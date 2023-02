El Silbatazo | Cambios absurdos

Luego del fracaso que tuvo la selección mexicana en el mundial de fútbol en Qatar, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dio por terminada su relación con Gerardo Martino y anunció una serie de cambios en la estructura del fútbol mexicano.

Tal parece que la selección está condenada a fracasar constantemente y es que las personas que elijen este tipo de decisiones no son más que simples dueños que ven el beneficio económico y no el deportivo.

Da mucha tristeza ver como todos los cambios anunciados son los que siempre se dicen en todos los medios de comunicación, lo que demuestra que realmente no hay un estudio de análisis en el trasfondo de la estructura del fútbol mexicano.

Y es que para los medios de comunicación es muy fácil atacar los problemas más famosos o los que aparentan ser problema pues así ganan la opinión de las masas, pero estos realmente no son lo graves problemas.

El regreso del ascenso y el descenso, quitar el repechaje, el regreso a competencias internacionales son buenos cambios, pero no es el trasfondo del fracaso de la selección.

Fue un gran acierto hacer el cambio de Liga de Ascenso a lo que hoy conocemos como Liga Expansión Mx, pues ha ayudado a sanar las finanzas de algunos clubes además de formar a varios jóvenes. Regresar el ascenso es un plus, pero este cambio debe venir con una mejora para las categorías inferiores, invertir en el mejoramiento de la infraestructura de las academias, capacitar a los formadores, mejorar la estructura de competencias entre categorías juveniles.

La serie de decisiones sin sentido viene con la elección del nuevo entrenador y es que hoy en día existen 5 opciones que no tienen nada de común en su sistema de juego, lo que demuestra que ni la propia dirección de selecciones nacionales demuestra lo que quiere. Al final la poca importancia que se le da a la selección no una sorpresa, pues dentro de la nueva comisión están personajes como Jorgealberto Hank, quien tiene a sus equipos Xolos y Querétaro en los últimos lugares de la tabla porcentual.

Es absurdo que una de las opciones sea Miguel Herrera, alguien que en los últimos años ha venido a menos, es buen gestor, pero cuando se necesita de pizarra se ha quedado corto con sus últimos equipos. Él no debe ser.

No esperen cambios en lo deportivo porque no lo hay, estas decisiones no nos volverán campeones del mundo, nuestra selección seguirá condenada a fracasar.

