene lo mero lek (mero bueno).

San Fernando al rojo vivo con atentados a la paz pública

Un pueblo que también ha sido víctima de la delincuencia organizada y las balaceras, hoy despertó con un atentado hacia la integridad física del aspirante a la presidencia municipal, Gabriel Orantes Villatoro. Fue atacado cuando conducía su camioneta en el tramo Tuxtla Gutiérrez- San Fernando a la altura del restaurante Rica Villa y la tienda Oxxo.

Los disparos no fueron efectivos en su integridad física para su fortuna, pero su camioneta quedó como totopo de Juche, lleno de puro agujero.

La víctima asegura que ya interpone una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), luego del tenebroso y peligroso atentado.

Eduardo Ramírez visita presidencia municipal de TAPACHULA

El próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, visitó las instalaciones del Palacio municipal de Tapachula. En el corazón de la Perla del Soconusco se escuchó el rugido del Jaguar. Sostuvo una salutación con la actual presidenta municipal interina Gladiola Soto Soto quien lo llevó por los linderos más profundos de la caja de cristal, incluso en el rincón consagrado que resguarda la Silla China, de fama mundial.

En ese sentido, Gladiola Soto, alcaldesa en turno, aseguró tener amplio gusto de recibir en la Presidencia de Tapachula, a Ramírez Aguilar a quien catalogó como un ser humano extraordinario.

Y tiene razón, Eduardo Ramírez es un extraordinario político chiapaneco de altos vuelos, generoso, de carácter, fortalecido que no se dobla a la primera, pero que se antepone a las adversidades con inteligencia, ese mismo que arribó a la alcaldía y ya apartó la silla. ¿Qué sigue?...





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com