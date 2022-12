Tras el fracaso de la Selección Mexicana los medios y gran parte de la afición mostró su descontento, pero sobre todo su rechazo hacia el ahora ex entrenador Gerardo Martino.

Pero esta fracaso no se está analizando de la manera correcta, con esto solo se muestra que el ciclo se va a repetir, este comienza con señalar al DT como culpable, terminar su proceso y buscar uno nuevo, para que éste repita el ciclo.

En lo que sí se está fallando es en la falta de talento y el pésimo desarrollo de los jóvenes. La pésima estructura de las divisiones inferiores hace que se pierdan grandes talentos en el camino, esto sumado a la falta de entrenadores capacitados que desarrollen a los jugadores.

México está en peligro, ya se fracasó en los torneos de selecciones menores, no se jugará el mundial sub-20, no se jugarán los Juegos Olímpicos de 2024, no hay talento a desarrollar, todo puede pasar en 4 años pero a como pintan las cosas, se avecina un paisaje tenebroso en 2026.

México afronta un cambio generacional, el cual debe afrontar con una camada de jugadores talentosos, de los cuales se carece.

Hoy los directivos de la FMF salieron a decir que habrá cambios y que el Tata no sigue, pero eso no basta.

Se debe cambiar desde el fondo, mejorar los salarios de los formadores, mejorar la infraestructura de fuerzas básicas, cambiar el sistema de competencia de los equipos juveniles, fomentar su desarrollo e incluso mandarlos a Europa, donde está la máxima competencia.

Solo hay que voltear a ver a la selección de Estados Unidos, la cual clasificó a los octavos de final y tienen una buena camada de jóvenes talentosos con solo ver su última alineación. en donde los 11 que salieron a la cancha juegan en Europa.

En México se desconoce quiénes pueden comandar el proyecto a 2026, en la portería hay muchas dudas, todos quieren poner a Acevedo pero a su corta edad le hace falta mejorar en muchos aspectos, lo mismo con Jurado, Malagón, etc.

Este debate es el mismo de cada 4 años, ya pasó La Volpe, Hugo Sánchez, Javier Aguirre, Miguel Herrera, Osorio, el Tata y a todos se les ha señalado de culpables, cuando en la mayoría el problema no queda en ellos. Esperemos que ahora sí haya un cambio en las estructuras y sobre todo que se tenga un proyecto.

Comentarios y opiniones a: acanseco@diariodelsur.com.mx

Twitter: @97_Canseco