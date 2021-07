Verónica Langer hace monologo con la historia de su familia

La actriz Verónica Langer elige el género de "autoficción" para recrear el camino que su familia tuvo que seguir desde Viena, pasando por Argentina, hasta llegar a México. Al indagar sobre su familia para la escritura del monólogo Detrás de mí la noche, descubrió detalles como que su tía abuela murió en un campo de concentración y su familia fue despojada de todas sus propiedades.

Pero no es un montaje trágico, aclara.

"La obra tiene momentos graciosos y la gente se ríe bastante, porque también hay un choque cultural. Yo voy a Viena y no hablo alemán, es una sociedad muy diferente a la nuestra y se producen una serie de situaciones divertidas".

En la trama, Verónica Langer es invitada a Viena para presentar un libro de alguien que vivió en la Segunda Guerra Mundial, "un pariente mío, así que decido ir y me voy encontrando presencias del pasado de una manera un poco onírica", cuenta quien co-escribió el texto con Noé Morales y contó con el apoyo de Karl Salen, un investigador que, a la par de ella, comenzó a indagar en la familia, sólo que él para un libro sobre la madre de la actriz, Mary Langer, fundadora del movimiento psicoanalista en Argentina.

“Este recorrido es un poco la historia de mis padres a lo largo del Siglo XX, y es un caso, a través del cual se cuenta algo que sucedió como periodo. Sobrevivir a un hecho trágico deja el impulso de vivir, rehacerse. La obra habla también del exilio, después de Argentina, tuvimos que exiliarnos en México, nunca acabamos de arraigarnos, aunque ahora ya he pasado más tiempo en México que lo que viví en Argentina", agrega la actriz, quien proviene de una familia de médicos, e incluso estudió medicina, pero, confiesa "me di cuenta que no era lo mío".

La obra, creada con una beca del Fonca, sólo dio una función en vivo y otra en streaming en 2020. Ahora se presenta los lunes y martes en el Foro La Gruta.