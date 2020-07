México desplaza a España en el TIFF con dos películas seleccionadas

México se hizo presente en la edición 45 del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con dos películas seleccionadas, mientras que ninguna cinta española fue elegida a diferencia de otros años.

El TIFF anunció hoy el listado de las 50 películas que participarán este 2020, la cual ha quedado reducida a una sexta parte a consecuencia de la Covid-19.

Nicolás Pereda's FAUNA, starring Lázaro Gabino Rodriguez (@GabinoRodrigues), Luisa Pardo, Francisco Barreiro, and Teresita Sánchez, is a sly, comedic take on how violence in Mexico has infiltrated popular imagination. #TIFF20 https://t.co/OtYkDgggtb pic.twitter.com/RJfjdBbxz4 — TIFF (@TIFF_NET) July 30, 2020 v

Para la edición de este año, que será del 10 al 19 de septiembre, dos películas mexicanas fueron seleccionadas: "Fauna", de Nicolás Pereda y que es una coproducción con Canadá, y "Nuevo orden", de Michel Franco.

El cine español habitualmente tiene una fuerte presencia en el TIFF, que en condiciones normales proyectaría algo más de 300 películas y atraería a Toronto a miles de actores, directores, periodistas, productores y distribuidores.

Michel Franco's NEW ORDER, starring Naian González Norvind (@Naian_GN), @DiegoBoneta, Mónica del Carmen (@Monidelcarmen), Fernando Cuautle, Eligio Meléndez, and Darío Yazbek, is a timely indictment of class divide and abuse of power. #TIFF20 https://t.co/YmULq2gCwn pic.twitter.com/QfpX9VCH2f — TIFF (@TIFF_NET) July 30, 2020

Pero este año, el Covid-19 ha obligado al festival, uno de los más importantes del mundo, a reducir el tamaño de la muestra. El TIFF planea para septiembre proyecciones en autocines, alfombras rojas virtuales y un pequeño número de proyecciones en salas debido a la pandemia.

El TIFF dijo hoy que el filme "A Suitable Boy", de Mira Nair, una coproducción entre el Reino Unido e India, cerrará el festival el 19 de septiembre.

.@MiraPagliNair's A SUITABLE BOY follows a young woman in post-partition India struggling to balance family duty and personal independence. Starring Tabu, Ishaan Khatter, Tanya Maniktala, and Rasika Dugal.



The Closing Night Presentation of #TIFF20: https://t.co/miyZO40UWU pic.twitter.com/oe3wA3PGpQ — TIFF (@TIFF_NET) July 30, 2020

El pasado 21 de julio, la organización ya anunció que la edición de este año se iniciará con el estreno mundial de "American Utopia", la versión cinematográfica del director estadounidense Spike Lee del musical de Broadway creado por el que fue líder de Talking Heads, David Byrne.

TIFF dijo en un comunicado que "los filmes de este año representan una diversa selección de las películas de más alta calidad del mundo. Estos filmes reflejarán cine internacional de primera calidad, documentales y creatividad canadiense".

Welcome to #TIFF20:

🗓️ September 10 to 19

🎥 Physical, socially-distanced screenings for the first five days

💻 Digital film premieres, talks and events for the full 10 days

🎟️ Member and ticket on-sale details to come

👉 https://t.co/MpKr7CryJF pic.twitter.com/sw6Mxya9vy — TIFF (@TIFF_NET) June 24, 2020

El festival añadió que "la fuerte representación de mujeres, gente negra, indígenas y personas de color en la selección de la TIFF refleja el continuado compromiso de la organización por normalizar la igualdad de género y racial para generaciones futuras".

Entre las películas seleccionadas está "One Night in Miami", el debut como directora de la actriz estadounidense Regina King, y "Falling", dirigida y protagonizada por Viggo Mortensen.

.@ReginaKing's feature directorial debut ONE NIGHT IN MIAMI is a fictionalized account of a 1964 meeting between Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Cooke, and Jim Brown. #TIFF20 https://t.co/0sTZXhdmwM pic.twitter.com/AtitQ9YX19 — TIFF (@TIFF_NET) July 30, 2020

La película de King, ganadora del Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por "If Beale Street Could Talk", cuenta la reunión en 1964 en Miami del boxeador Cassius Clay (Muhammad Ali), el activista Malcom X, el cantante Sam Cooke y el jugador de fútbol americano Jim Brown.





Otras películas destacadas son "Nomaland", de Chloé Zhao y protagonizada por Frances McDormand, y que también se proyectará en los festivales de Venecia, Telluride y Nueva York) y "Ammonite", con Kate Winslet.

Precisamente la británica Winslert, ganadora del Oscar a la mejor actriz en 2009 por "The Reader", recibirá el 15 de septiembre el Premio Homenaje de el TIFF en una ceremonia virtual.

