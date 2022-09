¿Una playa de cerditos? Conoce "Pig Beach" ubicada en Progreso, Yucatán

La playa de los cerditos, una playa que ha cautivado a ciudadanos y turistas en Progreso, Yucatán; está playa se creo a raíz de haber encontrado cerditos en abandono.

Esta playa lleva por nombre "Pig Beach" y se ubica a 40 minutos de la ciudad de Mérida Yucatán, a menos de 10 minutos del malecón de Puerto Progreso, cuenta con un horario de lunes a domingo de 08:00 am a 18:00 horas.

Puedes leer: ¿Quieres recorrer el Cañón del Sumidero? Estos son los embarcaderos en Chiapa de Corzo

El lugar es completamente gratuito, operado por autoridades locales, para que los turistas y ciudadanos puedan disfrutan una tarde con ellos, así también podrás encontrar una tienda de souvenirs.

Los cerditos llevan por nombre Petunia, Porky, Peppa, Rocky, Walt y Conejo Blas, esto ha sido la sensación en las playas de Yucatán, en poco tiempo se han robado el corazón de los visitantes y se han vuelto una celebridad, esto ha generado concientización y ha ayudado al cuidado del medio ambiente.





Policía Ecológica del municipio de Progreso los acogió para darles las condiciones que necesitaban / Foto: Facebook | El Blog del Gordo





Cabe destacar que estos animalitos fueron hallados en malas condiciones, se encontraban abandonados y fueron rescatados, por lo que la Policía Ecológica del municipio de Progreso los acogió para darles las condiciones que necesitaban, es por eso que en honor a los cerditos crearon la playa "Pig Beach".

Al darse a conocer esta playa que ya estaba operando, no tardo mucho en volverse viral y comenzaron a difundirse las imágenes de Petunia y sus hermanitos disfrutando del agua turquesa en las playas de la costa yucateca.





"Pig Beach" y se ubica a 40 minutos de la ciudad de Mérida Yucatán / Foto: Facebook | El Blog del Gordo





En esta playa se tiene el cuidado necesario para los animalitos, ya que ellos llevan un cuidado delicado de la piel por lo que no les permiten asolearse mucho, únicamente los dejan nadar y asolearse un tiempo no mayores de media hora, y limitados también no más de de cuatro o cinco días por semana.

Una vez que salen del mar, además de proporcionarles electrolitos, se les baña con agua dulce para eliminar el exceso de sal que pudiera quedarles sobre el cuerpo y, también, se les aplica crema de coco u alguno otro producto hidratante para protegerlos.





La playa de los cerditos, una playa que ha cautivado a ciudadanos y turistas en Progreso, Yucatán / Foto: Facebook | El Blog del Gordo La playa de los cerditos, una playa que ha cautivado a ciudadanos y turistas en Progreso, Yucatán / Foto: Facebook | El Blog del Gordo La playa de los cerditos, una playa que ha cautivado a ciudadanos y turistas en Progreso, Yucatán / Foto: Facebook | El Blog del Gordo





Estos cerditos estan atendidos por un grupo de cuidadores y veterinarios 24/7, teniendo una dieta de frutas y verduras, así como pasta, arroz, pan, heno y alfalfa, además de otros alimentos cocidos.

Tanto han cautivado a la ciudadanía que Rocky, Petunia y toda la manda, han participado en campañas de concientización y cuidado del medio ambiente.