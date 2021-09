Esteban Fuentes presenta su exposición Metamorfosis del barro

Oaxaca fue nombrada recientemente como la nueva capital cultural del continente americano, lo que motivó al artista mexicano Esteban Fuentes de María ha elegirla como sede para exhibir la exposición La metamorfosis del barro.

El joven creativo sigue una tradición de 200 años de pintores en su familia y se ha caracterizado por pintar en lienzo a aves en libertad que se convirtieron en sus musas, pero debido a la pandemia, decidió reinventarse y materializar todo lo que no sólo los mexicanos, sino el mundo entero vivieron durante está época.

Detalle en espejo de agua / Cortesía | Esteban Fuentes

La muestra permanente presenta 15 obras realizadas en colaboración con Uriarte Talavera y presenta una nueva cara de su obra que transmutó a partir del primero de enero de este año y que representa para él mismo una metamorfosis. “La sociedad se vio inmersa en un capullo, después del encierro viene un cambio y una metamorfosis”, dijo Fuentes de María a Círculos.

Para el artista que pasa del lienzo a la técnica de barro, la exposición guarda sentimientos únicos y personales ya que las piezas también están inspiradas en los trabajos de conservación de la fundación Jaguares en la Selva, organización que apoya la conservación del jaguar y la reintroducción de ejemplares a la vida silvestre, es por ello que, las ganancias de cinco obras serán donadas a la fundación que también es hogar de Elena, un jaguar que adoptó a causa de la pandemia hasta los nueve meses de edad y que después llevó a esta fundación para que fuera atendida de manera adecuada.

“El barro es una de las técnicas más ancestrales, y quiero representar y transmitir cómo fue ese cambio en mí, que fue lo que me llevo a tocar mis raíces más profundas”, contó.

El hotel boutique Pug Seal Oxaca City, es el espacio donde se exhibirán las obras del artista. Se trata de un lugar que esta inmerso en la historia Zapoteca y Mixteca y cuenta los valores de estas culturas en una experiencia gastronómica, mística y cultural única.

Aves y jaguares / Cortesía | Esteban Fuentes

El pintor poblano ha recorrido el mundo entero, con un pincel en la mano, cree que es fundamental involucrar a las generaciones más jóvenes en el arte. “A veces olvidamos lo importante que es el arte para el desarrollo personal. Si queremos lograr un verdadero cambio social, el arte es la forma más sencilla de hacer que un pueblo se vuelva más consciente y sensible sobre lo que está sucediendo en el mundo”, me refiero sobre el tema de exponer en un hotel y no en una galería.

Esteban nació en 1995 y a su corta edad ya ha puesto en alto el nombre de México, pues logró exponer en el museo de Louvre en París, “Estoy muy orgulloso de haber llevado mi obra a muchos museos. Quiero que mi arte brille no por cuestión de ego o protagonismo, sino porque a través de ella presumo también a mi país, mis raíces y mi cultura. Siempre busco enaltecer a México”, concluyó.