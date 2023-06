Báilame un cuento presenta El lago de los cisnes

Se anunció la temporada de Báilame un cuento, El Lago de los Cisnes, a cargo de los bailarines principales Ana Karen Rodríguez, en el doble rol de Odette y Odile, Iván Velasco, como el príncipe Sigfrido y Felipe Ayala, como el hechicero Rothbart; las funciones inician el sábado 17 de junio en el Teatro Xola.

Alrededor de 30 bailarines del Ballet Ciudad de México, representarán esta pieza del ruso Piotr Ilich Tchaikovski, con un libreto escénico de Arcelia de la Peña, coreografía de Isabel Ávalos y Karen García y narración de Enrique Chi.

“Tenemos la idea que esta pieza de drama y musical, la aprecien las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes, que los padres de familia les fomenten la educación teatral y de danza, en este mundo, que imperan los celulares, las redes sociales y que les impide comunicarse con sus amigos o con sus compañeros de escuela” detalló De la Peña en conferencia.

En su intervención la bailarina central Ana Karen Rodríguez se dijo con una gran responsabilidad y reto al encarnar a los cisnes Odette y Odile: “Para mí es sumamente importante tener la oportunidad de representarlas, es un gran reto en todos los aspectos. Los personajes son totalmente opuestos, Odette es sumamente frágil y delicada como transparente, y Odile es toda seducción, fuerte, mala y caprichosa, por lo que, el poder convertirme en ambos, es muy emocionante y retador”.

Rodríguez espera ser una fuente de inspiración para que los niños y adolescentes, persigan ser bailarinas o bailarines. “Recuerdo las palabras de un maestro que me dijo que uno no sabe cuando bailas danza si alguien te puede estar viendo en ese momento e inspiras a nuevas generaciones para que se dediquen a esta profesión, es algo que me gusta mucho, la idea es acercar y atraer a nuevas generaciones de bailarines y bailarinas”.

En su intervención Iván Velasco, comentó: “siempre he dicho que los príncipes son un tanto difíciles. Su historia nunca es bien contada y a partir de éste como personaje es complicado. Agradezco la oportunidad que me dan las maestras de interpretar el papel.

“Es difícil la puesta, tanto técnicamente como actoralmente, porque los bailarines no hablamos durante la escena, esa es la parte complicada del ballet, tratar de expresar y dar entender lo que estás sintiendo. Es algo muy bonito, en una versión ligera, para que toda la gente la pueda disfrutar. No se pierdan este clásico que pocos tienen el privilegio de bailar”.

Felipe Ayala afirmó que cuando se quedó con el papel de este ser negativo, y de la oscuridad “no había valorado la importancia que tenía dentro del ballet, sin embargo, sé que sin él no hay historia, para mí es muy importante este proyecto y el personaje que encarno”.

La coreógrafa Isabel Ávalos señaló que los bailarines “están bien calificados, bien preparados, hemos llevado desde enero a la fecha, ensayo tras ensayo con bastantes horas al día una rutina para llegar al montaje final”.

Báilame un cuento, El Lago de los Cisnes está dividido en cuatro actos y se presentará en el Teatro Xola, a partir del sábado 17, con una función a las 13:00 horas.