Arrancan con el pie izquierdo, Cafetaleros cae ante Pachuca

Con una lluvia torrencial cayendo en el estadio así se llevó a cabo el primer duelo de la Liga Premier para el cuadro chiapaneca; los aromáticos no pudieron ante sus rivales y terminaron cayendo por la mínima diferencia perdiendo así su invicto que tenían desde hace más de un año.

El duelo empezó con una posesión plena para los de casa quienes aprovecharon los primeros minutos para llegar por las bandas de Roberto Meneses y Alan Acosta quienes fueron los primeros en llegar al arco rival sin embargo no fueron aprovechas las jugadas y el marcador se mantuvo en empate.

Fue el cuadro dirigido por Andrés Chitiva quien pegó primero luego de una espectacular jugada de contragolpe en la cual el guardameta de Chiapas Esteban Lecurtois poco pudo hacer ante el dos jugadores a uno que realizaron los rivales quienes lograron marcar así su primer gol que fue el único que se vio en el primer tiempo del partido.









Para la segunda mitad la lluvia visitó al Víctor Manuel Reyna, esta se mantuvo durante la segunda mitad pues no dejó de llover en un solo minuto haciendo que los jugadores no pudieran tener tanto la posesión de la pelota que ya no botaba con normalidad por lo cual se hizo más difícil la retención del esférico.









Al final el marcador ya no se movió en la cancha del Víctor Manuel Reyna y el equipo de Cafetaleros consumó así su primer derrota que lo hizo terminar un invicto de más de un año de no conocerla y comenzando así su participación en el certamen con el pie izquierdo.