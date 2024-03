El Espectador / López Obrador es capaz de decir: Estaba yo equivocado

En cuanto a delitos del fuero federal, tenemos una reducción de 26 por ciento en comparación con el inicio de la administración. Es la palabra de Rosa Icela Rodríguez, que seguro se olvidará pronto, tan rápido como deslizar el dedo para trasladarse a la siguiente distracción. “En cuanto al homicidio doloso, aquí tenemos un comparativo desde el máximo histórico de 2018 de menos 25 por ciento, donde el homicidio doloso en el país ha venido a la baja.

Este es el comparativo de homicidios, donde vemos muy claramente que desde el inicio de la administración a 2024 tenemos una reducción de homicidio doloso de 22 por ciento. Es importante, Presidente, porque es la primera vez que llegamos a esta cifra de 22 por ciento menos de homicidios dolosos”. La secretaria de Seguridad le explica a Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa impulsada por el de Tabasco, en donde deja claro de qué quiere que se hable en el país. Él escucha, al igual que millones de mexicanos que siguen las transmisiones desde hace años por las mañanas, y los que no. “El robo de hidrocarburos. Para nosotros ha sido muy importante el trabajo de las Fuerzas Armadas en la erradicación de este delito, que lleva a la fecha un 94.3 por ciento menos de la ocurrencia de este delito”.

El mandatario mexicano no dejó pasar la oportunidad de volver a hablar de la prensa y los intelectuales. “Si no es un asunto de sentirnos iguales todos. Yo conozco gente humilde, humilde, humilde. Bueno, aquí he dicho que quienes más me han orientado, adoctrinado, han sido maestros, campesinos, gente del pueblo, sabios. O sea, qué me puede —con todo respeto— enseñar o cómo voy a yo a seguir los pasos de alguien nada más porque estudió en Harvard, pero no aprendió, o involucionó, y ya se siente superior al pueblo”. El mandatario dice que dejará encargos a su sucesora: “A mí me quedan dos meses y días, lo que queda para la elección, porque son dos etapas. Una vez que haya presidente o presidenta electa, ya empieza la transición.

Además, porque ya se acortó el periodo; entonces, es nada más octubre y noviembre. Perdón, en septiembre, es octubre, sí, octubre, entonces es el 1º de octubre la entrega, entonces ya es poco tiempo. Entonces, la primera etapa es estos dos meses y días que faltan para la elección, y luego del día 3 de junio a finales de septiembre. Entonces, ya muchas cosas se van a resolver posteriormente, pero todo lo que podamos nosotros.

Tengo compromisos que sí se van a concluir, casi todos, todos, todos, todos, porque no vamos a dejar obras pendientes. Hay obras que vamos a terminar en los últimos días”. Muchos ya están cansados. Muchos ya no le creen. Muchos todavía se tragan sus promesas. Como esta última de ayer, que seguro olvidará cuando se vaya a su rancho: “Y lo de salud, por ejemplo, vamos a tener el 21 una reunión con gobernadoras, gobernadores del programa IMSS-Bienestar, el jueves, en Oaxaca, y ya terminamos de hacer una evaluación centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, para ver cómo vamos, qué nos falta, médicos, generales, especialistas, el abasto de medicamentos, los equipos, el estado físico de los centros de salud, de los hospitales, porque está el compromiso en pie, el desafío de que antes de que terminemos vamos a dejar el mejor sistema de salud pública del mundo”.

En algún momento, el Presidente de México soltó: “Hay gente que rectifica, no cae en la autocomplacencia y es capaz de decir: Estaba yo equivocado. Hay otros que está muy difícil, pues”. Pues sí. Pues sí…