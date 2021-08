Diamela Eltit gana premio de la FIL 2021

“Me hubiera gustado hablar con la niña que fui”, confesó la escritora Diamela Eltit (Chile, 1949), sobre su reacción al enterarse de que es la ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021, que recibirá en una ceremonia presencial el próximo 27 de noviembre en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El primer galardón fue concedido a Nicanor Parra en 1990 y a 31 años de distancia, Eltit se reencuentra con este premio, recordó en conferencia. “Fue muy sorprendente, estimulante, emocionante porque yo estaba en México cuando se otorgó el primer premio a Nicanor Parra y me llamaron para que lo contactara y le comunicara que lo había obtenido. Pensando en el tiempo, que ya sabemos es importante y es un componente ficcional, relaciono las dos situaciones en un hilo narrativo personal y veo también que se produjo una especie de paridad en relación a Chile donde estamos en esa lucha por formas democráticas y una equidad entre hombres y mujeres”.

El jurado revisó 71 candidaturas de 17 países y siete idiomas para este galardón, y por decisión unánime eligieron a Diamela Eltit.

“Por una trayectoria que trasciende las convenciones literarias para dialogar con la visualidad, la crítica, el feminismo, el psicoanálisis y las teorías contemporáneas post humanistas. La obra de Eltit, constituida por novelas, ensayos y crónicas, da lugar a subjetividades e historias hilvanadas por la resistencia, la marginalidad y el olvido, donde rescata, lúcidamente, las posibilidades de una nueva humanidad”, expresó Lorena Amaro, representante del jurado.

La autora de Lumpérica (1983), Por la patria (1986), El cuarto mundo (1988), Impuesto a la carne (2010) y Sumar (2018) confesó sus fuertes vínculos con México y la literatura mexicana. Por un lado, recuerda que tras vivir 17 años bajo la dictadura chilena, el primer país que visitó fue México donde quedó asombrada por su historia, su cultura y sus autores. Pronto, dijo, hizo amistad con Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Marta Lamas y otros.

Además, aseguró que Juan Rulfo ha estado presente en su formación , por lo que la literatura mexicana ha sido una guía en su desarrollo en las letras que, para ella, son una liberación; un camino para hallar la libertad.

“Siempre que vuelvo a México renuevo la mirada en el sentido de que hay una pluralidad de lenguas, uno camina por las calles y se encuentra con un abanico. Siempre he dicho que tengo un átomo mexicano”, apuntó quien en 2018 fue galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria.

La también ganadora de Premio Iberoamericano José Donoso (2010) aseguró que la literatura es para ella la puerta hacia la libertad, por lo que su interés se mantiene en narraciones sobre la humanidad, las injusticias, el feminismo, la democracia y temas que ponen a reflexionar al lector sobre su condición actual.

“Soy un poco monótona, me he quedado en zonas que tienen que ver con ciertos territorios muy amplios en la medida en que se abra otro espacio, me interesan aquellos espacios o lugares que están más saturados con las hegemonías, porque son los lugares que me invaden. No puedo dejar de pensar en esos temas porque la literatura tiene algo intempestivo y aparecen espacios u objetos que ni siquiera pienso que voy a abordar, estoy abierta a la sorpresa literaria”, refirió.

El Premio FIL, dotado con 150 mil dólares, se entregará en la inauguración presencial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en noviembre próximo.

En 1980 publicó su primer libro de ensayo, Una milla de cruces sobre el pavimento y en 1989 apareció el testimonial El padre mío

