Daniel Ricciardo dejará la escudería de McLaren al final de la temporada

Después de varias indirectas entre McLaren y Daniel Ricciardo durante las vacaciones de verano, este miércoles se ha confirmado que el piloto australiano y la escudería británica tomarán caminos separados para la temporada 2023 de la Fórmula Uno.

El equipo ocho veces campeón de la máxima categoría motor emitió el anuncio mediante un comunicado en sus redes sociales, en donde aseguró que la decisión fue acordada por ambas partes.

“McLaren Racing y Daniel Ricciardo pueden confirmar que el contrato de Daniel para 2023 se rescindió antes de tiempo, ya que ambas partes acordaron mutuamente que dejará el equipo al final de la temporada 2022 de Fórmula 1”, y añadieron que “el equipo confirmará su alineación completa de pilotos para 2023 a su debido tiempo”.

En el mismo documento se incluyen declaraciones del piloto de 33 años, donde agradece el tiempo que estuvo en la escudería y aseveró que su plan es continuar dentro de la Fórmula Uno.

“Ha sido un privilegio ser parte de la familia McLaren Racing durante las últimas dos temporadas, pero luego de varios meses de conversaciones hemos decidido rescindir mi contrato con el equipo antes de tiempo y acordar separarnos mutuamente al final de esta temporada. No me arrepiento y estoy orgulloso del esfuerzo y el trabajo que le di al equipo Nunca he estado más motivado para competir y ser parte de un deporte que amo tanto y espero con ansias lo que viene después”, declaró.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.



The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together. — McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022

Asimismo, Zak Brown, el controversial CEO de la escudería, también le dedicó unas palabras no sin antes dejar muy claro que esperaban otros resultados de su parte.

“No es ningún secreto que esperábamos poder lograr más juntos, pero verlo subir al escalón más alto del podio como piloto de McLaren fue lo más destacado. Le deseamos lo mejor para el futuro y disfrutemos el resto de la temporada juntos”, señala el escrito.

¿Se abre la oportunidad para Patricio O’ward?

Mientas que dentro de los próximos destinos que podrían acoger a Daniel Ricciardo se encuentran Alpine y Haas, ahora llega la duda de quiénes ocuparían su lugar como coequipero de Lando Norris.

Los candidatos parecen ser los de siempre. Dentro de la Fórmula Uno se encuentra Oscar Piastri, campeón de la F2 y que actualmente es su piloto de reserva. Su nombre sonó recientemente después de que rechazó a Alpine para suplir a Fernando Alonso.

Por otro lado, también hay varios pilotos de la IndyCar Series que han tenido acercamientos con McLaren, entre ellos se encuentran el estadunidense Colton Herta que ya tuvo una experiencia con el bólido británico mediante los test del 2021 en Portugal, y el español Alex Palou, actual campeón de la categoría y que fue fichado recién en el parón de verano aunque no se indicó en que categoría correría.

El nombre de Patricio O’Ward también se incluiría en la lista, pues el mexicano ha rendido con Arrow McLaren en la IndyCar y de hecho renovó hasta el 2025 con el equipo, aunque la posibilidad podría alejarse luego de que señalara que había perdido la ilusión de llegar a la F1, después de que le prometieran oportunidad que no ha tenido.

La temporada 2022 de la Fórmula Uno volverá a la actividad este 28 de agosto con el Gran Premio de Bélgica.

