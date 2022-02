Conoce a Rafa Pérez, joven de Cintalapa que encontró arte en el barro

Cintalapa.- Nuestro estado lo tiene todo, y parte de ese todo lo aporta este valle de Figueroa con el trabajo de alfarería tan bonito que Rafael Martínez Pérez hace desde hace 20 años y a quien le agradecemos que nos haya recibido en su taller y mostrado como él y su familia, sus manos e imaginación hacen que un poco de barro se convierta en obras dignas de ser adquiridas y mostradas al mundo.

Este medio de comunicación se trasladó a la 12 poniente entre 9 y 10 sur del barrio de San Martín para poder platicar con él, su esposa Verónica, y adentrarnos en ese maravilloso mudo de la alfarería.





Rafa (como así lo conocen), dijo que un día llegó al taller del señor Sergio Martínez, llamado “A Media Luna”, ubicado en el barrio de Santo Domingo porque el trabajo que realizaban ahí, a él le llamaba la atención, pero lo que más le gustaba de esto, era pintar, solo estuvo ahí seis meses porque por los trámites de su titulación, tuvo que dejar de llegar.

Al paso de un año y no tener trabajo, se vio obligado a montar su propio taller en un espacio de su casa que le brindó su señora madre, y el con el apoyo económico de algunos parientes, compró algo de herramienta para poder trabajar y mantener a su familia.





Sus obras han cruzado fronteras y lo más lejos que han llegado es a las Islas Canarias/ Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





“En los seis meses que estuve con Don Sergio aprendí lo básico, pero a mi desde pequeño me gustaba todo esto, pero lo que más me llamaba la atención era la pintura, así que me dedique a echarle muchas ganas para perfeccionar mi trabajo y al paso de 20 años ya, mi familia y yo estamos muy contentos lo que con nuestras manos hacemos en el taller que lleva por nombre “Fridie Artesanías”.

Martínez Pérez nos dijo que todo esto lo hace con un solo objetivo, que se siga dando a conocer la cultura de nuestro pueblo que sus obra sigan yendo más allá del estado y que la gente sepa que en Cintalapa, hay una familia que hace magia al tener un poco de barro y pintura en su manos.





Proceso de elaboración





El alfarero nos comentó que después de andar en busca de la materia prima (el barro) en diversos lugares, en una colonia de este valle llamada Guadalupe Victoria, (pero mejor conocida como La Nueva), ahí la pudo encontrar, lo que necesitaba era que no tuviera mucho carbón, porque de ser así y cuando las figuras se estaba secando, con un poco de viento que les llegara, se partían y todo el trabajo ya avanzado se tenía que volver a hacer.





Rafael Martínez Pérez, un alfarero con más de 20 años de experiencia, dice que lo que busca con este oficio es dar a conocer la cultura de esta región / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





Una vez que llega al taller con los costales de tierra, los mete en una tina donde la remoja, luego la cuela y por último lo pasa al área de secado donde permanece dos días para de ahí extraer el material que le serviría para hacer una gran gama de figuras, las mismas que después de ser retiradas de los moldes de yeso, las coloca en un horno donde se tiene que cocer por un lapso de cuatro horas, para después lijarlas y llegar al último momento, la pintura o decoración.

El artista porque eso es, nos platicó que él hace diversas figuras, destacando las cruces, servilleteros, chiapanecas, parachicos, jarrones, y el invento de la casa, aretes de barro, aunque puede hacer lo que el cliente y con un mes mínimo de anticipación le pida.

“Que gusto me da decirles que el trabajo que acá en casa y con mi familia hacemos ya ha cruzado fronteras, hace poco tiempo nos hicieron un pedido de 11 cruces que mandaos a las Islas Canarias, y eso para nosotros es muy motivante porque nos damos cuenta que lo que hacemos a la gente le gusta, también tenemos otro cliente que nos pide solo cruces con diseños de trajes regionales de nuestros bello estado”, sostuvo.





Continuó diciendo que sus obras las entrega en algunos locales del corredor cultural de Chiapa de Corzo y San Cristóbal, además de que han mandado trabajo a lugares como Monterrey, Sinaloa, México, Veracruz y Guadalajara, por citar algunos puntos.

“Todos los artesanos de este valle estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder terminar de construir nuestro corredor cultural que llevará por nombre “San José El Alfarero”, se ubicará al lado oriente de la ciudad y se pretende terminar el próximo 19 de marzo, eso será para nosotros una forma de poder exponer al máximo nuestro talento, esperado que la gente llegue, observe, se enamore y compre algún detalle para llevárselo a casa, porque la pandemia nos ha pegado muy duro”, concluyó diciendo el maestro de la alfarería.