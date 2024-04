Baja afluencia turística en Chiapas 50%

Debido a las condiciones de inseguridad que se presentan en Chiapas y a los procesos electorales en marcha, la afluencia turística bajó un 50 por ciento en el periodo vacacional de Semana Santa de este año, en comparación con el 2023, pues “el número de personas que movimos fue exactamente la mitad”, informó el presidente del Capítulo Chiapas de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Ulises Daniel González Gordillo.

Dijo que las empresas tienen que unir fuerzas y buscar las alternativas para que siga llegando turistas a Chiapas, ya que no en todo el estado hay problemas. “Hay lugares que todavía se pueden operar, cercano a la capital del estado está el Parque Nacional Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Lagos de Montebello, Cascadas en Chiflón; inclusive, los que arriban vía Villahermosa pueden llegar a Palenque y a las diversas cascadas de Agua Azul, Mosolha”, afirmó.

González Gordillo agregó que por las condiciones que se presentaron en la región Meseta Comiteca se dejó de operar Lagos de Colón, hacia la frontera con Guatemala en La Mesilla; también Frontera Corozal, que es la entrada al embarcadero para ir a la zona arqueológica de Yaxchilán y Bonampak estuvo cerrado por lo mismo.

Conferencia de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes / Fotos: Isaí López

“Las Nubes por un corto tiempo estuvo cerrado, pero ya se puede operar; en la reciente Semana Santa realizamos algunos viajes, ya estamos entrando de día a la Selva Lacandona, con ciertas precauciones”, enfatizó en entrevista vía telefónica el empresario.

Expresó que las tours operadoras de la AMAV pudieron operar en los circuitos hacia la Selva Lacandona, haciendo recorridos hacia Comitán de Domínguez, Lagunas de Montebello, Las Nubes, Las Guacamayas, Lacanjá, Yaxchilán, Bonampak y salida hacia Palenque, de ahí el visitante seguía hacia Villahermosa.

Muchas personas, dijo, están enfocadas a los temas electorales y en lugar de salir de vacaciones están en campañas políticas para las elecciones del 2 de junio; por otra parte hay turistas que llegan por tours operadoras y hay otros que llegan por su propia cuenta, aunque la inseguridad y los procesos electorales afectan al país en general.

El presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, descartó que la categoría de Pueblos Mágicos esté en riesgo, en municipios como Ocozocoautla de Espinosa, Copainalá, Comitán de Domínguez, Palenque, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo ya es un segmento de turismo bien fundamentado en el cual se organiza un Tianguis de Pueblos Mágicos en Orizaba, Veracruz, y el internacional en San Diego California. “Están consolidados los de Chiapas y el de Ocozocoautla de Espinosa, donde se han presentado hechos de violencia, pero no peligra (los Tianguis), esperamos que la inseguridad sea pasajera”, abundó.

Resaltó que han encontrado policías turísticos Ángeles Verdes en diferentes tramos carreteros como Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas, entre San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, entre Tuxtla Gutiérrez y Las Choapas, entre otros tramos más.

“Por nuestra parte seguiremos promocionando el turismo, no se puede tapar el sol con un dedo por la situación que está pasando, pero tenemos que promocionar al estado, esperamos que sea temporal este problema y que sea atípica, que ya no se vuelva a la repetir: Esperamos que las autoridades federales y estatales puedan mejorar las condiciones de seguridad en el estado, para que el viaje a Chiapas no sea en vano y los turistas lo puedan disfrutar”, puntualizó.