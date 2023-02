Okuda San Miguel expone por primera vez en México

Con obras murales y piezas escultóricas en gran formato, en las que destacan el uso predominante de figuras geométricas y una vasta paleta policroma, el español Okuda San Miguel se ha convertido en los últimos años en uno de los artistas contemporáneos, adscritos al movimiento del street art, más cotizados en el mercado del arte.

Por su estilo, su obra ha sido considerada como una especie de “surrealismo pop”, que le ha permitido invadir los muros y galerías de 80 ciudades en países como España, Portugal, Países Bajos, Italia y Perú, entre otros, donde ha utilizado su arte, no sin críticas divididas, para hablar tanto de temas existenciales, como políticos y sociales.

Ahora, Okuda está en México para presentar la primera exposición inmersiva de su carrera: Metamorfosis, la cual estará abierta al público en las instalaciones del Frontón México en la capital del país. Con ella busca reflexionar, a través de una docena de esculturas y un gran mural en la fachada del edificio, acerca de diversos procesos de cambio y evolución que se experimentan el mundo interior de las personas, los cuales en su mayoría son completamente inconscientes, parecidos a los sueños.

“Esta exposición es una invitación a repensar el mundo interior porque creo que estamos en medio de un gran bombardeo mediático que nos hace enfocarnos más en marcas y tendencias y no nos dejan concentrarnos en nosotros mismos. La pandemia hizo que de alguna forma nos enfrentáramos a nosotros mismos, pero creo que se ha perdido la espiritualidad. La propuesta de toda mi obra se enfoca precisamente en el cambio, en esa ida y vuelta que hay actualmente entre el mundo virtual y el espiritual, el de los sueños y el de la realidad”, explica Okuda, en entrevista con El Sol de México.

LAS REDES SOCIALES CAMBIARON EL ART POP

Sobre la influencia del arte pop en su obra, en específico la del mítico artista Andy Warhol, Okuda comenta que ésta se encuentra principalmente en la forma en la que ha logrado cambiar el ordenamiento de ciertos factores en el mercado del arte, como bien lo hizo en su momento el artista norteamericano.

“Creo que la diferencia fundamental (entre el arte pop de finales del siglo XX y el que se hace ahora) son las redes sociales y el mundo virtual. Actualmente estamos experimentando un gran cambio en el modo de comunicarnos, que ya incluye hasta la creación de avatares y metaversos. Lo que yo he intentado es aprender todo ello y hacer que mi obra forme parte de él”, explica el muralista.

En tanto a su influencia surrealista, Okuda menciona que esta se volvió parte angular de su expresión estética desde que estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, donde aprendió técnicas y modelos al ver la obra de grande artistas como Dalí y El Bosco. De ellos en sus primeros trabajos emuló una forma de “surrealismo clásico”, que poco a poco fue cambiando hacia uno con estética virtual y digital.

Con esta exposición, el artista ha hecho el intento de llevar a la materialidad su propio mundo onírico, de estética digital en el que existe todo un sistema de fuerzas que se representan a través de personajes con diferentes niveles simbólicos.

Un par de ejemplos de ello, es una escultura en la que una figura antropomorfa hecha con tubos de fibra de vidrio representa la condición humana como una jaula de dudas y miedos, pero que en su interior reside el espíritu de la naturaleza columpiándose; o una enorme calavera, de 10 por seis metros, que está acondicionada a manera de hogar, a la que pueden subir los visitantes, para brindarles la experiencia de habitar una obra de arte.

EL CAOS ORDENADO DE LA CDMX

Admirador de las culturas vivas de México y sus expresiones artísticas, así como el vasto catálogo de artesanías textiles, cerámica y papel mache —elementos que se ven en mayor o menor media representados en la exhibición—, Okuda se apoyó de la ayuda de cuatro estudios de artesanos originarios de la CDMX.

“México me parece una especie de paraíso multicolor, al cual he venido muchas veces. En él encuentro una enorme paz y un gran aprendizaje, sus playas son increíbles y su cultura también lo es. Pero, por otro lado, la Ciudad de México es el caos ordenado, que me recuerda al de otras grandes ciudades, como Bombay, o Hong Kong. Eso a mí me gusta mucho, porque, aparte de que yo soy muy apegado a las urbes, creo que ese caos es lo que nos permite de alguna forma estar a varios millones de personas, pues ofrece una multitud de caminos posibles a trazar”.

Como muralista, Okuda celebra que esta exposición y la intervención a la fachada histórica del edificio que la alberga, coincida con el 101 aniversario del nacimiento del Movimiento Muralista en México. Metamorfosis estará disponible en el Frontón México hasta el 11 de marzo, de 11:00 a 20:00 horas, con un costo de 250 pesos en entrada general y con descuentos del 100 por ciento a mayores de 65 años y menores de 12.