Bordados de Ocosingo, identidad de pueblos originarios

Ocosingo, puerta de entrada a la Selva Lacandona, resguarda las lenguas maternas chol, lacandón maya, tseltal y tsotsil, es tierra de la cultura maya a través de la zona arqueológica de Toniná, sin embargo, otro elemento de identidad de los pueblos originarios son los bordados, conocimientos ancestrales que se han ido reproduciendo de generación en generación.

El bordado es escribir mediante hilo y aguja en un pedazo de tela, es expresar sentimientos, se trata de plasmar el palpitar del corazón, mostrar historias, paisajes y la cosmovisión de los pueblos, es también reproducir llantos y risas, es a la vez, manifestar la voz del pueblo que el 1 de enero de 1994 exigió ser escuchado cansado de la exclusión y el abandono.

La señora Esther del Carmen Ruiz, sostiene que desde hace más de 20 años comenzó a innovar los bordados originales, creó nuevos diseños a partir de la tradición de los pueblos y comunidades, producir lo que más demandaba el mercado, blusas con imágenes de flores, familias, animales silvestres, frutas, tradiciones, cuadros y el incienso para expresar el sentir del pueblo.

Ocosingo, alzó su voz enérgicamente al mundo hace más de 27 años, y a su juicio, el mundo sigue pendiente a través de las diversas manifestaciones culturales como la producción textil, por ello, ella misma cree que la gente buscaba blusas de colores, prendas sueltas, bordados de las tiras de flora y fauna exótica de la Selva Lacandona, territorio colindante con Guatemala.





Tenemos que conseguir el buen material como materia prima para producir calidad, no es fácil conseguirlo aquí en Ocosingo o en Chiapas, lo que tenemos que traer de la Ciudad de México, es más económico, no podemos dar elevados los precios y es algo diferente lo que nosotros trabajamos, yo inicié trabajando manualidades, pero no es lo mismo, y la gente buscaba blusas, fue así como me empecé a desarrollar en los bordados de blusas de cuadro, la común.

Poco a poco introducimos en el negocio blusas de colores, telas sueltas, ha ido muy un éxito, innovamos tiras, estamos dedicados a la blusa típica de Ocosingo, introduciendo diferentes tonos, combinaciones de colores, ha emos estudios de mercado, nos ocupamos del gusto de la gente, además de lo que nos gusta a nosotros, lo importante es que le guste más a la gente.





En el negocio estamos muy contentas y muy satisfechas de nuestro producto, cada que vienen a comprar una blusa me dicen que se van muy satisfechas las personas, es un gran gusto poder atender esa demanda desde este rincón de Chiapas en el corazón de la Selva Lacandona.