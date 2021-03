Cafetaleros recibe a Cuautla, buscará mantener la posición

Cafetaleros de Chiapas debe concretar la victoria este sábado, cuando reciba en el coloso de Tuxtla Gutiérrez al Cuautla, duelo correspondiente a la jornada 24 del torneo del 70 Aniversario de la Categoría en la Liga Premier, en punto de las 15:00 horas y con un solo objetivo: los tres puntos.

La tabla del grupo 2 no deja espacio para distracciones, hay tres finales por delante y los dirigidos por Miguel Ángel Casanova reconocen la necesidad de ganar, pues no solo está en juego la Liguilla, sino que buscan manteneren la recta final de este torneo, las posibilidades se reducen y depender de los propios resultados deja de manifiesto que se ha trabajado bien hasta el momento el invicto en el Reyna y mantener el estatus de la mejor ofensiva de la categoría, en la que se incluye al mejor goleador.

El conjunto chiapaneco no debe olvidar que, aquel duelo de la jornada once en Cuautla, le dio buenos dividendos, porque se ganó 1-2 y se conseguía un rendimiento importante; ahora, ganar es una obligación ante un rival que no ha tenido los mejores resultados en las últimas semanas.

Foto: Cortesía | Cafetaleros

A este encuentro, el “aromático” llega como cuarto puesto en el grupo 2, dependiendo de sus resultados para avanzar a la Liguilla y con una combinación de resultados, en lo que debe ser prioridad sumar en casa, recuperar el tercer puesto, pues en Irapuato se miden el segundo y tercer sitio de la tabla. No hay margen de fallo esta vez y en el seno de los auriblancos reconocen la necesidad del triunfo.

Cuautla no las ha tenido todas consigo, los resultados han escaseado y los números no mienten, ocupa el último puesto del sector, lo que lejos de representar un trámite, lo convierte en un conjunto peligroso, que puede obtener su recompensa en este torneo si consiguiera quitarle el invicto a los de Miguel Casanova.

Foto: Cortesía | Cafetaleros

No hay encuentro sencillo, en la recta final de este torneo, las posibilidades se reducen y depender de los propios resultados deja de manifiesto que se ha trabajado bien hasta el momento, razón que deberá reflejarse este sábado en el Reyna, cuando Cafetaleros vuelva a la cancha para buscar otra victoria que lo acerque a su primer gran objetivo.

La dirigencia del club informa que siguen los trámites para buscar la venia de las autoridades correspondientes, así como la elaboración del protocolo sanitario para que se pueda abrir pronto el Víctor Manuel Reyna a la afición, algo que podría concretarse pronto; mientras tanto, el duelo de este sábado continúa a puerta cerrada y la afición podrá seguirlo a través del Fan Page del equipo en Facebook: Cafetaleros de Chiapas FC.