Trabaja Javier Cercas en segunda parte de Terra alta

GIJÓN. Ganador del Premio Planeta 2019 con Terra alta, el escritor español Javier Cercas trabaja en una segunda parte de esta obra laureada, con un tema distinto, ya no el de la justicia, pero con el mismo protagonista, que es “el centro de todo” así como algunos personajes alrededor.

Cercas llegó por primera vez a la Semana de Novela Negra de Gijón, norte de España y admitió estar enamorado del personaje principal de Terra alta, el joven policía Melchor Marín, que investiga el crimen de los propietarios de una empresa gráfica. "Melchor Marín es un tipo furioso, violento y con un oscuro pasado, es la antítesis de lo que soy yo y no tiene nada que ver conmigo", dijo.

Sin embargo, este personaje le ha movido a escribir una segunda parte de Terra alta e incluso aseguró que al menos habrán tres libros.

“Cuando acabé este libro me di cuenta que no estaba acabado, o sea de que formaba parte de una novela mayor, entonces estoy escribiendo, muy avanzado ya, porque lo empecé hace tiempo, la segunda parte. Es un experimento para mí, nunca hice una cosa parecida y ya no tiene que ver con el tema de la justicia, el tema es otro, no lo voy a contar porque sería un poco catastrófico, pero sí el protagonista es el mismo”, resaltó.

Insistió en que “para mí es una cosa muy rara escribir una novela cuyos personajes ya habían aparecido antes, es una cosa para mí insólita, como es insólita Terra alta en sí misma”.

Tras el Premio Planeta, Cercas aseguró que “yo he tenido mucha suerte en mi vida como escritor, hasta los 40 años solo me leía mi madre y alguna de mis hermanas y ahora tengo muchos lectores no sólo en España, incluso fuera de España, me han tratado con una generosidad desbordante, es verdad que este libro ha tenido una acogida entusiasta, ahora está saliendo en Italia con una respuesta descomunal”.

Apuntó que hay un personaje en el libro que dice: “la mitad de un libro, la mitad de una novela la pone el autor, la otra la pone el lector, y esa es una de las pocas verdades absolutas que yo conozco, una novela es una partitura y es el lector el que interpreta, no hay literatura sin lector”.

Indicó que lo mejor que le puede pasar a la literatura es ser relevante, decir cosas relevantes, importantes. Y la comparó con el sexo ya que “el sexo es un placer antes que nada, pero también es un instrumento de conocimiento de uno mismo y de los demás, pues la literatura es así, y no son incompatibles ambas cosas”.

Para Cercas, la principal superstición del actual tiempo literario es la que afirma que la gran literatura no puede ser popular y no puede llegar a mucha gente, “pero esto jamás ha sido así. Miguel de Cervantes escribió un libro que fue un best seller total, el Quijote no es un libro para intelectuales ni para catedráticos, es un libro para la gente y lo leyó la gente. Shakespeare también era tremendamente popular y ya no digo de muchos novelistas del siglo XIX”, concluyó.