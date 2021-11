Consejos para comprar ropa versátil en el Buen Fin 

Tener un armario versátil se ha convertido en una de las prácticas más comunes de las fashion lovers. Aunque todavía hay personas que apuestan por tener un gran armario, otras minimizan su consumo siendo más conscientes con sus compras.

La finalidad de tener un clóset con poca ropa es que encuentres en él opciones que puedas utilizar en cualquier momento, ya sea temporada u ocasión.

Invierte en básicos

Esta es una de las principales cosas que debes hacer si quieres tener un armario con el que puedas crear diferentes looks.

Los básicos nunca fallan, es decir, aquellas piezas que son atemporales como una buena camisa blanca, tops en colores neutros, una chaqueta de cuero, unos tenis blancos o unos buenos jeans vaqueros.

Invierte en prendas que te sirvan para la posteridad y sobre todo que tengan buena calidad.

Evita las tendencias

Por más que nos guste o nos llamen las prendas de últimas temporadas, una de las desventajas de adquirirlas es que estas pasarán a segundo plano en cuanto las nuevas lleguen a las tiendas.

No estamos diciendo que dejes de comprarlas; sin embargo, es importante observar y analizar realmente qué es lo que te servirá para el uso diario.

Utiliza colores neutros

¡Son un must en el clóset y sacan de cualquier apuro! Aunque no lo creas, los colores sí hacen la diferencia en la forma de cómo los combinamos. Por eso se recomienda tener tonalidades que nos ayuden a crear looks más fáciles e incluso monocromáticos.

Puede ser que tengas estos en algunas piezas statement dentro del ropero, ya sea en tops, chaquetas, zapatos y hasta en vaqueros.

Más outfits con pocas prendas

Una de las ventajas de tener a la mano prendas básicas es el uso que se le pueden dar a estas. Una de las recomendaciones es crear tantos looks con esas piezas como sea posible. Aunque no lo creas pueden salir buenas ideas aunque haya pocas prendas.

Piezas clave

Otra de las sugerencias es que incluyas piezas clave para elevar tus outfits. Puede ser un abrigo, algún bolso vintage e incluso una chaqueta que marque la diferencia a la hora de combinarlas.

Esto le dará más vida a tu apariencia y te hará lucir arreglada sin necesidad de haber invertido tanto tiempo.

¿Más sugerencias? Escucha este podcast: