La Caída, nueva película de Karla Souza explora el abuso sexual

Luego de la polémica en la que se vio envuelta Karla Souza tras revelar que sufrió abuso sexual por parte de un productor, durante el movimiento MeToo, en 2018, la actriz vuelve a la pantalla grande con la cinta La Caída, filme que aborda justo esta problemática.

Souza da vida a Mariel, una clavadista experimentada que se prepara para sus próximos Juegos Olímpicos; junto a su novio, el entrenador Braulio (Hernán Mendoza) reclutan a Nadia, una aspirante que lucha por conquistar su sueño de estar en unos juegos de esa talla.

Lee también: “Maquíllame otra vez” me enseñó a reírme de mí misma: Paulina Gaitán

Sin embargo, Nadia no la pasa tan bien ya que Braulio abusa de ella; la postura de Mariel es sugerirle que calle, pero por la manipulación que su novio ejerce sobre ella.

“Es importante avanzar la conversación, para mí era muy importante contar (el tema del abuso) desde la perspectiva de una mujer y todo lo que conlleva el momento antes de poder nombrar lo que le sucede a uno.

“Mucha gente no lo entiende, me di cuenta para más que sufren esto, cuesta mucho mencionarlo en su círculo inmediato”, afirmó Souza en entrevista.

Es un thriller sobre una mujer que logra encontrar su voz en el mundo de los clavadistas donde se piensa que el oro es la única meta, menciona @KarlaSouza7 en el estreno en el #FICM2022 de 'La Caída', cinta que protagoniza.🏊‍♀️



📹 Froylán Escobar | El Sol de México pic.twitter.com/Llk6he4QD6 — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 26, 2022

La idea surgió de Souza, según contaron los productores; se gestó previo al movimiento MeToo en el que diferentes mujeres alzaran la voz a través de redes sociales para denunciar a sus abusadores.

El trabajo de Souza se basó en pláticas con deportistas, clavadistas, así como entrevistas con expertos en violencia de género, doctores que han recibido casos, entre otros involucrados.

“El arte me transforma a diario, todos los proyectos que hago me confrontan y este sin duda es el proyecto más personal, más sanador, me inspiró mucho la comunidad con la que hablé durante el proceso de la película y estoy en los hombros de todas esas personas”, sostuvo la actriz quien desfiló este martes en la alfombra roja del estreno de su cinta a las afueras del Teatro Mariano Matamoros.

🎬 En el marco del #FICM2022 Estrenan 'La Caída' estelarizada por Karla Souza.



El elenco de la cinta devela el cartél oficial durante la alfombra roja previo a la premiere.



📹 Froylán Escobar | El Sol de México pic.twitter.com/s5IJ3pxIjp — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 26, 2022

El histrión da vida a un entrenador que, de acuerdo con él, es considerado como un patán. Es un hombre que utiliza todo lo que tiene a su mano para conseguir las medallas de oro y reconocimiento que tanto busca.

La cinta se estrenará el 11 de noviembre en Prime Video.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Morelia es uno de los festivales más importantes de México, era impoertaqnte para mí que la película naciera en este encuentro. Hubo muchas personas que nos cerraron las puertas y que no querían filmar esta historia, estoy agradecida con Amazon Studios, filmadora y todos los productores se hayan aventurado a contar esta historia”, concluyó Souza.